رئیس قوه قضائیه در نشست‌های جداگانه با فرماندهان فراجا و نمایندگان اصناف و بازار و اتحادیه‌ها دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در جمع فرماندهان فراجا، با قدردانی از مجاهدت‌های نیرو‌های فراجا در تامین و تحکیم امنیت مردم و شهروندان، چند توصیه مهم را خطاب به فرماندهان فراجا مطرح کرد و گفت: تمرکز نیرو‌های فراجا باید معطوف بر پیشگیری از اغتشاشات باشد. همچنین فراجا از طرق مختلف از جمله از طریق رسانه‌ها، تبیین‌گری‌های لازم را داشته باشد و هشدار‌ها و انذار‌های مقتضی را به خانواده‌ها بدهد تا بیش از پیش مراقب فرزندانشان باشند و مانع فریب خوردن آنها توسط عناصر اغتشاشگر شوند.

محسنی اژه‌ای افزود: یکی از اولویت‌های اصلی فراجا در شرایط فعلی باید شناسایی و تعقیب عوامل پشت‌پرده و هدایت‌کننده اغتشاشات باشد؛ این عوامل الزاماً در معرکه حاضر نیستند و ممکن است مستقیماً با بیرون از کشور مرتبط باشند.در شرایط فعلی باید با هوشیاری بسیار مراقب اقدامات احتمالی دشمن نیز باشیم؛ ممکن است دشمن نظر و توجه ما را به یک سلسله مسائل مشخص جلب کند، اما از مسیر دیگری توطئه‌ای را دنبال کند.

وی ادامه داد: محاکمه و مجازات سریع و در عین حال دقیق و منطبق با موازین قانونی اغتشاشگران، در دستور کار ما قرار دارد؛ معتقدیم برای بازدارنده بودن نوع مواجهه با عناصر آشوبگر، نباید تأخیر و تعللی در کار باشد؛ نباید محاکمه و مجازات اغتشاشگران به چند ماه دیگر موکول شود. البته طبیعتاً تکمیل پرونده و محاکمه آن دسته از عناصر اغتشاشگر که به‌صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته مبادرت به اقدامات ضدامنیتی کرده‌اند، ممکن است زمان بیشتری را صرف کند.

در این نشست، سردار رادان و جمعی دیگر از فرماندهان فراجا گزارش‌هایی در باب مأموریت‌های محوله ارائه کردند.

دیدار با بازاریان

رئیس قوه قضائیه همچنین در نشست با نمایندگان اصناف، بازار و اتحادیه‌ها به بیان تاریخچه‌ای از نقش بازاریان در به ثمرنشستن نهضت اسلامی مردم ایران و جنگ تحمیلی پرداخت و با اشاره به دغدغه‌های بحقی که بازاریان دارند، گفت: دغدغه بازاریان ما همواره دغدغه دین و اعتلای کشور بوده است؛ آنها می‌گویند از همه ظرفیت‌های موجود برای پیشرفت و توسعه کشور استفاده نشده است، فلذا از این حیث بعضاً اعتراض دارند و پیشنها‌دهایی نیز ارائه می‌دهند. آنها در حوزه واردات و نحوه و چگونگی سریع‌تر در دسترس عموم قرار گرفتن اجناس و ایضاً مقوله مبارزه با قاچاق که به تولید و اقتصاد کشور ضربه می‌زند، پیشنهاد‌های بعضاً درست و صوابی دارند.

وی با اشاره به نقشی که بازاریان می‌توانند در حوزه پیشگیری ایفا کنند، ادامه داد: انتظار و توقع ما از متولیان اصناف و دست‎اندرکاران حوزه‌های مختلف بخش خصوصی، آن است که اگر در صنف و حوزه آنها، فردی مرتکب خطا و اشتباهی شد، خودشان در وهله نخست وارد عمل شوند و جلوی فرد خطاکار و متخلف را بگیرند و اجازه ندهند رفتار آن فرد، مجرمانه شود و نیاز به ورود دستگاه قضائی پیدا شود.

