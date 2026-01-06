ایران، حملات هوائی اسرائیل به لبنان را به شدت محکوم کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ضمن محکوم کردن حملات هوائی رژیم صهیونیستی به جنوب و بقاع لبنان، خواستار تحرک جدی‌تر جامعه جهانی، سازمان ملل و کشورهای منطقه برای مقابله با تجاوزگری و جنگ‌افروزی این رژیم شد.

حملات هوائی جدید رژیم صهیونیستی به جنوب و بقاع لبنان با واکنش سخنگوی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران رو‌به‌رو شد.

بر همین اساس، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه روز سه‌شنبه (۱۶ دی‌) حملات هوائی رژیم صهیونیستی به جنوب و بقاع لبنان را به‌شدت محکوم کرد.

وی ضمن تسلیت به خانواده‌های شهدا با دولت و مردم لبنان اعلام همبستگی کرد.

رژیم صهیونیستی در ادامه نقض توافق آتش‌بس اقدام به حملات هوائی به مناطق مختلف لبنان کرد. صهیونیست‌ها در دور جدید حملات به لبنان شهرک «المناره» در منطقه «البقاع»‌ واقع در شرق لبنان را هدف قرار دادند. جنگنده‌های اسرائیلی همچنین شهرک «انان» واقع در جنوب لبنان را بمباران کرده و به شهرک «عین التینه» در منطقه جنوب هم حمله کردند.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به هدف قرار گرفتن مناطق مسکونی و صنعتی و زیرساخت‌های شهری لبنان، این حملات را نقض آشکار اصول منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل خواند و بر ضرورت مؤاخذه و مجازات رژیم صهیونیستی به‌خاطر ارتکاب جنایات جنگی تأکید کرد.

به گزارش فارس‌، بقائی همچنین با اشاره به نقض‌ مستمر تفاهم آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی در بیش از یک سال گذشته، مسئولیت ضامنان آتش‌بس را خاطرنشان کرد و خواستار تحرک جدی‌تر جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و کشورهای منطقه برای مقابله با تجاوزگری و جنگ‌افروزی رژیم اشغالگر شد.