تاریخ انتشار : ۱۷ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۵
دوازدهمین دوسالانه بین‌المللی کاریکاتور تهران پنجشنبه افتتاح می‌شود

دوازدهمین دوسالانه بین‌المللی کارتون و کاریکاتور تهران، پنجشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۴ در رواق فرهنگستان هنر افتتاح می‌شود.
دوازدهمین دوسالانه بین‌المللی کارتون و کاریکاتور تهران پنجشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۴ ساعت ۱۵ با حضور جمعی از مدیران و پیشکسوتان کارتون و کاریکاتور و هنرمندان و هنردوستان، در رواق فرهنگستان هنر، واقع در خیابان ولی‌عصر(عج)، نرسیده به خیابان طالقانی، افتتاح می‌شود. دوسالانه دوازدهم همزمان با تهران در شهرهای مشهد، رشت و تبریز افتتاح خواهد شد.
در این رویداد ۶۴۶ اثر از ۷۰ کشور در بخش کارتون موضوعی به نمایش در‌می‌آید. علاقه‌مندان می‌توانند از ۲۰ دی تا ۵ بهمن ۱۴۰۴ از ساعت ۱۰ الی ۱۸ از دوازدهمین دوسالانه بین‌المللی کارتون و کاریکاتور تهران در مؤسسه فرهنگی هنری صبا بازدید به عمل آورند.

