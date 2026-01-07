خودکشی منجر به هلاکت74 سرباز و افسر صهیونیست در طول جنگ جاری

کانال ۱۳ رژیم صهیونیستی اعلام کرد، از زمان آغاز جنگ، حداقل ۷۴ نفر از سربازان و افسران ارتش این رژیم خودکشی کرده‌اند.

همزمان با انتشار اخبار شورش‌ حریدی‌ها در قدس اشغالی علیه طرح «خدمت اجباری»، کانال 13 رژیم صهیونیستی اعلام کرد، در طول جنگ جاری، این رژیم چیزی بالغ بر 74 نظامی- از سرباز عادی تا افسر ارشد- دست به خودکشی زده و جان باخته‌اند. طبق این گزارش حدود ۲۷۹ اقدام به خودکشی نیز در این مدت ثبت شده

است که به مرگ منجر نشده است. طبق این گزارش، طولانی‌شدن جنگ از جمله دلایل این خودکشی‌هاست. دیروز اعلام شد هزاران نفر از حریدی‌ها نیز در قدس اشغالی علیه قانون خدمت نظامی اجباری رژیم صهیونیستی اعتراض کردند. صهیونیست‌ها برای ادامه جنگ با کمبود نیرو مواجه هستند و قصد دارند برای نخستین‌بار خدمت سربازی را برای حریدی‌ها اجباری کنند. این تظاهرات به قدری گسترده است که از همان ساعات اولیه منجر به مسدودشدن ورودی خیابان‌های اصلی و ایجاد بحران در حمل‌ونقل شد.