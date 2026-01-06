مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از تحول حمل‌ونقلی تهران به واسطه ورود متروباس‌های تمام‌برقی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی علیزاده گفت: براساس قراردادی که با طرف چینی منعقد شده، ۷۵ دستگاه متروباس تمام‌برقی خریداری شده است. مرحله نخست این قرارداد شامل ورود ۱۰ دستگاه متروباس است، این اتوبوس‌ها ظرف روزهای آینده وارد گمرک بندرعباس می‌شوند و پس از انجام تست‌های فنی و طی مراحل ترخیص، تا پایان بهمن‌ماه وارد ناوگان اتوبوسرانی تهران خواهند

شد.

علیزاده با تأکید بر ظرفیت بالای این اتوبوس‌ها افزود: هر متروباس توان جابه‌جایی همزمان حدود ۳۰۰ مسافر را دارد که این موضوع باعث کاهش ازدحام در ایستگاه‌ها و کوتاه‌شدن سرفاصله حرکت اتوبوس‌ها در خطوط تندرو می‌شود.

وی با اشاره به ویژگی‌های فنی متروباس‌ها ادامه داد: این اتوبوس‌ها کاملاً برقی، بدون آلایندگی و مجهز به آخرین تکنولوژی روز دنیا هستند و تا حدود

۴۰۰ کیلومتر پیمایش دارند. از نظر طراحی نیز شباهت زیادی به قطارهای مترو و سامانه‌های حمل‌ونقل سریع شهری دارند.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران آغاز فعالیت این اتوبوس‌ها را در خط یک BRT (تهرانپارس، آزادی) اعلام کرد و بیان داشت: در مرحله بعد، خط چهار BRT (تجریش، راه‌آهن) نیز به‌عنوان یکی از پرترددترین خطوط پایتخت در دستورکار استفاده از متروباس‌ها قرار دارد.

علیزاده با اشاره به وضعیت ناوگان اتوبوسرانی گفت: بیش از ۱۲سال ناوگان اتوبوسرانی تهران نوسازی نشده بود و در آغاز این دوره، تعداد اتوبوس‌های فعال به حدود ۸۵۰ دستگاه رسیده بود، اما امروز این رقم به بالای سه‌هزار و 300 دستگاه افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: هرچند این افزایش ناوگان یک تحول جدی محسوب می‌شود، اما هنوز با عدد مطلوب فاصله داریم و هدف‌گذاری ما رسیدن به حدود ۱۱هزار دستگاه اتوبوس است. ورود اتوبوس‌های ۲۶متری و ۱۸متری جدید می‌تواند نقطه عطفی در ارتقای حمل‌ونقل عمومی تهران باشد.