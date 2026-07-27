فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۴۸۹۵
تاریخ انتشار : ۰۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۵
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

همکاری‌ بی‌سابقه مراکش با رژیم صهیونیستی علیه مقامات اروپا لو رفت

تحقیقات بین‌المللی از همکاری‌های جاسوسی گسترده مراکش با شرکت‌های صهیونیستی از جمله در جاسوسی از مقامات اروپایی پرده برداشت.
به گزارش مهر به نقل از روزنامه رأی‌الیوم، تحقیق بین‌المللی جدیدی، جزئیات بی‌سابقه‌ای از همکاری جاسوسی مراکش و رژیم آپارتاید اسرائیل به‌ویژه درخصوص فروش برنامه جاسوسی «پگاسوس» متعلق به شرکت صهیونیستی را فاش کرد. مراکش با کمک دست‌کم چهار شرکت صهیونیستی، یک سیستم جاسوسی یکپارچه ایجاد کرده است که سال‌ها پیش از امضای پیمان‌ عادی‌سازی روابط، برای جاسوسی از وزرای فرانسوی و اسپانیایی استفاده می‌شد. این تحقیق بین‌المللی فاش کرد برنامه جاسوسی پگاسوس به سیستم‌های مختلف در سراسر جهان فروخته شده و بسیاری از آنها از آن برای نظارت بر روزنامه‌نگاران، سیاستمداران و... استفاده کرده‌اند. طبق این تحقیق که روزنامه اسرائیلی هاآرتص نیز در آن مشارکت داشته است: «مراکش از سال ۲۰۱۷ علاوه بر پگاسوس، سیستم دوم شرکت اسرائیلی سیرکلز را نیز به کار می‌گیرد.»

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

خانم منصوری، در نسخه شما دشمن «مقصر» نیست!

مأموریت تازه عروسک خیمه‌شب‌بازی در دریای خزر(یادداشت روز)

نشریه آتلانتیک: عصر جادوگری پایان یافته ترامپ شب‌ها هذیان می‌گوید

هیچ وقت با آمریکا به تفاهم نمی‌رسیم تنگه هرمز قله اقتدار ایران است

سفر نتانیاهو به واشنگتن؛ تلاشی برای حفظ حمایت ترامپ در جنگ با ایران

پایان ذخایر نفتی، تسلیحاتی و افزایش بدهی 3 دستاورد ترامپ در جنگ با ایران

12000 استاد دانشگاه: صلح پایدار با مقاومت به دست می‌آید

برق نیروگاه‌های تازه‌تأسیس به صنایع اختصاص می‌یابد

اعتراف سنتکام به بی‌فایده ‌بودن حملات به جنوب ایران

نگاهی به تلاش‌های ترامپ و نتانیاهو برای کشاندن سوریه به جنگ لبنان