تلاش کنیم در ایام شهادت حضرت شاهچراغ(ع) زمینه آزادی زندانیان را فراهم کنیم
شيراز- خبرنگار كيهان:
آیتالله لطفالله دژکام در همایش «میعاد رهایی» که با هدف آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ(ع) برگزار شد، اظهار کرد: تلاش کنیم تا در ایام شهادت حضرت شاهچراغ(ع) زمینه آزادی زندانیان را فراهم کنیم و خانوادههای چشمبهراه آنها آرام گیرند.
نماینده ولی فقیه در استان فارس با اشاره به یک نکته مهم درخصوص خصلت شیرازیها، تاکید کرد: درآمد در تهران در مقایسه با شیراز بسیار بیشتر است اما خیر دادن و کمک به دیگران در شیراز بیشتر است؛ حتی کمیته امداد امام خمینی(ره) این را اعلام کرده است؛ به نظر میرسد چون شیرازیها در مکتب شاهچراغ(ع) تربیت شدند و این آقا هزار بنده را آزاد کرده است، کسی که همسایه و چراغ است از او یاد میگیرد.
امام جمعه شیراز تصریح کرد: خیلیها صدها سکه پنهان میکنند اما گامی در راستای انجام کار خیر برنمیدارند؛ باید توجه داشت که آخرت و قیامتی هم هست، آنها را باید تشویق کنیم که پای کار بیایند.
دژکام بیان کرد: در روز شهادت حضرت شاهچراغ(ع) برنامههایی به صورت ویژه شروع میشود و این دو تا سه روز برنامههای مختلفی است.
وی ادامه داد: اوج این برنامهها حرکت دستههای سینهزنی و عزاداری به سمت حرم مطهر است که از میدان شاهزاده قاسم آغاز میشود.
نماینده ولی فقیه در فارس بیان کرد: امید است رسم همسایگی را نگه داریم و بگوییم ما همسایه شاهچراغیم و ما مجاوران حرم هستیم و اگر خانه همسایه عزاداری باشد آیا ما بیتفاوت میمانیم؟ بنابراین ما همه همسایه شاهچراغ هستیم و حتما همه شرکت میکنید.