جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه ربودن رئیس‌جمهور یک کشور، اوج ذلت و نشانه فروپاشی و افول آمریکا است، گفت: امروز آمریکا در سراشیبی افول قرار دارد چون ابزارهایی که درست کرده تا با آن دنیا را اداره کند، دیگر کار نمی‌کنند و مجبور است از زور عریان استفاده کند.

سردار احمد وحیدی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ویژه برنامه «یاد یاران»، گردهمایی رزمندگان و پیشکسوتان دفاع مقدس به مناسبت ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در کرمان با اشاره به مردم‌داری و مردم‌دوستی شهید سلیمانی تصریح کرد: او همزمان که مشت محکم خود را بر سر دشمن فرود می‌آورد، فرزندان ملت را در آغوش می‌کشید و الهام‌بخش جوانان از هر عقیده و مذهب بود.

وی خاطرنشان کرد: این بزرگداشت تنها در ایران برگزار نشد، بلکه در کشورهای مختلف نیز با استقبال گسترده همراه بود.

به گزارش ایرنا، سردار وحیدی با اشاره به اینکه شهید سلیمانی ملی‌ترین فرد ما بود؛ کسی که با تمامی وجود برای ایران عزیز جنگید و در عین حال برای امت اسلامی نیز سنگر مستحکم مقاومت شد، تأکید کرد: شهید سلیمانی تجلی آرمان‌های انقلابی و مجاهدانه ملت ایران بود و امروز به عنوان نماد عزت، معنویت و مقاومت در قلب آزادگان جهان جای دارد.

جانشین فرمانده کل سپاه بیان داشت: شهید سلیمانی نه تنها در دفاع از ملت ایران بلکه در حمایت از مسیحیان و مسلمانان منطقه نقش‌آفرینی کرد و با ایستادگی در برابر داعش و سیاست‌های آمریکا، معماهای پیچیده دشمن را به شکست کشاند.

وی با تاکید بر اینکه ترور شهید سلیمانی قدرت نبود بلکه نشانه ضعف و ناتوانی استکبار جهانی بود، نقش این شهید در مسئله فلسطین را تشریح کرد و گفت: اگر انقلاب اسلامی و تلاش‌های شهید سلیمانی نبود، فلسطین از بین رفته بود.

سردار وحیدی اظهار داشت: پس از شهادت ایشان، فرماندهان مقاومت راه او را ادامه دادند و امروز رژیم صهیونیستی که خود را مهم‌ترین دموکراسی منطقه معرفی می‌کرد، به منفورترین رژیم در جهان تبدیل شده است.

جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه شهید سلیمانی وحدت‌گرا بود، حضور گسترده مردم در مراسم سالگرد این شهید بزرگوار نشان‌دهنده استحکام هویتی و معنوی ملت ایران است، خاطرنشان کرد: بیش از ۵۰۰ هزار نفر در این مراسم شرکت کردند و این حضور عظیم، حقیقت جامعه ایرانی و دستاوردهای شهید سلیمانی را حتی پس از شهادتش بیش از دوران حیاتش آشکار کرده است.

وی با اشاره به اینکه شهید سلیمانی عاشق شهادت بود و حتی پس از شهادتش نیز حیات و پیام او ادامه دارد، تصریح کرد: دشمنان می‌خواهند ملت ایران را دچار تفرقه و ناامیدی کنند، اما تا زمانی که یاد شهدا و اراده ملی وجود دارد، هیچ هراسی نباید داشت.

سردار وحیدی با بیان اینکه امروز ملت ایران با اتحاد و پیمان با رهبر معظم انقلاب و حمایت از دولت، آینده‌ای روشن و پیروزی نزدیک را رقم خواهد زد، خاطرنشان کرد: برخی می‌خواهند این‌طور تلقی کنند بعد از شهادت او ما در برخی حوزه‌ها ضعیف شدیم در حالی‌که مکتب و درس‌آموزه‌های او هست و خودش هم کار می‌کند و جمله معروف او مبنی بر اینکه «فرصتی که در تهدیدها هست در خود فرصت‌ها نیست اما شرطش این است که نترسیم که نترسانیم» نیاز امروز ما است.

جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه دشمن با احساس خطر فراوان مقابل ما ایستاده و ما با اراده قوی و چراغ رهنمایی مثل شهید سلیمانی کار را جلو می‌بریم؛ بیان داشت: ایران هیچ نیروی نیابتی ندارد و همه ملت‌های آزاده خود بپاخاستند و شهید سلیمانی در برانگیختگی ملت‌ها خیلی نقش داشت و عقده‌های در گلوی ملت‌ها را باز کرد و صدای رسای آنها رسید و این جریان ادامه دارد و رو به جلو است.

سردار وحیدی خاطرنشان کرد: امروز هندسه جهانی قدرت در حال تغییر است و با این ایستادگی ملت، آینده از آن اسلام و ملت ایران است و از سر و صدای دشمن نباید ترسید. وی اظهار داشت: امروز آمریکا در سراشیبی افول قرار دارد چون ابزارهایی که درست کرده با آن دنیا را اداره کند، دیگر کار نمی‌کنند و مجبور است از زور عریان استفاده کند و تحریم و نهادهای بین‌المللی که خودش درست کرده، دیگر کار نمی‌کند و نشانه فروپاشی است بنابراین گام به گام دارد در وضعیتی که گرفتار شده فرو می‌رود.

جانشین فرمانده کل سپاه بیان داشت: ربودن رئیس‌جمهور یک کشور یا ترور شهید سلیمانی نشانه قدرت نیست، بلکه اوج ذلت و نشانه فروپاشی است.

سردار وحیدی گفت: بعد از شهادت حاج قاسم، فرماندهان عزیزمان راهش را ادامه دادند و بنای ساخته شده او طوفان‌الاقصی را درست کرد که چنان رژیم غاصب را تکان داد و به شوک عظیمی فرو برد که دست به وحشی‌گری زد و رژیم صهیونیستی که خود را مهم‌ترین دموکراسی منطقه می‌دانست، اکنون منفورترین در جهان است.

وی تأکید کرد: مردم ما وفادار هستند؛ با گذشت ۶ سال از شهادت حاج قاسم، می‌بینیم که با وجود همه مشکلات، همچنان برای زیارت مرقدش به کرمان می‌آیند و این واقعیت را هیچ آمارسازی دشمن نمی‌تواند پنهان کند.

جانشین فرمانده کل سپاه همچنین در گلزار شهدای کرمان و در جمع خبرنگاران گفت: آنچه که شهید سردار حاج قاسم سلیمانی طرح ریزی، معماری و پایه گذاری کردند، در محور مقاومت جاویدان و پایان‌ناپذیر است.

وی تاکید کرد: با وجود همه فشارها و توطئه‌های دشمنان انسانیت، اخلاق، بشریت و اسلام، آنچه امروز ما در محور مقاومت می‌بینیم، سربلند و پرافتخار هستند و با قدرت کار خود را جلو می‌برند.