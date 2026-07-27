تحقیقات بین‌المللی از همکاری‌های جاسوسی گسترده مراکش با شرکت‌های صهیونیستی از جمله در جاسوسی از مقامات اروپایی پرده برداشت.

به گزارش مهر به نقل از روزنامه رأی‌الیوم، تحقیق بین‌المللی جدیدی، جزئیات بی‌سابقه‌ای از همکاری جاسوسی مراکش و رژیم آپارتاید اسرائیل به‌ویژه درخصوص فروش برنامه جاسوسی «پگاسوس» متعلق به شرکت صهیونیستی را فاش کرد. مراکش با کمک دست‌کم چهار شرکت صهیونیستی، یک سیستم جاسوسی یکپارچه ایجاد کرده است که سال‌ها پیش از امضای پیمان‌ عادی‌سازی روابط، برای جاسوسی از وزرای فرانسوی و اسپانیایی استفاده می‌شد. این تحقیق بین‌المللی فاش کرد برنامه جاسوسی پگاسوس به سیستم‌های مختلف در سراسر جهان فروخته شده و بسیاری از آنها از آن برای نظارت بر روزنامه‌نگاران، سیاستمداران و... استفاده کرده‌اند. طبق این تحقیق که روزنامه اسرائیلی هاآرتص نیز در آن مشارکت داشته است: «مراکش از سال ۲۰۱۷ علاوه بر پگاسوس، سیستم دوم شرکت اسرائیلی سیرکلز را نیز به کار می‌گیرد.»