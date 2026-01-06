فرصت 2 ماهه فدراسیونها برای معرفی ورزشکاران اعزامی به ناگویا
فدراسیونهایی که در فهرست کاروان ایران برای حضور در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ قرار دارند تا نیمه اسفندماه فرصت دارند تا فهرست اولیه ورزشکاران خود را مشخص و اعلام رسمی کنند.
ثبتنام اولیه کاروان ورزش ایران برای شرکت در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، منوط به ترکیب اولیه ورزشکاران در رشتههای مختلف است. بر این اساس، کمیته ملی المپیک به فدراسیونها فرصت داده که تا نیمه اسفند سال جاری نسبت به این مهم یعنی اعلام ترکیب اولیه خود (لانگ لیست) اقدام کنند تا طبق آن، ثبتنام اولیه کاروان ورزش ایران برای ناگویا انجام شود. بیستمین دوره بازیهای آسیایی ۲۸ شهریور تا ۱۲ مهر ۱۴۰۵ (۱۹ سپتامبر تا ۴ اکتبر ۲۰۲۶) به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد. استان نایچی و شهرهای مختلف این استان از جمله ناگویا محل برگزاری این دوره بازیها هستند. البته رقابتهای چند رشته هم در توکیو برگزار میشود.