سرویس خارجی-

کانال 12 رژیم اسرائیل اذعان کرد که حزب‌الله نه‌‌تنها توانسته نیروی انسانی خود را به سطح پیش از جنگ بازگرداند، بلکه اکنون با 70هزار رزمنده و صدها موشک قادر به هدف‌گیری قلب اراضی اشغالی است.

حزب‌الله لبنان، به عنوان یکی از برجسته‌ترین نمادهای مقاومت در منطقه، بیش از چهار دهه است که توانسته در برابر حملات مکرر و ویرانگر دشمن اسرائیلی، نه‌تنها دوام بیاورد، بلکه با سرعتی قابل‌توجه بازسازی شود. راز این پایداری و بازتولید مداوم، نه صرفاً در زرادخانه‌های نظامی یا حمایت‌های خارجی، بلکه در عمق پایگاه اجتماعی قوی آن نهفته است، شبکه‌ای گسترده از حمایت مردمی در میان جامعه شیعه لبنان و فراتر از آن، که از طریق ارائه خدمات اجتماعی جامع تقویت شده است. این پایگاه، که پس از هر جنگ (از جمله درگیری ۲۰۰۶) به عنوان ستون‌فقرات بازسازی عمل کرده، وفاداری عمیقی ایجاد کرده که حزب‌الله را به یک نهاد ریشه‌دار در مناطق تحت نفوذش تبدیل نموده و امکان جذب نیرو، تأمین و حفظ انسجام را در برابر فشارهای خارجی فراهم می‌آورد. این پیوند ارگانیک اجتماعی- نظامی، حزب‌الله را به نیرویی انعطاف‌پذیر بدل ساخته که علی‌رغم خسارات سنگین، همواره ظرفیت بازگشت به سطح پیشین یا حتی فراتر از آن را داراست، و این واقعیت، تحلیل‌گران را وادار می‌کند تا پایداری آن را فراتر از یک گروه مسلح، به مثابه یک جنبش ریشه‌دار مردمی ارزیابی کنند.

گزارشی از توان حزب‌الله

منابع صهیونیستی اذعان کردند که حزب‌الله لبنان توانسته است نیروی انسانی خود را به سطح پیش از جنگ بازگرداند. براساس این برآوردها، مقاومت اسلامی لبنان اکنون حدود ۴۰هزار رزمنده فعال و نزدیک به ۳۰هزار نیروی ذخیره در اختیار دارد. به گزارش کانال 12 تلویزیون اسرائیل، حزب‌الله صدها موشک و راکت در اختیار دارد که قادرند به مناطق حساس رژیم صهیونیستی از جمله گوش دان در مرکز فلسطین اشغالی و نیز جنوب اراضی اشغالی برسند. بنابر این گزارش، حزب‌الله هزاران موشک کوتاه‌بُرد در اختیار دارد که حدود ۱۰ تا ۲۰درصد از زرادخانه پیش از جنگ را تشکیل می‌دهد. مقاومت لبنان همچنین، بیش از ۱۰۰۰ پهپاد رزمی و شناسایی در اختیار دارد و در حال تلاش برای تولید بیشتر است.

تجاوزات رژیم آپارتاید

خبر دیگر آن‌که منابع خبری از شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در اطراف اردوگاه فلسطینی عین‌الحلوه در نزدیکی شهر صیدا در نتیجه حمله رژیم صهیونیستی خبر دادند. به گزارش «ایسنا»، به نقل از المنار، در ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی به خاک لبنان، جنگنده‌های این رژیم دو حمله هوائی را علیه اردوگاه عین‌الحلوه در شهر صیدا، واقع در جنوب لبنان، انجام دادند. براساس گزارش‌ها، صدای انفجاری که در منطقه شنیده شده، ناشی از این حملات بوده و منبع آن به اطراف اردوگاه عین‌الحلوه بازمی‌گردد. همچنین منابع خبری اعلام کردند که در یکی از این حملات، یک ساختمان سه‌طبقه در شهرک صنعتی واقع در جنوب شهر صیدا هدف حمله هوائی رژیم صهیونیستی قرار گرفته است. منابع محلی از زخمی‌شدن چندین نفر در نتیجه این حملات خبر داده‌اند. جنگنده‌های اسرائیلی ساعتی پیش طی دست‌کم ۱۰ حمله هوائی مناطق المناره، عین التینه، انان و کفرحتی را در جنوب لبنان بمباران کردند.

واکنش رئیس‌جمهور لبنان

«ژوزف عون»، رئیس‌جمهور لبنان، تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه شهرک‌های البقاع و جنوب لبنان و شهر صیدا را محکوم و تأکید کرد همزمانی این حملات با موعد نشست کمیته مکانیزم که برای توقف تجاوزات و بازگشت امنیت و ثبات به جنوب لبنان تلاش می‌کند پرسش‌های زیادی را ایجاد می‌کند. طبق گزارش «المنار»، ژوزف عون تأکید کرد که هدف از ادامه تجاوزات اسرائیل ناکام گذاشتن تمام تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای توقف تنش مستمر توسط اسرائیل است. این تجاوزات در حالی صورت می‌گیرد که لبنان با تمام این تلاش‌ها همراه بوده و اقداماتی را برای گسترش کنترل خود بر منطقه جنوب رود لیطانی انجام داده است.