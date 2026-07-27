حشدالشعبی برای تأمین امنیت زوار اربعین وارد میدان شد

با نزدیک‌ شدن به مراسم اربعین حسینی(ع) نیروهای حشدالشعبی به همراه نیروهای ارتش عراق برای تأمین امنیت زوار در نزدیکی مرزهای استان کربلا مستقر می‌شوند.

به گزارش مهر به نقل از«المعلومه»، یک منبع امنیتی در استان الانبار اعلام کرد که نیروهای حشدالشعبی با ایجاد ایست‌های بازرسی در مناطق غربی این استان به سمت کربلای معلی طرح تأمین امنیت زوار اربعین حسینی(ع) را پیاده می‌کنند. براساس این گزارش، نیروهای حشدالشعبی تلاش دارند امنیت موکب‌های خدمات‌رسانی به زوار امام حسین(ع) را تأمین کنند. این نیروها در کنار نظامیان ارتش عراق به صورت گسترده در مناطق بیابانی نزدیک به مرزهای استان کربلا برای ممانعت از نفوذ عناصر تروریست مستقر شده‌اند. لازم به ذکر است که نیروهای حشدالشعبی هر سال نقش برجسته‌ای در حفاظت از امنیت عراق به‌ویژه در مراسمات مذهبی از جمله اربعین حسینی(ع) ایفا می‌کنند. امسال نیز گزارش‌ها حاکی است نیروهای حشدالشعبی از مدت‌ها قبل شروع به آماده‌سازی امکانات و شرایط برای حفاظت از امنیت زائران اربعین حسینی کرده‌اند.