سرویس خارجی-

همزمان با این‌که خبرها حاکی از هدف قرار گرفتن سه نفتکش سعودی توسط نیروهای مسلح یمن در ۴۸ساعت است، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن تأکید کرد: «تنگه باب‌المندب به طور کامل به روی کشتیرانی عربستان بسته شده است.»

عربستان طی سال‌های گذشته با محاصره دریایی و اقتصادی یمن تلاش کرده بود این کشور را تحت فشار قرار دهد، اما اکنون به نظر می‌رسد، با عزم یمنی‌ها، معادله در دریای سرخ دستخوش تغییر شده است. در آخرین تحولات در روند این تغییر معادله، منابع یمنی، یکشنبه‌شب، اعلام کردند که نیروهای مسلح این کشور طی ۴۸ساعت گذشته سه نفتکش سعودی را هدف قرار داده‌اند، اقدامی که در ادامه سیاست «محاصره در برابر محاصره» صورت گرفته و نشان می‌دهد صنعا درصدد انتقال هزینه‌های جنگ و محاصره به ریاض است. این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که تردد کشتی‌های سعودی در یکی از مهم‌ترین آبراه‌های جهان با محدودیت‌های کم‌سابقه روبه‌رو شده و پیامدهای اقتصادی آن به تدریج آشکار می‌شود.

سه نفتکش هدف قرار گرفتند؛ ۱۶ کشتی بازگشتند

یک منبع یمنی در گفت‌وگو با شبکه المیادین اعلام کرد نیروهای مسلح یمن طی دو شبانه‌روز گذشته سه نفتکش سعودی را هدف قرار داده‌اند. این منبع همچنین افزود از روز دوشنبه گذشته تاکنون، ۱۶ کشتی سعودی پس از آن‌که اجازه عبور از مسیر دریایی را دریافت نکردند، ناچار به بازگشت شده‌اند. به گفته این منبع، از زمان اجرای سیاست ممنوعیت عبور کشتی‌های سعودی، هیچ نفتکش متعلق به عربستان، چه در مسیر رفت و چه در مسیر بازگشت، موفق به عبور از تنگه باب‌المندب نشده و تصمیم نیروهای مسلح یمن برای جلوگیری از عبور کشتی‌های سعودی همچنان بدون تغییر باقی مانده است.

باب‌المندب به روی کشتیرانی سعودی کاملاً بسته است

محمد البخیتی، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن، با تأکید بر تثبیت این معادله جدید اعلام کرد که تنگه باب‌المندب «به‌طور کامل» به روی کشتیرانی عربستان بسته شده است. وی در گفت‌وگو با شبکه المنار تصریح کرد که هرگونه تلاش برای افزایش فشار یا گسترش درگیری، با پاسخ متقابل یمن مواجه خواهد شد. البخیتی همچنین نسبت به هرگونه ورود مستقیم آمریکا به این رویارویی هشدار داد و گفت: اگر واشنگتن خود را در کنار عربستان وارد جنگ کند، فرصت مناسبی برای وارد کردن ضربات بیشتر به منافع آمریکا فراهم خواهد شد. وی افزود: محور مقاومت نیز آمادگی کامل برای مقابله با رژیم صهیونیستی و هرگونه تشدید تنش در منطقه را دارد.

هزینه‌های سنگین برای صادرات نفت عربستان

بسته‌شدن مسیر باب‌المندب، تبعات اقتصادی قابل‌توجهی برای عربستان به همراه داشته است. گزارش‌ها نشان می‌دهد نفتکش‌های حامل نفت سعودی اکنون ناچارند به جای عبور از دریای سرخ و باب‌المندب، مسیر طولانی‌تری را از کانال سوئز، دریای مدیترانه و سپس با دور زدن کامل قاره آفریقا طی کنند تا به بازارهای آسیایی برسند، بازارهایی که امروز اصلی‌ترین مقصد صادرات نفت عربستان به‌شمار می‌روند. این تغییر مسیر افزون بر افزایش قابل‌توجه زمان حمل‌ونقل، هزینه‌های صادرات نفت را نیز به‌شدت افزایش داده و مزیت اقتصادی ریاض در بازار انرژی را تحت فشار قرار داده است.

افزایش میلیون دلاری هزینه حمل نفت

برآوردهای منتشرشده بر پایه داده‌های گروه بورس اوراق بهادار لندن نشان می‌دهد که تنها هزینه سوخت یک نفتکش در مسیر بندر ینبع عربستان تا تایوان از حدود یک‌میلیون و ۲۶۰هزار دلار به نزدیک دومیلیون و ۸۷۰هزار دلار افزایش یافته است، رقمی که بیش از یک‌میلیون و ۶۰۰هزار دلار هزینه اضافی تنها در بخش سوخت ایجاد می‌کند. افزون بر این، شرکت تحقیقاتی «انرژی اسپکتس» نیز گزارش داده است که نفتکش‌های بزرگ به‌دلیل محدودیت‌های کانال سوئز ناچارند با ظرفیت کمتر از این مسیر عبور کرده و سپس محموله خود را در مدیترانه تکمیل کنند، مسئله‌ای که هزینه و زمان حمل را بیش از پیش افزایش داده است.

حمله‌ای دیگر به تأسیسات رژیم سعودی

خبر دیگر آن‌که وزارت دفاع عربستان مدعی شد چند پهپاد را که از عراق به سمت این کشور شلیک شده بودند، رهگیری و منهدم کرده است. به گزارش ایسنا، در حالی که منطقه سه شب آرام را سپری کرده و ایران و آمریکا حملات را متوقف کرده‌اند، وزارت دفاع عربستان مدعی شد چند پهپاد را که از عراق به سمت این کشور شلیک شده بودند و هدف آن حمله به تأسیسات نفتی در منطقه الشرقیه و ریاض بود، رهگیری و منهدم کرده است. طبق گزارش الجزیره، این وزارتخانه اعلام کرد عربستان حق دفاع از خود را دارد و حق پاسخ در زمان و مکان مناسب را حفظ خواهد کرد. اما سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: «تعدادی از اهداف و نقاط حساس مربوط به تأمین و انتقال نفت خام از شرق عربستان به بندر ینبع با تعدادی پهپاد مورد هدف قرار گرفت. این اقدام در پاسخ به نفوذ پهپادهای متعلق به دشمن سعودی به حریم هوایی یمن انجام شد.»

مقام یمنی: عربستان از شکست‌های آمریکا عبرت نگرفته

عبدالواحد ابوراس، معاون وزیر خارجه یمن، با اشاره به ناکامی واشنگتن در تحقق اهداف خود علیه یمن تأکید کرد: «آمریکا با تمام قدرت و هیبت نظامی خود نتوانست ملت یمن را به تسلیم وادار کند و در نهایت شکست را پذیرفت، اما نظام عربستان هنوز از این تجربه عبرت نگرفته است.» وی افزود: ادامه محاصره یمن و مصادره منابع این کشور، در نهایت اقتصاد عربستان را هدف قرار خواهد داد. ابوراس با اشاره به اجرای معادله «محاصره در برابر محاصره» گفت: این استراتژی کارآمدی خود را نشان داده و سیاست «افزایش تنش در برابر افزایش تنش» به تیر خلاصی برای اقتصاد سعودی تبدیل خواهد شد. وی همچنین خاطرنشان کرد: ریاض پیش‌تر با اتکا به آمریکا شکست خورد و اکنون نیز شرط‌بندی بر نیروهای وابسته خود در یمن، شکست سنگین‌تری را برای این کشور رقم خواهد زد.