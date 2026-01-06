برخورد قاطع با آشوبگران و محتکران تا دستگیری آخرین نفر ادامه دارد

فرمانده کل انتظامی گفت: فراجا براساس وظیفه ذاتی خود، پس از تفکیک صف معترضان از آشوبگران، با عناصر آشوبگر با قدرت و قاطعیت برخورد کرده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سردار احمدرضا رادان اظهار داشت: شناسایی و بازداشت مخلان امنیت همچنان ادامه دارد و فراجا براساس وظیفه ذاتی خود، پس از تفکیک صف معترضان از آشوبگران، با عناصر آشوبگر با قدرت و قاطعیت برخورد کرده است.

رادان افزود: تعداد زیادی از این افراد در صحنه ناآرامی‌ها دستگیر شدند و شمار دیگری نیز پس از شناسایی، در عملیات‌های اطلاعاتی و عملیاتی پلیس بازداشت شده‌اند.

وی با اطمینان‌بخشی به مردم گفت: به ملت ایران قول می‌دهیم که این افراد در هر زمان و هر مکان شناسایی شده و تا دستگیری آخرین نفر، تحت پیگرد قرار گرفته و مجازات خواهند شد.

فرمانده کل انتظامی کشور همچنین با اشاره به فریب‌خوردگان سرویس‌های بیگانه تأکید کرد: هنوز فرصت باقی است برای کسانی که فریب سرویس‌های خارجی یا لیدرهای وابسته به دشمن را خورده‌اند تا خود را معرفی کنند و از رأفت نظام جمهوری اسلامی ایران بهره‌مند شوند.

هشدار به محتکران و سودجویان اقتصادی

سردار رادان همچنین با هشدار به سودجویان و محتکران کالاهای اساسی، تأکید کرد: با توجه به برداشته شدن ارز ترجیحی، هر فرد یا گروهی که به خود اجازه دهد کالاهای مورد نیاز مردم را احتکار کند، با برخورد قاطع پلیس مواجه خواهد شد.

به گزارش ایرنا، وی اظهار داشت: به افرادی که در فکر احتکار کالاهای مصرفی مردم هستند هشدار می‌دهیم حتی چنین نیتی را نیز در ذهن خود پرورش ندهند چراکه واحدهای پلیس امنیت اقتصادی و سازمان اطلاعات فراجا به‌صورت مستمر این اقدامات را رصد و با متخلفان بدون اغماض برخورد خواهند

کرد.

فرمانده فراجا افزود: پلیس اجازه نخواهد داد عده‌ای با سوءاستفاده از شرایط اقتصادی و معیشتی مردم، امنیت بازار و آرامش جامعه را خدشه‌دار کنند و در این مسیر، متخلفان قطعاً شناسایی و رسوا خواهند شد.