«ضربه به سر» عامل اصلی مرگ موتورسواران است

رئیس مرکز جامع برخط پلیس راهور تهران بزرگ گفت:

۸۰ درصد موتورسواران در همان صحنه تصادف و در اثر ضربه مستقیم به سر جان خود را از دست می‌دهند که با استفاده از کلاه ایمنی می‌توان این مشکل را رفع کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سرهنگ رابعه جوانبخت اظهار داشت: از ابتدای امسال تا کنون بیش از ۸۰۸هزار فقره اعمال قانون به جهت استفاده از تلفن همراه زمان رانندگی، انجام شده که نشان‌دهنده درک خطر ضعیف این تعداد از رانندگان است. تصور یک لحظه استفاده از تلفن همراه مواجه با حادثه‌ای تلخ و ناگوار است.

جوانبخت با اشاره به اعمال قانون یک‌میلیون و 600هزار فقره استفاده نکردن از کلاه ایمنی توسط موتورسیکلت‌سواران از ابتدای سال ۱۴۰۴، افزود: موتورسواران، چون با سرعت بالایی تردد می‌کنند و مانور حرکتی بیشتری دارد و هیچ محافظتی از اطراف شخص راننده وجود ندارد، در نتیجه آسیب‌ها برای موتورسیکلت‌سواران چندبرابر می‌شود.

وی در بحث سهل‌انگاری مرتبط با موتورسواران در استفاده نکردن از کلاه ایمنی گفت: طبق اعلام سازمان پزشکی قانونی بیش از ۸۰درصد آمار متوفیان موتورسوار در شهر تهران در اثر ضربه مستقیم به سر است.

رئیس مرکز جامع برخط پلیس راهور تهران بزرگ با بیان اینکه ۶۲۰هزار فقره عدم استفاده از کمربند ایمنی از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون اعمال قانون شده است، ادامه داد: یک تفکر اشتباه در رابطه با استفاده از کمربند ایمنی وجود دارد که در بسیاری از اوقات رانندگان تصور می‌کنند، استفاده از کمربند ایمنی مختص جاده‌ها است، اما زمانی که در معبر بزرگراهی تردد می‌کنیم، همیشه باید آماده اتفاق باشیم و از کمربند ایمنی استفاده کنیم.

جوانبخت، کاهش تمرکز و ادراک خطر، کندی واکنش، تغییرات خلقی و هیجان‌طلبی را از اثرات مخرب روان‌گردان‌ها برشمرد و افزود: افرادی هستند که دارای شرایط نامتعادل هستند و از روان‌گردان‌ها و نوشیدنی‌های غیرمجاز استفاده می‌کنند که این مورد هم در دسته خطا‌های انسانی جای دارد و سهل‌انگاری بزرگ است. راننده‌ای که می‌داند شرایط رانندگی ندارد، چون خطر را درک نمی‌کند و واکنش کندی دارد، تصمیمات هیجانی می‌گیرد، اما شرایط قرار گرفتن در پشت فرمان را ندارند.

وی بیان داشت: یکی از سهل‌انگاری‌های بزرگی که می‌تواند در حوزه حوادث رانندگی اتفاق بیفتد، رانندگی بدون داشتن گواهینامه است که می‌تواند پیامد‌های حقوقی، مالی و جانی سنگینی را به همراه داشته باشد، برابر ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی رانندگی بدون گواهینامه یک جرم کیفری محسوب می‌شود و فقط یک تخلف رانندگی نیست؛ لذا خواهشمندیم، اگر گواهینامه ندارید، حتماً برای اخذ آن اقدام کرده و سپس شروع به رانندگی کنید.