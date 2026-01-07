نشستهای رئیس قوه قضائیه با فرماندهان پلیس و نمایندگان اصناف و بازار
رئیس قوه قضائیه در نشستهای جداگانه با فرماندهان فراجا و نمایندگان اصناف و بازار و اتحادیهها دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای طی سخنانی در جمع فرماندهان فراجا، با قدردانی از مجاهدتهای نیروهای فراجا در تامین و تحکیم امنیت مردم و شهروندان، چند توصیه مهم را خطاب به فرماندهان فراجا مطرح کرد و گفت: تمرکز نیروهای فراجا باید معطوف بر پیشگیری از اغتشاشات باشد. همچنین فراجا از طرق مختلف از جمله از طریق رسانهها، تبیینگریهای لازم را داشته باشد و هشدارها و انذارهای مقتضی را به خانوادهها بدهد تا بیش از پیش مراقب فرزندانشان باشند و مانع فریب خوردن آنها توسط عناصر اغتشاشگر شوند.
محسنی اژهای افزود: یکی از اولویتهای اصلی فراجا در شرایط فعلی باید شناسایی و تعقیب عوامل پشتپرده و هدایتکننده اغتشاشات باشد؛ این عوامل الزاماً در معرکه حاضر نیستند و ممکن است مستقیماً با بیرون از کشور مرتبط باشند.در شرایط فعلی باید با هوشیاری بسیار مراقب اقدامات احتمالی دشمن نیز باشیم؛ ممکن است دشمن نظر و توجه ما را به یک سلسله مسائل مشخص جلب کند، اما از مسیر دیگری توطئهای را دنبال کند.
وی ادامه داد: محاکمه و مجازات سریع و در عین حال دقیق و منطبق با موازین قانونی اغتشاشگران، در دستور کار ما قرار دارد؛ معتقدیم برای بازدارنده بودن نوع مواجهه با عناصر آشوبگر، نباید تأخیر و تعللی در کار باشد؛ نباید محاکمه و مجازات اغتشاشگران به چند ماه دیگر موکول شود. البته طبیعتاً تکمیل پرونده و محاکمه آن دسته از عناصر اغتشاشگر که بهصورت شبکهای و سازمانیافته مبادرت به اقدامات ضدامنیتی کردهاند، ممکن است زمان بیشتری را صرف کند.
در این نشست، سردار رادان و جمعی دیگر از فرماندهان فراجا گزارشهایی در باب مأموریتهای محوله ارائه کردند.
دیدار با بازاریان
رئیس قوه قضائیه همچنین در نشست با نمایندگان اصناف، بازار و اتحادیهها به بیان تاریخچهای از نقش بازاریان در به ثمرنشستن نهضت اسلامی مردم ایران و جنگ تحمیلی پرداخت و با اشاره به دغدغههای بحقی که بازاریان دارند، گفت: دغدغه بازاریان ما همواره دغدغه دین و اعتلای کشور بوده است؛ آنها میگویند از همه ظرفیتهای موجود برای پیشرفت و توسعه کشور استفاده نشده است، فلذا از این حیث بعضاً اعتراض دارند و پیشنهادهایی نیز ارائه میدهند. آنها در حوزه واردات و نحوه و چگونگی سریعتر در دسترس عموم قرار گرفتن اجناس و ایضاً مقوله مبارزه با قاچاق که به تولید و اقتصاد کشور ضربه میزند، پیشنهادهای بعضاً درست و صوابی دارند.
وی با اشاره به نقشی که بازاریان میتوانند در حوزه پیشگیری ایفا کنند، ادامه داد: انتظار و توقع ما از متولیان اصناف و دستاندرکاران حوزههای مختلف بخش خصوصی، آن است که اگر در صنف و حوزه آنها، فردی مرتکب خطا و اشتباهی شد، خودشان در وهله نخست وارد عمل شوند و جلوی فرد خطاکار و متخلف را بگیرند و اجازه ندهند رفتار آن فرد، مجرمانه شود و نیاز به ورود دستگاه قضائی پیدا شود.
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه در این جلسه، رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، مصطفیزاده، از فعالان اقتصادی و بازاری تهران، سادات حسینی، نماینده اتحادیه مخابرات، باقرپور، نماینده اتحادیه ابزارفروشان تهران، محمدی، رئیس اتحادیه غذاهای سنتی تهران، ولدخانی، رئیس اتحادیه بنکداران پارچه، بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، سلیمانی، رئیس اتحادیه نانواییهای سنگک تهران،آذرنیا، رئیس اتحادیه ماشین آلات کشاورزی، صنعتی و باغبانی، توکلی، از هیئت امنای بازار بزرگ تهران، تجلی، از هیئت امنای بازار بزرگ تهران، کلاری از کاسبان بازار بزرگ تهران، خلیلنژاد از دیگر بازاریان، حسینی، رئیس اتحادیه لوازم یدکی تهران، فهمیده، رئیس صنف رستوران، چلوکباب و تهیه غذای تهران و پازوکی، دیگر فعال بازاری به بیان مشکلات صنوف خود پرداختند.