گزارش پولیتیکو از بحران سلامت در آمریکا؛ قیمت برخی داروها تا 5000 درصد افزایش یافته است

رسانه تحلیلی- خبری آمریکایی از بحران سلامت در آمریکا و افزایش 5000درصدی قیمت برخی داروها طی یک دهه گذشته خبر داده و نوشته است: این وضعیت مردم آمریکا را به سمت انتخاب گزینه‌های خطرناکی مثل کم‌کردن دُز داروها سوق داده است.

بحران سلامت در آمریکا این روزها به تیتر رسانه‌های آمریکایی برگشته است. از یک‌سو رشد تصاعدی تعداد مبتلایان به آنفلوآنزا زنگ خطر را به صدا درآورده و از سوی دیگر افزایش تصاعدی قیمت دارو مردم این کشور را به گزینه‌های خطرناک سوق داده است. در مورد آنفلوآنزا گزارش «مرکز مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا» نشان می‌دهد که تا 20 دسامبر(29 آذر) دست‌کم 7.5میلیون آمریکایی به این بیماری مبتلا و بیش از 3هزار و 100 نفر جان خود را از دست داده‌اند. گزارش «پولیتیکو» هم از افزایش تصاعدی هزینه‌های درمان در این کشور حکایت می‌کند. طبق گزارش این رسانه تحلیلی- خبری آمریکایی، مردم این کشور برای جبران این هزینه‌ها به اقدامات خطرناکی مانند کاهش دُز داروی موردنیاز خود رو آورده‌اند که اقدامی خطرناک است. تارنمای این رسانه آمریکایی با اشاره به «بحران بی‌‎سابقه‌ای» که مراقبت‌های بهداشتی مقرون به صرفه در آمریکا را به چالش کشیده است، نوشت: «در طول دهه گذشته، قیمت داروهای تجویزی به صورت تصاعدی افزایش یافته است و برخی از داروها تا ۵هزار درصد افزایش قیمت داشته‌اند که بسیار فراتر از نرخ تورم و افزایش دستمزدها بوده و از صبر مردم آمریکا فراتر رفته است.» به نوشته پولیتیکو، با افزایش شکاف بین هزینه داروها و قدرت خرید خانوارها، آمریکایی‌ها برای جبران هزینه‌های دارو به اقدامات خطرناکی مانند سهمیه‌بندی یا حذف داروهای موردنیاز نیز رو آورده‌اند.

افزایش قیمت 700 قلم دارو

آن‌طور که پولیتیکو نوشته، در حالی که افزایش قیمت دارو خانواده‌های آمریکایی را تحت فشار قرار داده و آنها را ناگزیر به انتخاب‌های ناممکنی کرده است، شرکت‌های دارویی همچنان سود می‌برند. برای مثال در ماه‌های بعد از روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا صنعت دارو در این کشور قیمت‌های تقریباً ۷۰۰ قلم دارو را افزایش داد.

قیمت‌های بالا و رو به افزایش مداوم دارو به حاشیه سود متوسط ‌۷۵درصدی منجر شده است که بیش از دو برابر میانگین سود سهام برتر «اس‌اندپی ۵۰۰» آمریکا بوده است. گذشته از این یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تولید دارو در آمریکا اخیراً به اولین داروسازی تبدیل شد که به ارزش بازار تریلیون دلاری دست یافته است؛ نقطه عطفی چنان نادر که تنها ۱۱ شرکت تاکنون به آن رسیده‌اند.

سیستم معیوب دارویی

«جی. دی. هیورث» نماینده سابق و سخنگوی اتحاد اصلاحات دارویی (PRA) در این‌باره به پولیتیکو می‌گوید، این اعداد گواه وجود یک سیستم به‌شدت معیوب است که اساساً با نیازهای عمومی هماهنگ نیست. وی افزود: «مصرف‌کنندگان در سراسر آمریکا روی هم رفته بالاترین قیمت دارو را در جهان می‌پردازند؛ حدود سه‌برابر قیمتی که مردم در سایر کشورهای ثروتمند

برای داروهای مشابه می‌پردازند». به گفته هیورث «این فقط یک شکست سیاسی نیست بلکه بحران سلامت عمومی است که خانوارهای آمریکایی را مجبور می‌کند اقدامات ناسالمی را از جمله

نادیده گرفتن دوز داروها یا سهمیه‌بندی قرص‌هایی که برای ادامه حیات خود نیاز دارند انجام دهند. به گزارش ایرنا نظرسنجی جدید اتحاد

اصلاحات دارویی تیز نشان می‌دهد که رأی‌ دهندگان با اکثریت قاطع

موافق تلاش‌ها برای کاهش هزینه‌های داروهای نسخه‌ای هستند، به طوری که ۹۴درصد از پاسخ‌دهندگان گفتند که از این تلاش‌ها

حمایت می‌کنند. ۶۷درصد نیز گزارش دادند که احساس می‌کنند

صنعت داروسازی از آنها سوءاستفاده می‌‌کند. گزارش‌ها درباره افزایش

تصاعدی قیمت دارو در آمریکا در حالی است که ترامپ بارها مدعی شده است که قیمت دارو در دوره یک‌ساله ریاست‌جمهوری دوره دوم وی بیش از 3هزار درصد کاهش پیدا کرده است.

نگرانی ترامپ از استیضاح

خبر دیگر از آمریکا اینکه ترامپ شامگاه سه‌شنبه به وقت ایران طی اظهاراتی در جمع نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره با اشاره به انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در سال جاری میلادی هشدار داد حزب جمهوری‌خواه باید در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره پیروز شود در غیر این صورت وی ممکن است استیضاح شود. ترامپ در این زمینه گفت: «ما باید در انتخابات میان‌دوره‌ای برنده شویم؛ چون اگر برنده نشویم، آنها (دموکرات‌ها) دلیلی برای استیضاح من پیدا خواهند کرد.» رئیس‌جمهور آمریکا ادامه داد: «ما آنها را استیضاح نمی‌کنیم. آنها بی‌رحم‌تر از ما هستند. ما باید جو بایدن ۱۰۰ چیز مختلف استیضاح می‌کردیم... من کارهای بسیاری کرده‌ام اما آنها بی‌هیچ دلیلی مرا استیضاح کردند. آن هم دوبار!» به گزارش ایسنا، ترامپ همچنین در اظهاراتی که ناشی از بیماری خودشیفتگی وی است، گفت: «من پادشاهم. من بیشتر از هرکس دیگری بر روی زمین بوئینگ فروخته‌ام. آنها به من نشان جایزه تاجر سال را دادند. من گفتم پس نشان تاجر تاریخ چی؟ من بیشتر از هرکسی در تاریخ بوئینگ فروخته‌ام. احتمالاً بیش از ۱۰۰۰ هواپیما.» وی با حمله به تعدادی از منتقدان خود گفت: «همه باید آزمون شناختی بدهند. من تنها رئیس‌جمهوری هستم که آزمون شناختی را داده است. به نظرم تمامی رؤسای‌جمهور و معاونان آنها باید این آزمون‌های شناختی و هوشی را بدهند. آیا این افراد اصلاً باهوش هستند؟»