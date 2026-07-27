پایان ذخایر نفتی، تسلیحاتی و افزایش بدهی 3 دستاورد ترامپ در جنگ با ایران

سرویس خارجی-

نماینده کنگره آمریکا با انتقاد شدید از ادامه جنگ ترامپ علیه ایران اعلام کرد: تنها دستاورد وی در این جنگ پایان ذخایر نفتی و تسلیحاتی و افزایش بدهی آمریکا بوده است.

5 ماه از جنگ آمریکا علیه کشورمان می‌گذرد؛ جنگی که ترامپ مدعی شده بود تنها در ظرق چند هفته می‌تواند آن را به سرانجام برساند. ترامپ با این جنگ به‌دنبال سرنگونی نظام جمهوری اسلامی، نابودی توان موشکی و پهادی کشورمان و تصاحب 400 کیلو اورانیوم ایران بود با این وجود بعد از 150 روز جنگ نه‌تنها به هیچ‌یک از این اهداف نرسید بلکه با بسته‌شدن تنگه هرمز و گران‌شدن قیمت بنزین و گازوئیل در آمریکا، شعله‌های جنگ دامن خود این کشور را نیز گرفت. اعتراض‌ها در آمریکا نسبت به شکست ترامپ در جنگ روزبه‌روز بیشتر می‌شود. نظرسنجی جدید سی‌بی‌اس‌نیوز-یوگاو از مردم آمریکا درباره جنگ ایران نشان می‌دهد که 83درصد از جوانان آمریکایی خواستار پایان فوری جنگ هستند. استیصال ترامپ و ناتوانی در باز کردن تنگه هرمز با قدرت نظامی وی را تا سر حد جنون رسانده است. کافی است به تصاویر ساخته‌شده توسط هوش مصنوعی که شامگاه یکشنبه در حساب کاربری وی در تروث‌سوشال منتشر شده است، نگاهی انداخته شود. در این فیلم‌ها و تصاویر ساختگی، تمامی آرزوهای ترامپ برای بازگشایی تنگه هرمز، اشغال جزایر ایرانی و تصاحب نفت و گاز کشورمان منعکس شده است. آرزوهایی که در واقعیت امکان تحقق ندارد اما به کمک هوش مصنوعی می‌توان به این آرزوهای دور و دراز دست یافت. انتشار این پست‌های مضحک، ترامپ را به سوژه شبکه‌های اجتماعی تبدیل کرده است.

دستاوردهای ترامپ در جنگ!

فشارها از سوی رسانه‌ها، کارشناسان و افکار عمومی آمریکا به ترامپ برای پایان دادن به جنگ روزبه‌روز اضافه می‌شود. بسیاری بر این باور هستند که ترامپ هیچ دستاوردی در این جنگ جز نابودی ذخایر استراتژیک تسلیحاتی و نفتی و افزایش بدهی آمریکا نداشته است. در این راستا «توماس مسی» هم‌حزبی ترامپ و عضو کنگره آمریکا روز یکشنبه با انتقاد شدید از ترامپ گفت: آمریکا «به خاطر اسرائیل» زرادخانه موشکی خود را از دست داده، ذخایر نفتی خود را خالی کرده و بر بدهی‌های خود افزوده است. وی اظهار داشت: آمریکا در اثر جنگ با ایران به‌شدت تضعیف شده است.

انتقادهای «توماس مسی» براساس گزارش‌هایی است که این روزها در رسانه‌های آمریکایی منتشر می‌شود. طی روزهای گذشته رسانه‌های مطرح آمریکایی در گزارش‌هایی کم‌سابقه از کاهش قابل‌توجه ذخایر تسلیحاتی ارتش آمریکا در پی جنگ با ایران پرده برداشته‌ و نوشته‌اند ترامپ هرچه زودتر باید به جنگ خاتمه دهد. شبکه آمریکایی سی‌ان‌ان گزارش داده است که در آخرین نشست امنیتی دونالد ترامپ با مقام‌های ارشد نظامی، ژنرال

دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، بار دیگر نسبت به کاهش ذخایر مهمات و پیامدهای ادامه عملیات نظامی علیه ایران هشدار داده است. به نوشته این شبکه، نگرانی درباره وضعیت زرادخانه آمریکا یکی از محورهای اصلی این جلسه بود و فرماندهان نظامی تأکید کردند که تداوم یک کارزار نظامی گسترده می‌تواند توان بازدارندگی آمریکا را در دیگر مناطق جهان نیز تحت تأثیر قرار دهد. وال‌استریت‌ژورنال هم در گزارشی که دیروز منتشر شد به بررسی وضعیت حساس موجودی موشک‌های آمریکا پس از حدود پنج ماه درگیری در جنگ با ایران پرداخته است. این گزارش هم بر نگرانی‌های داخلی دولت آمریکا در مورد کاهش شدید ذخایر مهمات دقیق، به‌ویژه موشک‌های تهاجمی و پدافندی تمرکز دارد. براساس این گزارش بازسازی کامل این ذخایر ممکن است ۳ تا ۶ سال طول بکشد، حتی با افزایش تولید.

غیر از نابودی ذخایر موشکی آمریکا گزارش‌ها نشان می‌دهد به‌دلیل حماقت ترامپ در آغاز جنگ علیه ایران و به‌دنبال آن بسته‌شدن تنگه‌های هرمز و باب‌المندب، ذخایر نفتی آمریکا نیز ته کشیده است. براساس گزارش منابع خبری ذخایر راهبردی نفت آمریکا اکنون به حدود 311میلیون بشکه رسیده است که پایین‌ترین سطح از سال 1983 محسوب می‌شود، این ذخایر در سال 2021 بیش از 612میلیون بشکه بود و در اوج خود به حدود 727میلیون بشکه می‌رسید. از سوی دیگر، براساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، جنگ با ایران فشار شدیدی نیز بر وضعیت مالی دولت آمریکا وارد کرده و نگرانی‌ها درباره رشد سریع بدهی ملی و کسری بودجه را افزایش داده است. در حالی که آمریکا پیش از آغاز این جنگ نیز با بدهی سنگین روبه‌رو بود، هزینه‌های نظامی، استقرار نیروها، مصرف گسترده مهمات پیشرفته و نیاز به تأمین بودجه عملیات‌های طولانی‌مدت، روند افزایش بدهی را شتاب بخشیده است. براساس برخی برآوردهای کارشناسان اقتصادِ سیاسی جنگ بیش از یک تریلیون دلار هزینه روی دست دولت آمریکا خواهد گذاشت.

زمان رو به اتمام است

رسانه‌های غربی نیز همچنان به انتشار گزارش‌های خود درباره شکست ترامپ در جنگ ادامه می‌دهند. در ادامه انتشار این گزارش‌ها، نشریه آمریکایی آتلانتیک در مقاله‌ای تحت عنوان «زمان در حال اتمام است و ترامپ نمی‌تواند ایران را مجبور به بازگشایی تنگه هرمز کند»، نوشت: دونالد ترامپ، در ماه ژوئن(خرداد) در مورد بازگشایی تنگه هرمز حرف زد و مشخص شد که خودش هم می‌داند با قدرت نظامی نمی‌توان این تنگه را باز کرد. این رسانه آمریکایی افزود: موافقت ترامپ با آتش‌بس با ایران پس از آن صورت گرفت که متوجه شد ادامه بمباران، تنگه هرمز را بازگشایی نخواهد کرد و ادامه جنگ، کشتی‌های تجاری را مجبور به اجتناب از آن خواهد کرد، در حالی که ذخایر اضطراری نفت کاهش می‌یابد. رسانه مذکور آمریکایی با اشاره به تلاش‌های ترامپ برای تقویت اتحاد خود با کشورهای خلیج‌فارس تأکید کرده است: ترامپ نمی‌تواند تهران را مجبور به توقف تلاش‌های خود برای کنترل تنگه هرمز کند. در این شرایط که یک بن‌بست واقعی است، ترامپ باید تصمیم بگیرد که آیا می‌خواهد هزینه‌های اقتصادی گزاف یک جنگ فرسایشی را بپردازد یا اینکه جنگ را گسترش دهد و خطرات آن را به جان بخرد و یا عقب‌نشینی کند.

در این یادداشت با اشاره به تنگنای راهبردی که ترامپ در این جنگ در آن گرفتار شده، آمده است: واشنگتن در تلاش است تا از هسته‌ای‌شدن ایران جلوگیری کند، تعهدات اقتصادی و فناورانه جدیدی به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس ارائه دهد، از دو مسیر دریایی راهبردی(تنگه هرمز و باب‌المندب) محافظت کند و جنگی هوایی با پایانی نامعلوم را پیش ببرد، در حالی که ذخایر انرژی و صبر سیاسی لازم برای تداوم این اقدامات رو به کاهش است. آن‌طور که آتلانتیک نوشته، ترامپ ممکن است فشار بیشتری بر ایران وارد کند، اما این امر بعید است تهران را مجبور به ترک تلاش برای کنترل تنگه هرمز کند. شاید ایران انعطاف نشان دهد، اما اگر دوطرف در بن‌بست باقی بمانند، ترامپ باید تصمیم بگیرد که آیا هزینه اقتصادی ادامه یک جنگ با شدت پایین را به طور نامحدود بپذیرد، درگیری را با تمام خطرات آن شدت بدهد یا عقب‌نشینی کند. مجله آتلانتیک خاطرنشان کرده است: روسیه صادرات گازوئیل خود را کاهش داده است، کاهش ذخایر نفت خام و استراتژیک ایالات‌متحده به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده است و مصرف چین در حال کاهش است. شاخص‌های بازار در حال حاضر به خطر تورم اشاره دارند و ترامپ شانس کمی برای دستیابی به توافق قبل از ایجاد یک اختلال دیگر دارد که شوک شدیدی به قیمت سوخت و وضعیت مالی، شاید در اواسط تا اواخر سپتامبر، وارد کند.

گرفتار در باتلاق جنگ

روزنامه نیویورک‌تایمز هم در تحلیلی درباره گزینه‌های ترامپ در قبال ایران نوشته است، رئیس‌جمهوری که تصور می‌کرد قدرتش هیچ مرزی نمی‌شناسد، اکنون دریافته است که با محدودیت‌های متعددی روبه‌روست؛ محدودیت‌هایی که او را بیش از گذشته سرخورده، آشفته و در تصمیم‌گیری و رفتار، غیرقابل پیش‌بینی کرده‌ است. به گزارش فارس، نیویورک‌تایمز با اشاره به این که هیچ‌کدام از اهداف جنگی آمریکا محقق نشده، نوشته است: ترامپ با محدودیت‌هایی در اعمال قدرت روبه‌رو شده که احتمالاً هنگام آغاز عملیات گسترده نظامی علیه ایران در ۲۸ فوریه(9 اسفند) هرگز تصورش را نمی‌کرد. آن زمان، هدف او پایان سریع برنامه هسته‌ای ایران و سرنگونی حکومت این کشور بود. اکنون، پنج ماه بعد، تقریباً هیچ‌یک از این اهداف محقق نشده است. ترامپ که پیش‌تر مطمئن بود با تکیه بر قدرت نظامی می‌تواند آنچه را «مدل ونزوئلا» می‌نامید یعنی تغییر حکومت و روی کار آوردن دولتی همسو با منافع آمریکا در ایران نیز اجرا کند، اکنون درباره ورود دوباره به یک عملیات نظامی گسترده تردید دارد؛ زیرا ارزیابی نهادهای اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد چنین رویکردی در ایران به احتمال زیاد موفق نخواهد بود. به نوشته نیویورک تایمز ترامپ در باتلاق جنگ با ایران گرفتار شده است؛ حتی با وجود آنکه قدرتمندترین ابزار اعمال قدرت جهان را در اختیار دارد.

نیویورک‌تایمز در ادامه گزارش خود آورده است: ترامپ همچنین نتوانسته افزایش قیمت نفت و پیامدهای آن بر بازارهای مالی را مهار کند. کشتیرانی در تنگه هرمز که برای مدت کوتاهی از سر گرفته شده بود، بار دیگر به‌شدت کاهش یافته و اکنون گذرگاه مهم دیگری میان دریای سرخ و خلیج عدن نیز در معرض تهدید قرار دارد. به گفته دستیاران ترامپ، این محدودیت‌ها او را به‌شدت ناامید کرده و حتی نسبت به گذشته نیز رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی‌تری از خود بروز می‌دهد.

این روزنامه آمریکایی با اشاره به محدودیت‌های ترامپ در برابر ایران تأکید می‌کند اکنون ترامپ سه گزینه اصلی پیش‌رو دارد: تشدید عملیات نظامی، افزایش فشارهای اقتصادی یا اعلام پیروزی و خروج از جنگ. این گزینه‌ها طی هفته‌های اخیر در جلساتی با جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، پیت هگزت، وزیر جنگ، ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش، جرد کوشنر، داماد ترامپ، و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه او، مورد بررسی قرار گرفته‌اند. اما هر یک از این گزینه‌ها به دلایل مختلف، برای ترامپ نامطلوب به نظر می‌رسند.