توقع مقامات اسرائیلی برای براندازی در ایران احمقانه است
محقق ارشد مؤسسه استراتژی و امنیت اورشلیم با اشاره به اغتشاشات در جریان گفت: توقعات مقامات اسرائیلی از تغییر حکومت در ایران احمقانه است.
در حالی که رسانههای غربی بارها جمهوری اسلامی را در آستانه فروپاشی نشان دادهاند، کارشناسان و مؤسسات امنیتی اسرائیل با اذعان به انسجام نهادی میان حاکمیت، دولت و مردم ایران، سناریوی براندازی را غیرواقعبینانه میدانند.
رسانههای غربی در هر اعتراض یا اغتشاشاتی در ایران همیشه سعی کردند که تصویری غیرواقعی از «ناپایداری ساختار سیاسی ایران» ارائه دهند و جمهوری اسلامی را در آستانه سقوط نشان دهند.
برخلاف جوسازی رسانههای ضد انقلاب و غربی، مؤسسه امنیت ملی و استراتژی صهیونیستی میسگاو معتقد است که مدل حکمرانی جمهوری اسلامی به دلیل پیوند نهادی میان دولت، حاکمیت و مردم، از ظرفیت پایدارسازی قدرت برخوردار است و سناریوهای فروپاشی، واقعبینانه نیستند.
موشه پوزیلوف، افسر ارشد سابق شاباک که به گفته خود طی سالهای گذشته تحولات ایران را رصد کرده، در ارزیابی تحلیلی خود میگوید: «ساختار قدرت در ایران بر پایه همکاری دو سطح حاکمیت انقلابی و دولت اجرائی شکل گرفته است. این همافزایی نهادی، در بحرانها نقش ضربهگیر را ایفا میکند و مانع از آن میشود که فشارها به نقطه گسست ساختاری برسد».
وی با اشاره به تجربه تحریمها، تنشهای اقتصادی و تحولات سیاسی داخلی تأکید میکند: «اعتراضها یا شوکهای اقتصادی، معمولاً بخش اجرائی را تحت تأثیر قرار میدهد، اما نهادهای حاکمیتی- که از انسجام سازمانی و حمایت مردمی مستقل برخوردار است- توان حفظ ثبات را دارد. همین هماهنگی میان دو بخش، امکان فروپاشی را از بین میبرد».
پوزیلوف تصریح میکند که تحلیلهای مبتنی بر «انقلاب ناگهانی یا فروپاشی سریع» درباره ایران، مبتنی بر واقعیتهای میدانی نیست. او مینویسد: «تا زمانی که دولت و حاکمیت در ایران به عنوان دو جزء مکمل عمل میکنند و سازوکارهای هماهنگی میان آنها فعال است، هیچ شکاف تعیینکنندهای شکل نخواهد گرفت. از نگاه امنیتی، این مدل یکی از دلایل اصلی تداوم بقا و تابآوری سیستم است».
طرح شکستخورده موساد برای براندازی
از طرفی دیگر، رئيس سابق بخش اطلاعات موساد و کارشناس «اسرائیلهیوم» نیز درخصوص اغتشاشات اخیر نوشت: همه از شکست اعتصابات ۱۴۰۱ میپرسند. آیا اعتراضات اخیر به جایی خواهد رسید؟ به نظر من غرب باید اینبار به شدت محتاطتر عمل کند. حمایت غرب، آمریکا و موساد میتواند همرایی مردم با معترضان را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد. اسرائیل و آمریکا باید برای موفقیت در پروژه براندازی حکومت ایران چند دستورالعمل را اجرائی کنند. راز موفقیت در پنهانکاری است.
او معتقد است که «اولین کار ایجاد اختلاف در درون حاکمیت است. باید به مسئولان ارشد ایران وعده داد تا با ما همکاری کنند. دومین اقدام، حمایت گسترده از اغتشاشگران است. باید ویپیانها و اینترنت ماهوارهای در اختیار آنها قرار گیرد. از طرفی دیگر تامین مالی اغتشاشگران و اعتصابکنندگان امری ضروری است. باید از ارزهای دیجیتال و شبکههای تامین مالی توسط سازمانها و بخش خصوصی استفاده کرد».
این مقام امنیتی سابق نوشت: «سومین موضوع مهمی که حتما باید لحاظ شود، انهدام موشکهای ایران است. برنامه موشکی ایران تهدید وجودی برای اسرائیل است. ایران با تولید 50 موشک در ماه همچنان میتواند اسرائیل را تحت فشار قرار دهد. برای حل این مشکل نیازمند یک برنامهریزی مناسب و زمانبندی دقیق هستیم. ما باید صبر کنیم تا موج اغتشاشات در ایران گسترش یابد و سپس در زمان مناسب با یک حمله دقیق این اهرم فشار را خنثی کنیم. یک ضربالمثل فارسی میگوید: «سنگ بموقع بهتر از طلاست».
الکسگرینبرگ، محقق ارشد مؤسسه استراتژی و امنیت اورشلیم نیز با موشه پوزیلوف موافق است. او میگوید که «توقعات مقامات اسرائیلی از تغییر رژیم در ایران احمقانه است». وی در مصاحبهای با رادیو کولبراما گفت: «ایران اکنون با یک اعتراضات اقتصادی و معیشتی روبهروست. این نوع جنبشها در جهان به ندرت منجر به فروپاشی حاکمیتها میشود.»گرینبرگ با این وجود معتقد است: «رژیم ایران را نمیشود به این راحتی سرنگون کرد اما میتوان ضربان سنگینی به آن وارد کرد که هزینه قابل تحمل برای آن داشته باشد».
در راستای همین سیاست، رئیس پیشین اطلاعات نظامی آمان، سرلشکر ذخیره تامیر هیمن، در واکنش به توئیتهای موساد درباره اغتشاشات ایران نوشت: «این یک اشتباه بود. هر اشارهای به اینکه نیرویی خارجی در تلاش است حکومت را سرنگون کند، در عمل به تقویت حکومت منجر میشود».