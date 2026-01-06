آخرین پیام یمن برای آمریکا و رژیم صهیونیستی: رویارویی بعدی، متفاوت خواهد بود

سرویس خارجی-

دولت صنعا بر آمادگی کامل خود برای «دور جدیدی از رویارویی» با نیروهای آمریکایی و صهیونیست تأکید و اعلام کرد که این مرحله کاملاً متفاوت از مراحل قبلی خواهد بود.

انصارالله یمن پس از آغاز عملیات گسترده رژیم اسرائیل در غزه در اکتبر ۲۰۲۳ (مهر ۱۴۰۲)، وارد صحنه شد و در ۱۹ اکتبر ۲۰۲۳ (۲۷ مهر ۱۴۰۲) اولین موشک‌های کروز و پهپادهای خود را به سمت اهداف اسرائیلی شلیک کرد که توسط ناو آمریکایی

USS Carney رهگیری شد. این گروه با اعلام حمایت از مقاومت فلسطین، از نوامبر ۲۰۲۳ (آبان ۱۴۰۲) حملات گسترده‌ای به کشتی‌های تجاری مرتبط با اسرائیل در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب آغاز کرد؛ آن حملات شامل استفاده از موشک‌های بالستیک، پهپادهای انتحاری و قایق‌های مسلح بود و منجر به غرق‌شدن چندین کشتی و اختلال جدی در یکی از مهم‌ترین مسیرهای تجارت جهانی شد. این عملیات، قدرت نظامی انصارالله را که در سال‌های جنگ داخلی یمن تقویت شده بود، به نمایش گذاشت و هزینه‌های بیمه دریایی را به‌شدت افزایش داد، به‌طوری که بسیاری از شرکت‌های بزرگ کشتیرانی مسیر خود را به دور آفریقا تغییر دادند. در مواجهه با این تهدید، آمریکا عملیات Prosperity Guardian را در اواخر ۲۰۲۳ راه‌اندازی کرد و

همراه با «بریتانیا» حملات هوائی گسترده‌ای به مواضع انصارالله

انجام داد، اما این حملات نتوانست فعالیت‌های دریایی مقاومت

را متوقف کند. حملات ادامه یافت تا این‌که در می ‌۲۰۲۵ (اردیبهشت ۱۴۰۴)، پس از ماه‌ها درگیری، آمریکا حملات خود را متوقف کرد و یک آتش‌بس دوجانبه با میانجی‌گری عمان اعلام شد که در آن یمن متعهد به توقف حمله به کشتی‌های آمریکایی شدند، اقدامی که بسیاری آن را عقب‌نشینی عملی واشنگتن در برابر پایداری انصارالله تفسیر کردند. همزمان، این گروه صدها موشک بالستیک و پهپاد به سمت اسرائیل شلیک کرد که بندر ایلات را عملاً فلج کرد و اسرائیل را وادار به پاسخ‌های هوائی مستقیم به یمن، از جمله حمله به بندر حدیده در جولای ۲۰۲۴ (تیر ۱۴۰۳)، نمود و چرخه‌ای از تشدید تنش را ایجاد کرد...

پیام صریح برای آمریکا و صهیونیست‌ها

به گزارش «ایسنا»، «محمد مفتاح»، نخست‌وزیر دولت صنعا، در جریان یک نشست بزرگ در استان عمران، اظهار داشت که دور آینده رویارویی «کاملاً متفاوت» خواهد بود. این اظهارنظر اشاره‌ای به مالکیت صنعا بر تسلیحات و ابزارهای جدیدی است که توازن رویارویی را تغییر خواهد داد. براساس نوشته روزنامه «الاخبار»، مفتاح همچنین گفت: «حملات آمریکا و اسرائیل با هدف فروپاشی کشور از طریق هدف قرار دادن تأسیسات، منافع و زیرساخت‌های خدماتی انجام شده است.» او ادامه داد که این تجاوزات آمریکا و اسرائیل به اهداف خود نرسیده‌اند. محمد مفتاح تصریح کرد: «ما پس از تمامی این تجاوزها، امروز درباره آینده صحبت می‌کنیم و بر بازسازی پروژه‌های آسیب‌دیده کار می‌کنیم. در عین حال، در حال آماده‌سازی برای دور آینده رویارویی با همان دشمن در همه سطوح هستیم که کاملاً متفاوت از وضعیت دوره گذشته خواهد بود.» این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها بین یمن و نیروهای آمریکایی و اسرائیلی تشدید شده است. دولت صنعا بارها بر آمادگی خود برای دفاع از کشور و مقابله با هرگونه تجاوز خارجی تأکید کرده است.

کوئینسی: امارات دست نمی‌کشد

خبرهای دیگر از جنوب و شرق است. به گزارش ایسنا، اندیشکده آمریکایی «مؤسسه کشورداری مسئولانه کوئینسی» در گزارشی می‌نویسد که بمباران‌های اخیر بعید است بتواند شتاب «شورای انتقالی جنوب» و حامی اماراتی آن را معکوس کند؛ به‌ویژه آن‌که پیشروی‌های اخیر این شورا در استان‌های کلیدی جنوب‌شرقی یمن، «واقعیت‌هایی میدانی» ایجاد کرده است. این مقاله می‌افزاید:

اعلام خروج نظامی امارات از یمن هرچند در ظاهر به‌عنوان همراهی با سیاست عربستان مطرح شده اما الزاماً به معنای کنارکشیدن ابوظبی از نقش امنیتی خود در جنوب یمن نیست. به نوشته اندیشکده کوئینسی، امارات همچنان پایگاه‌های ساحلی بسیار راهبردی خود را در مناطقی مانند «مکلا» و «عدن» حفظ خواهد کرد و به اعمال نفوذ مستقیم و غیرمستقیم در بخش‌هایی از سواحل دریای سرخ

که خارج از کنترل جنبش انصارالله هستند، ادامه می‌دهد.

پیشروی نیروهای مورد حمایت سعودی

اخیراً نیروهای مورد حمایت امارات در شرق یمن پیشروی‌هایی داشتند و کنترل برخی مناطق را به دست گرفتند. عربستان برای دفاع از نیروهای مورد حمایت خود وارد عمل شده و حملات به نیروهای مورد حمایت امارات داشت. تحولات اخیر در استان حضرموت در شرق یمن، نشان‌دهنده تغییر قابل‌توجه در نقشه کنترل و قدرت در این کشور جنگ‌زده است. نیروهای مورد حمایت عربستان با پیشروی موفق، کنترل مناطق استراتژیک از جمله فرودگاه بین‌المللی سیئون و مراکز حیاتی استان را به دست گرفتند. این پیشروی نه‌تنها تغییرات میدانی بلکه بازتعریف توازن قدرت در جنوب و شرق یمن را رقم زده است و پیامدهای آن فراتر از مرزهای حضرموت احساس می‌شود.

استان وسیع و نفت‌خیز حضرموت اهمیت بالایی برای هر بازیگر داخلی و خارجی دارد و تسلط بر آن توان سیاسی و اقتصادی نیروهای عربستانی را افزایش می‌دهد. به گزارش خبرگزاری «مهر» به نقل از «المیادین»، مسئولان محلی در استان مرزی المهره واقع در شرق یمن تأکید کردند که نیروهای وابسته به عربستان، کنترل تمام پایگاه‌های نظامی این استان را به دست گرفته‌اند. آنها اضافه کردند که اقدامات قانونی علیه کسانی که در حمله به پایگاه‌های نظامی در المهره دست داشته‌اند اتخاذ خواهد شد.