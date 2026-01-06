باتلاق ونزوئلا در انتظار آمریکا ترامپ جهان را به سمت غرب وحشی میبرد
رسانههای غربی درباره رویکرد جنونآمیز آمریکا در مقابل ونزوئلا هشدار داده و میگویند یورش به کاراکاس و دزدیدن رئیسجمهور این کشور و همسرش جدای از این که جهان را به سمت «غرب وحشی» میبرد، ممکن است واشنگتن را در باتلاق خطرناکی مثل عراق گرفتار کند.
با گذشت چند روز از تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا و دزدیدن مادورو و همسرش، هنوز این حمله سرتیتر بسیاری از رسانههای جهان است. شامگاه دوشنبه به وقت ایران «دلسی رودریگز» معاون «نیکولاس مادورو» بهعنوان سرپرست ریاستجمهوری ونزوئلا سوگند یاد کرد. همزمان همین دولت موقت، وضعیت اضطراری اعلام کرد
و دستور بازداشت حامیان حمله آمریکا را صادر کرد. اما درست زمانی که در ونزوئلا مراسم سوگند روردیگز در حال برگزاری بود رسانهها تصاویر مادورو و همسرش را منتشر کردند که در دادگاهی در نیویورک حضور دارد. در تصاویر منتشرشده «سیلیا فلورس» بانوی اول ونزوئلا و با کبودی زیر چشم و بانداژ روی پیشانیاش در دادگاه حاضر شده بود! وکیل همسر «نیکولاس مادورو» در اینباره اظهار داشت که موکلش در جریان ربوده شدن از ونزوئلا دچار «جراحات قابلتوجهی» شده و ممکن است دچار شکستگی دنده نیز شده باشد.
خوشرقصی تهوعآور یک غربگرا
از سوی دیگر گزارشها از خوشرقصی تهوعآور «ماچادو» برنده زورکی جایزه صلح نوبل برای جلبنظر ترامپ حکایت دارد. او گفته است بهزودی به ونزوئلا برمیگردد و اگر زمام امور را به دست بگیرد! ونزوئلا را به قطب انرژی آمریکا تبدیل خواهد کرد.(بخوانید نفت آمریکا را تقدیم آمریکاییها خواهد کرد). وی همچنین گفته است حاضر است جایزه صلح نوبل خود را به ترامپ تقدیم کند. ترامپ پیش از این
ماچادو رو سنگ روی یخ کرده و گفته بود به دردش نمیخورد!
روزهای دشوار در انتظار آمریکا
در حالی که ترامپ همچنان از اقدام خجالتآور خود در تجاوز به خاک ونزوئلا و دزدیدن رئیسجمهور این کشور، بهعنوان یک پیروزی یاد میکند، رسانههای غربی معتقدند روزهای بسیار دشواری در انتظار آمریکا خواهد بود. کارنامه سیاه آمریکا در عراق و افغانستان موجب شده تا حتی کارشناسان غربی هم از تجاوز آمریکا به ونزوئلا به خشم آیند. نشریه «فارنافرز» با اشاره به همین سابقه بد نوشته است: «در سال ۲۰۰۳، جورج دبلیو بوش زیر تابلوی ماموریت انجام شد ایستاد و پیروزی در عراق را اعلام کرد، اما پس از آن نهتنها عراق به ثبات دست پیدا نکرد، بلکه فروپاشید... ثمره حمله آمریکا به عراق، شورش، بحران مشروعیت و سالها درگیری پرهزینه بوده است... اکنون وضعیتی مشابه در مورد ونزوئلا حاکم است و ممکن است بار دیگر آمریکا در باتلاقی خطرناک گرفتار شود.» به اذعان فارنافرز، ممکن است با وجود دخالتهای آمریکا همچنان باندهای جنائی در ونزوئلا به فعالیت خود ادامه دهند و دورهای طولانی از بلاتکلیفی سیاسی در این کشور ایجاد شود که مهاجرت و بیثباتی را تشدید میکند. این نشریه تأکید کرده است که ایجاد ثبات در ونزوئلا به این سادگی نیست و برای تحقق آن به «سیاستگذاری ماهرانه» نیاز است. به اذعان فارنافرز، هیچ تضمینی وجود ندارد که دولتهای آمریکا حاضر باشند که چنین فشاری را متحمل شوند.
شکستی پر هزینه در انتظار آمریکا
«فارنافرز» میافزاید: «برای ترامپ، ونزوئلا نه یک مسئله سیاستخارجی، بلکه یک دارایی برای بهرهبرداری است. ترامپ برای شرکتهای نفتی آمریکا شرط گذاشته که اگر میخواهند داراییهای خود را از ونزوئلا پس بگیرند، حالا باید میلیاردها دلار سرمایهگذاری کنند. با این حال، استخراج نفت بیشتر از ونزوئلا به دلایل مختلف هزینهبر و زمانبر خواهد بود. زیرساختهای نفتی این کشور فرسوده هستند و برای بازسازی به هزینههای بالایی نیاز دارند و از سوی دیگر، به اعتقاد کارشناسان، برای بهرهبرداری بیشتر از این منابع نفتی حدود یک دهه زمان لازم است.» از طرف دیگر، به اذعان فارنافرز، دامنه مانور ترامپ محدود است. بیشتر میادین تولیدی پیشاپیش با قراردادهایی با سایر شرکتها از جمله شرکتهای چینی، واگذار شدهاند و این شرکتها اصرار خواهند داشت که قراردادها محترم شمرده شود. این امر گزینههای واشنگتن را محدود و وسوسه دور زدن دولت آینده ونزوئلا را افزایش میدهد. به گزارش فارس به نقل از فارنافرز کارشناسان غربی تأکید کردهاند که شکست آمریکا در ونزوئلا، پرهزینه خواهد بود. آنها معتقدند خروج سریع آمریکا خطر رها کردن ونزوئلا در بلاتکلیفی، بیثباتی و همچنین از دست دادن جمعیت و سرمایه را در پی دارد و ماندن بیش از حد آمریکا نیز خطر دیگری دارد: گرفتار شدن در درگیری کمشدت اما فرساینده که توجه، مشروعیت و اراده سیاسی آمریکا را تحلیل میبرد. به اعتقاد تحلیلگران، آمریکا فرصت خطای بسیار کمی در ونزوئلا دارد و محاسبه غلط واشنگتن میتواند ونزوئلا را به باتلاق آمریکا تبدیل کند.
پیش به سوی غرب وحشی
رسانه آمریکایی واشنگتنپست هم با اشاره به ربایش رئیسجمهور ونزوئلا توسط آمریکا خاطرنشان کرد که ترامپ جهان را به سمت غرب وحشی سوق میدهد. واشنگتنپست عملیات آمریکا را از نظر دقت و اثربخشی وقیحانه آن، یک موفقیت تاکتیکی آشکار توصیف کرد اما در ادامه نوشت: با این حال، احتمال یک شکست استراتژیک همچنان وجود دارد. سابقه تاریک مداخلات و پروژههای تغییر رژیم شکستخورده آمریکا، اقدام فعلی را تحتالشعاع قرار داده است. به گزارش ایسنا رسانه آمریکایی نوشته است: حمله به ونزوئلا اولین نشانه «مشخص» از اجرای استراتژی امنیت ملی کاخسفید توسط ترامپ است که نیمکره غربی را حوزه نفوذ آمریکا اعلام میکند و غرایز دوران دیپلماسی قایق توپدار و نئوامپریالیسم را دوباره زنده میکند. به نوشته واشنگتنپست، همچنین واکنشهای محتاطانه اکثر رهبران اروپایی، اضطراب فزاینده در این قاره در مورد آینده اتحاد با ایالاتمتحده را آشکار میکند. واشنگتنپست در پایان تاکید کرد که آمریکا با این اقدام خود در ونزوئلا در را برای یک غرب وحشی ژئوپلیتیکی جدید باز میکند، جایی که قدرت، حق را تعیین میکند و قوانین و مقررات از بین میروند.
تهدیدی برای نظم جهانی
یک رسانه فرانسوی نیز دستور رئیسجمهوری آمریکا برای حمله به ونزوئلا را تهدیدی برای نظم جهانی ارزیابی کرد. به گزارش مهر، روزنامه لیبراسیون فرانسه، تیتر صفحه نخست این روزنامه را به تحولات ونزوئلا اختصاص داد و نوشت: دونالد ترامپ پس از ونزوئلا، دنبال تسلط بر کدام کشور خواهد رفت. این روزنامه برجسته فرانسوی به اظهارات ترامپ علیه گرینلند، کلمبیا، کوبا و بسیاری دیگر از مناطق جهان اشاره کرد و افزود: اقدامات نظامی آمریکا، نظم و ثبات جهانی را به چالش میکشد. پیشتر، ویکتور اوربان نخستوزیر مجارستان گفته بود: اقدامات آمریکا علیه ونزوئلا شواهد بیشتری از فروپاشی نظم جهانی کنونی ارائه میدهد.
قمار بزرگ
نشریه شورای آتلانتیک هم در گزارشی نوشته است: بزرگترین قمار دولت ترامپ، تأیید رودریگز، چهره نزدیک به مادورو، برای اداره ونزوئلا بود؛ حالا بخش سخت ماجرا از راه رسیده، و واشنگتن باید برای انتخابات آزاد فشار! بیاورد، تا مردم رهبر خود (مزدور موردنظر آمریکا) را انتخاب کنند؛ اکنون، آمریکا مجبور است برای ثبات، به بقایای رژیم مادورو تکیه کند؛ وظیفهای که به مراتب دشوارتر از سرنگونی دیکتاتور خواهد بود. طبق گزارش خود سازمان جاسوسی سیا، «اپوزیسیون غربزده ونزوئلا» هم از حمایت مردم، نخبگان و ارتش، برخوردار نیست. روزنامه والاستریتژورنال در این زمینه نوشته است: ترامپ به توصیه سازمان جاسوسی سیا، روی وفاداران مادورو شرط بسته است؛ سازمان سیا به این نتیجه رسیده است که وفاداران به نظام مادورو، مناسبترین افراد برای رهبری ونزوئلا پس از مادورو هستند که بهترین موقعیت را برای حفظ ثبات ونزوئلا دارند؛
در این گزارش آمده است که دلسی رودریگز و دیگر وفاداران، از حمایت ارتش و نخبگان برخوردارند، در حالی که چهرههای مخالف، مانند ماچادو و گونزالس، برای حکومت، با مشکل
مواجه خواهند شد.