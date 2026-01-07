سازمان هواشناسی از افزایش آلودگی هوای هفت کلانشهر تا پایان هفته همچنین بارش برف و باران در ۲۱ استان در پی ورود سامانه بارشی جدید خبر داد.

به گزارش ایسنا، سازمان هواشناسی کشور برای هفت شهر پرجمعیت و صنعتی هشدار سطح نارنجی کاهش کیفیت هوا صادر کرد: بر این اساس از پنجشنبه تهران، کرج، مشهد، ارومیه، تبریز، اراک و اصفهان و جمعه تهران، کرج، اراک، اصفهان و مشهد با افزایش شاخص، انباشت و تشدید غلظت آلاینده‌های جوی و تقویت کاهش کیفیت هوا رو‌به‌رو می‌شوند.

در این اطلاعیه پایداری جو به عنوان عامل اثرگذار بر افزایش آلودگی هوای امروز و فردا ذکر و اعلام شده است که افزایش غلظت آلاینده‌ها موجب افزایش شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای تمام گروه‌ها می‌شود. در صورت عدم مهار منابع آلاینده ثابت و متحرک، شاخص آلودگی در مناطق پرتردد و صنعتی به آستانه خطرناک خواهد رسید.

سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار زردرنگ نیز با اشاره به ورود یک سامانه بارشی جدید به کشور آورده است: بر این اساس بارش برف و باران، وزش باد شدید موقتی، مه‌گرفتگی، کاهش دید و احتمال کولاک برف اشاره پیش‌بینی می‌شود.

جمعه برای آذربایجان‌شرقی، کرمانشاه، شمال ایلام، آذربایجان‌غربی، کردستان، ارتفاعات البرز، تهران و شنبه برای آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، لرستان، همدان، زنجان، ارتفاعات سمنان، البرز، قم، تهران، قزوین، مرکزی، شمال و نیمه‌غربی اصفهان، شمال بوشهر و شمال‌غرب فارس هشدار هواشناسی صادر شده است.

این شرایط می‌تواند موجب اختلال در تردد شهری و بین شهری، لغزندگی جاده‌ها و کندی حرکت خودروها به‌ویژه در گردنه‌های کوهستانی به سبب بارش برف و یخ‌زدگی، بالا‌آمدن آب رودخانه‌ها و آب‌گرفتگی معابر، مه‌گرفتگی، کاهش دید افقی در مناطق سردسیر و کوهستانی، قطعی برق به‌ویژه در روستاها، وزش باد سرد و نسبتا شدید و کولاک برف در مناطق برف‌گیر شود.