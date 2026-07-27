ترس زلنسکی از پاسخ ایران

رئیس‌جمهور اوکراین به‌ دنبال تهدید کشورمان نسبت به واکنش به حمله اخیر اوکراین علیه شناور ایرانی ابراز نگرانی کرد.

«ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین، در توجیه حمله پهپادی به یک شناور ایرانی در دریای خزر که به شهادت یک ملوان منجر شد، مدعی شد که ایران از قبل به اوکراین حمله کرده است! زلنسکی در مصاحبه با شبکه اسکای‌نیوز در پاسخ به پرسشی درباره احتمال حمله مستقیم ایران به اوکراین مدعی شد که ایران و کره‌شمالی از پیش وارد درگیری با اوکراین شده‌اند. او با تکرار ادعاهای تکذیب‌شده گفت: «ایران از همان سال اول جنگ با ارسال هزاران پهپاد شاهد و واگذاری مجوز و فناوری ساخت آنها به روسیه، عملاً به ما حمله کرده است.»

زلنسکی با ابراز نگرانی از هرگونه حمله ایران به اوکراین گفت: «باید محتاط باشیم و هر کاری انجام دهیم تا جبهه جدیدی در جنگ گشوده نشود، اما باید واقع‌بین باشیم. امیدوارم ایران حملات خود را افزایش ندهد، با این حال باید برای هر احتمالی آماده باشیم.» رئیس‌جمهور اوکراین مدعی شد که در تلاش است جبهه جدیدی در جنگ کشورش با روسیه باز نکند. این اظهارات زلنسکی پس از آن مطرح می‌شود که اوکراین به یک فروند کشتی در دریای خزر حمله کرده که به شهادت یک ملوان ایرانی منجر شد. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، این اقدام را نقض منشور ملل متحد دانسته و گفت: این حمله به دستور اسرائیل و برای کشاندن پای اروپا به جنگ انجام شده است. وزیر امور خارجه جمهوری کشورمان پیش‌تر خبر داده بود که در تماس با مسئول عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیر خارجه فدراسیون روسیه تاکید کرده ‌است که اقدام اوکراین نمی‌تواند بی‌پاسخ بماند. عراقچی روز یکشنبه چهارم مرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «زلنسکی به یک کشتی تجاری ایرانی حمله کرده و یک ملوان را کشته است. این اقدامی است که به‌وضوح منشور سازمان ملل را نقض می‌کند و به تحریک اسرائیل انجام شده تا اروپا را به جنگ آن بکشاند. در تماس‌هایی با کایا کالاس مسئول عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سرگئی لاوروف وزیر امورخارجه روسیه تأکید کردم که اقدام این فرصت‌طلبِ مستقر در کی‌یف نمی‌تواند بی‌پاسخ بماند.»