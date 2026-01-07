شروع دشوار مقابل مدعی قهرمانی ایران و کره جنوبی امتیازها را تقسیم کردند

سرویس ورزشی-

دیدار تیم‌های فوتبال امید ایران و کره جنوبی با نتیجه تساوی به پایان رسید و دو تیم امتیازها را تقسیم کردند.

تیم‌های فوتبال امید ایران و کره جنوبی از گروه C دیروز چهارشنبه ۱۷ دی و از ساعت ۱۵ در ورزشگاه الشباب شهر ریاض عربستان سعودی رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید. ایران در این بازی با ترکیب محمد خلیفه، مسعود محبی (۸۳- دانیال ایری- کارت زرد)، مهدی مهدوی، ارشیا وثوقی‌فرد، فرزین معامله‌گری، پوریا لطیفی‌فر، مهدی گودرزی (۷۱- فرهان جعفری)، عباس حبیبی (۶۲- امیرمحمد رزاقی‌نیا) (کارت زرد)، محمدجواد حسین‌نژاد (۶۲- محمدحسین صادقی)، یادگار رستمی و رضا غندی‌پور (۷۱- محمد عسکری) به میدان رفت.

بازیکنان دو تیم در ۱۵ دقیقه ابتدائی بازی هیچ موقعیتی روی دروازه‌ها ایجاد نکردند و توپ بیشتر بین بازیکنان خط دفاعی و دروازه‌بان ایران در گردش بود. نخستین حمله شاگردان روانخواه در دقیقه ۱۷ رخ داد جایی که محمدجواد حسین‌نژاد صاحب توپ شد و آن را به محوطه جریمه

کره جنوبی ارسال کرد که به ارشیا وثوقی‌فرد رسید و او با پای چپ اقدام به ضربه زدن به توپ کرد که توپ از کنار دروازه راهی اوت شد.

بازیکنان کره در دقیقه ۱۸ روی یک کار تیمی توپ را تا محوطه جریمه این تیم جلو آوردند و کیم ته وون روی یک حرکت تاکتیکی از بازیکن کشورمان عبور کرد و با پای راست اقدام به شوت زنی کرد که توپ او تبدیل به گل شد اما داور آن را آفساید گرفت.

بازیکنان کره در نیمه دوم بازی را بهتر از شاگردان روانخواه آغاز کردند و در دقیقه ۴۹ این تیم صاحب ضربه کرنر شد که ضربه سر بازیکن این تیم به شکل خطرناکی از کنار دروازه خلیفه به بیرون رفت. بازیکنان کره جنوبی به حملات خود ادامه دادند و در دقیقه ۵۴ کیم دوهیون با شوتی محکم دروازه ایران را تهدید کرد که توپ از کنار دروازه راهی اوت شد.

بازیکنان ایران در دقیقه ۶۹ صاحب موقعیت شدند که مهدوی توپ را به محوطه جریمه کره ارسال کرد و در حالی که رضا غندی‌پور موقعیت خوبی داشت با بی‌دقتی و با سر به توپ ضربه زد که توپ او از کنار دروازه به بیرون رفت. بازیکنان کره که در نیمه دوم عملکرد بهتری از ایران داشتند در دقیقه ۴+90 به محوطه جریمه تیم کشورمان نفوذ کردند و در حالی که توپ در آستانه ورود به دروازه بود، محمد خلیفه با واکنش خوب خود توپ را دفع کرد.

تیم فوتبال امید ایران در گروه C این رقابتها با تیم‌های

کره جنوبی، ازبکستان و لبنان هم‌گروه است. برنامه ادامه دیدارهای تیم ملی امید ایران در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

۲۰ دی: ایران............................................ ازبکستان؛ ساعت ۱۷:۳۰

۲۳ دی: ایران................................................... لبنان؛ ساعت ۱۵:۰۰

طباطبایی: هر دو تیم دور از انتظار بودند

‌هادی طباطبایی کارشناس فوتبال در ارزیابی دیدار تیم‌های فوتبال امید ایران و کره جنوبی که با تساوی بدون گل به پایان رسید، اظهار داشت: این بازی با افت و خیزهای زیادی همراه بود و به‌جز دقایق پایانی، موقعیت‌های گل چندانی از سوی دو تیم شاهد نبودیم.

وی در ادامه با اشاره به عملکرد تیم کره جنوبی گفت: در مورد تیم کره باید بگویم که این تیم فقط نام کره جنوبی را یدک می‌کشید و از نظر فنی و کیفیت بدنی، بازیکنانش اصلاً در سطح قابل قبولی قرار نداشتند.

طباطبایی افزود: کره‌ای‌ها روی توپ‌های هوائی متزلزل بودند، اما بازیکنان ما هم نتوانستند از این ضعف به خوبی استفاده کرده و موقعیت‌های جدی ایجاد کنند؛ این در حالی بود که تیم ایران مالکیت بیشتری روی توپ داشت.

این کارشناس فوتبال در پایان تصریح کرد: ما برای تیم خود برنامه‌ریزی مناسبی نداشتیم، در حالی که با برنامه‌ریزی درست و اصولی می‌توانیم در سطوح بین‌المللی حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشیم.