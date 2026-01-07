عراقچی: مسائل داخل ایران به هیچ کشور خارجی ارتباط ندارد
وزیر امور خارجه در واکنش به اظهارات مداخلهجویانه ترامپ و همچنین حمایت از اغتشاشگران اظهار کرد: مسائل داخل ایران به هیچ کشور خارجی ارتباط ندارد.
اعضای کابینه دولت چهاردهم در حاشیه نشست چهارشنبه هیئت دولت (17 دی) با حضور در حیاط دولت به پرسشهای خبرنگاران پاسخ دادند؛ واکنش به اظهارات مداخلهجویانه ترامپ و تأکید بر استقلال مسائل داخلی ایران، جراحی بزرگ اقتصادی و حذف ارز ترجیحی، تشریح بستههای حمایتی دولت برای تولیدکنندگان، جزئیات طرح کالابرگ و حفظ قدرت خرید مردم، تشدید نظارت بر بازار، کوچکسازی ساختار اجرائی، و برنامهریزی برای تحویل ۷۰ هزار واحد مسکونی تا پایان سال محورهای اصلی اظهارات وزرا و اعضا بود.
در حال انجام یک جراحی بزرگ اقتصادی
در کشور هستیم
محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرائی رئیسجمهوری با تاکید بر اینکه در حال انجام یک جراحی بزرگ اقتصادی در کشور هستیم، تصریح کرد: تا امروز ارزی که ۲۸ هزار تومان بود را برای واردات کالاهای اساسی اختصاص میدادیم تا این کالاها با همان نرخ به دست مردم برسد. بخش زیادی از این فرآیند، شامل گروههایی میشد که بهعنوان واردکننده، از تفاوت بین ارز دولتی و ارز آزاد بهره میبردند.
وی با بیان اینکه رئیسجمهوری دستور داده برای اینکه به امنیت ملی خدشهای وارد نشود، برخورد امنیتی با مردم معترض رخ ندهد، اظهار کرد: در عین حال کسانی که اسلحه، چاقو و قمه میکشند و به مراکز انتظامی و نظامی حمله میکنند اغتشاشگر هستند و صف معترضان را باید از اغتشاشگران جدا کرد.
توضیحات وزیر بهداشت
درباره حوادث بیمارستانهای سینا و ایلام
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد که گزارش بررسی هیئت اعزامی به ایلام در زمینه حوادث رخ داده در بیمارستان امام خمینی به زودی تنظیم میشود.
وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره حوادث اخیر در بیمارستان سینا، تصریح کرد: اطلاعات ما نشان میدهد که داخل بیمارستان سینا گاز اشکآور پرتاب نشده است. در عینحال بررسیها حتماً باید انجام شود.
وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه در بحرانها و اتفاقات باید ابتدا جزئیات حادثه را ارزیابی کرد و رسیدگی قانونی و میدانی در دستور کار باشد، خاطرنشان کرد: ما اجازه آسیبدیدن حوزه درمان را در بحرانها نمیدهیم. در بیانیه هم اعلام کردیم تمام اتفاقات بیمارستانی را طبق مقررات پیگیری میکنیم.
جزئیات بسته حمایتی دولت از تولیدکنندگان اعلام شد
حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به نگرانیهای تولیدکنندگان در زمینه افزایش قیمت کالاها، گفت: بسته حمایتی مناسبی برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شده است. برای مثال، تا امروز یک دامدار برای تأمین نهادههای مورد نیاز خود ارز ۲۸۵۰۰ تومانی پرداخت میکرد، اما اکنون بانک مرکزی سازوکاری اعلام کرده که بر اساس آن ابتدا کالا در اختیار تولیدکننده قرار میگیرد، تولید انجام میشود و پس از فروش محصول، تسویه صورت میگیرد. این سازوکار در قالب اعتبارات اسنادی داخلی یا نوعی برات اجرائی میشود.
وی ادامه داد: بانک کشاورزی و بانک صنعت و معدن با افزایش سرمایه، منابع بیشتری در اختیار واحدهای تولیدی قرار میدهند تا تولیدکنندگان در روند تأمین مالی دچار مشکل نشوند.
مسائل داخل ایران
به هیچ کشور خارجی ارتباط ندارد
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه در واکنش اظهارات مداخلهجویانه ترامپ و همچنین حمایت از اغتشاشگران اظهار کرد: ما شاهدیم که در تعامل بین دولت و مردم اعتراضات و نکاتی اگر هست حل و فصل میشود. امیدوارم این روند انجام شود. مسائل داخل ایران به هیچ کشور خارجی ارتباط ندارد.
وزیر امور خارجه در پاسخ به پرسشی درباره احتمال در پیش بودن مذاکرات، اظهار کرد: اکنون شرایط مناسبی برای مذاکرات نیست و این به علت سیاستهای آمریکاست. ایران هیچوقت میز مذاکره را ترک نکرد، ما همیشه آمادگی مذاکرات را با احترام و منافع متقابل داشتهایم.
وی با اشاره به اقدامات معاونت دیپلماسی اقتصادی این وزارتخانه، یادآور شد: معاونت دیپلماسی اقتصادی الان فعالترین بخش وزارت امور خارجه است. برای توسعه روابط تجاری و همکاری اقتصادی بهویژه در منطقه همسایگی خودمان با کشورهای همسایه تلاش بسیاری داریم. دیپلماسی استانی ما برای شناسایی ظرفیتهای استانهاست تا با ظرفیت کشورهای همسایه منطبق و اتصالات برقرار شود.
عراقچی همچنین تاکید کرد: وظیفه دیگر هم که تلاش برای رفع تحریمهاست را فراموش نکردهایم و هر زمان که فرصت باشد این کار بهصورت عزتمندانه و شرافتمندانه انجام شود، حتما اقدام میکنیم.
قدرت خرید مردم
با طرح کالابرگ حفظ میشود
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر حفظ قدرت خرید مردم با اجرای طرح کالابرگ تأکید کرد و گفت: کالابرگ الکترونیکی جدید به تمامی ایرانیان پرداخت میشود و حتی کسانی که یارانهشان حذف شده است نیز مشمول آن خواهند بود.
وی با بیان اینکه مردم اختیار دارند که هر یک از
۱۱ قلم کالای مد نظر در این طرح را خریداری کنند، افزود: از قبل پیشبینی میشد که چندین قلم کالا افزایش قیمت زیادی داشته باشند ولی برنامهریزیها به نوعی است که قدرت خرید مردم محفوظ بماند.
وزیر تعاون تاکید کرد: محاسبات نشان میدهد اگر یک خانوار متوسط همان سبد مصرفی قبلی خود را خریداری کند، قدرت خرید حاصل از کالابرگ فعلی حتی با وجود این افزایش قیمتها، پاسخگوی تأمین همان مجموعه کالا خواهد بود.
میدری یادآور شد: از بستههای پیشنهادی ما به دولت که جزئیاتش منتشر خواهد شد نشان میدهد با در نظر گرفتن متوسط مصرف خانوار، امکان تأمین سبد کالای اساسی حتی تا حدود ۵۰۰ هزار تومان بیش از مبلغ کالابرگ فعلی
وجود دارد.
وی گفت: دولت با اجرای سیاستهای تثبیتی در حوزه کالاهای اساسی و تدوین حدود ۱۷ بسته سیاستی از سوی وزارت اقتصاد و وزارت تعاون، در تلاش است فضای سوداگری را محدود و ثبات بازار را تقویت کند. مدت و شدت تورم تا حد زیادی به رفتار اقتصادی مردم و میزان اعتماد آنها به ثبات بازارهای کلان، بهویژه ارز و طلا وابسته است. دولت امیدوار است با اجرای این بستهها، نگرانیها بهتدریج کاهش یابد.
نظارت بر بازار با جدیت انجام میشود
امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری درباره تشدید نظارت بر بازار برای اجرای طرح کالابرگ جدید، گفت: نظارتها با جدیت دنبال میشود و ستاد تنظیم بازار نیز مصوباتی در این حوزه داشته است. باید تمامی کالاها طبق قیمت مندرج بر آن به فروش برسد و هرگونه افزایش قیمت در فروش کالاها مشمول گرانفروشی و برخورد خواهد بود.
کوچکسازی ساختار اجرائی
به وزارت میراث فرهنگی رسید
علاالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اعلام اینکه کوچکسازی ساختار اجرائی به وزارت میراث فرهنگی رسید، توضیح داد: در ادامه سیاست کوچکسازی دولت وزارت میراث فرهنگی از جمله دستگاههای مدنظر است. این مجموعه اقدامات با تاکید رئیسجمهوری پیگیری میشود.
وی همچنین اعلام کرد: مهلت نامنویسی برای جذب ۵۰۰ مدیر جوان تا روز شنبه تمدید شد.
70 هزار واحد مسکونی
تا پایان سال تحویل میشود
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی درباره تکمیل واحدهای نهضت ملی مسکن گفت: برنامهریزیها و تلاشهای انجام گرفته با وجود مشکلات پیش رفته و قرار شد تا پایان سال ۷۰ هزار واحد مسکونی تحویل شود. در ۵۰ شهر که زمین قابل ارائه وجود دارد نیز اقدامات لازم برای تحویل زمین به مردم انجام
خواهد شد.