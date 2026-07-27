صنایع دفاعی فرانسه در محاصره آتش ماکرون خواستار کمک‌ خارجی شد

با گسترش آتش‌سوزی‌ها در فرانسه، صنایع حساس نظامی این کشور نیز در محاصره آتش قرار گرفته است. ماکرون رئیس‌جمهور این کشور برای مهار آتش‌سوزی دست به دامن کشورهای همسایه شده است.

تغییرات اقلیمی بخش وسیعی از اروپا را گرفتار گرمای شدید و آتش‌سوزی‌های گسترده کرده است. طی دو ماه گذشته دست‌کم 10هزار تن در فرانسه، آلمان، انگلیس و... به‌دلیل گرمازدگی فوت کرده‌اند. تنها در فرانسه بیش از 5هزار تن به‌دلیل گرمای بی‌سابقه طی ماه گذشته فوت کرده‌اند. آتش‌سوزی‌ها نیز وضعیت أسفباری را در اسپانیا و این روزها در فرانسه ایجاد کرده است. گزارش‌ها حاکی است از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون بیش از ۱۰۰هزار هکتار از اراضی اسپانیا در آتش سوخته است؛ رقمی که تقریباً با میانگین سالانه مساحت سوخته این کشور در یک دهه گذشته برابری می‌کند. همچنین تاکنون ۱۳ نفر جان خود را از دست داده‌اند. به گفته کارشناسان، بارندگی‌های غیرمعمول و شدید بهاری موجب رشد گسترده پوشش گیاهی شده، اما این پوشش در گرمای شدید تابستان، خشک و به عاملی برای گسترش سریع آتش‌سوزی‌ها تبدیل شده است.

گسترش آتش‌سوزی‌ها در فرانسه

آتش‌سوزی‌ها در فرانسه نیز وضعیت بحران ایجاد کرده است. مسئولان فرانسوی اعلام کردند که دامنه آتش‌سوزی‌ها در جنگل‌های جنوب‌غرب این کشور به حدی رسیده که تأسیسات صنایع دفاعی را تهدید می‌کند. به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دامنه آتش‌سوزی‌ها در این کشور گسترش پیدا کرده و ۴ تأسیسات وابسته به شرکت «اریان گروپ» از جمله کارگاه سوخت موشک‌های بالستیک ام۵۱ را تهدید می‌کند. وزارت دفاع فرانسه اعلام کرد که از نیروهای پلیس و ارتش برای مهار این آتش‌سوزی کمک گرفته است. شرکت راه‌آهن فرانسه نیز از توقف حرکت قطارها در منطقه جنوبی بوردو به‌دلیل گسترش دامنه آتش‌سوزی‌ها خبر داد. گفته می‌شود که این موج از آتش‌سوزی‌ها بزرگ‌ترین موج از زمان پایان جنگ جهانی دوم به‌شمار می‌رود.

فرانسه برای مهار آتش‌سوزی دست به دامن کمک‌های خارجی شده است. روزنامه «تریبون دو ژنو» به نقل از وزارت دفاع سوئیس نوشته است که مقامات فرانسوی از این کشور خواسته‌اند تا با استفاده از بالگردهای خود در مهار آتش بی‌سابقه در فرانسه کمک کنند. براساس این گزارش، پیش‌بینی می‌شود سوئیس ۲ بالگرد مخصوص خود را در اختیار فرانسه قرار دهد. همچنین گزارش شده که ۳۴ تن از نیروهای اطفای حریق سوئیس به منطقه ژیروند فرانسه اعزام شده‌اند. پیش از این وزیر کشور فرانسه اعلام کرده بود که مساحت کل زمین‌های تحت تأثیر آتش‌سوزی‌ها در این کشور به ۱۱۵ هزار هکتار رسیده است.

جلسه اضطراری ماکرون

با تداوم آتش‌سوزی‌های جنگلی بی‌سابقه در فرانسه، امانوئل ماکرون رئیس‌جمهوری این کشور هم با نخست‌وزیر و وزیر کشور جلسه اضطراری برگزار کرد. تا لحظه تنظیم این گزارش درباره تصمیمات این نشست گزارشی در رسانه‌های فرانسوی منتشر نشده است. به گزارش ایرنا از روزنامه گاردین، آتش‌سوزی‌های فرانسه تاکنون به فرار بیش از ۲۵۰هزار نفر از ساکنان مناطق جنوب‌غربی این کشور اروپایی منجر شده است و مقامات نسبت به حضور گردشگران در مناطق درگیر هشدار داده‌اند. براساس این گزارش آتش‌سوزی در شهر «بوردو» فرانسه در جنوب‌غربی این کشور در مرز با اسپانیا که آن هم درگیر آتش‌سوزی است به‌ویژه با نزدیک‌شدن به اوج فصل گردشگری ماه اوت (مرداد و شهریور)، مقامات را مجبور به دور نگه داشتن مسافران و تعطیلی اردوهای کودکان کرده است. به نوشته گاردین، وزش بادهای شدید در شنبه‌شب، تلاش‌ها برای خاموش‌کردن آتش‌سوزی در منطقه ژیروند در جنوب‌غربی فرانسه را مختل کرد؛ منطقه‌ای که چهار برابر وسعت پاریس را دربر گرفته و باعث تخلیه نزدیک به ۲۲۰هزار نفر از ساکنان شده است. هواشناسی پیش‌بینی کرده است که موج گرمایی دیگری احتمالاً از امروز (سه‌شنبه) فرانسه را دربر می‌گیرد و دما در برخی مناطق این کشور به ۴۰ درجه سانتیگراد خواهد رسید.

هشدار کمیسیون اروپا

«ترزا ریبرا» معاون رئیس کمیسیون اروپا هم هشدار داد که این قاره برای عواقب تغییرات اقلیمی آماده نیست. وی تأکید کرد که برای سازگاری با وضعیت اضطراری اقلیمی باید سریع‌تر دست به کار شد. این مقام اسپانیایی کمیسیون اروپا خاطرنشان کرد که اختلالات اخیر در خطوط ریلی و برق و فشار بر سیستم‌های بهداشتی در سراسر قاره نشان می‌دهد که اروپا همچنان باید برای آمادگی در برابر آنچه در آینده رخ خواهد داد، اقدامات بیشتری انجام دهد. وی افزود که کمیسیون اروپا در حال کار بر روی طرحی برای سازگاری با تغییرات اقلیمی است که قرار است در ماه اکتبر (مهرماه) به تصویب برسد و «به‌روزرسانی جامع‌تر و گسترده‌تر» اقدامات در آن گنجانده شده است.