فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۵۷۵۸
تاریخ انتشار : ۱۶ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۸
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

فرصت 2 ماهه فدراسیون‌ها برای معرفی ورزشکاران اعزامی به ناگویا

فدراسیون‌هایی که در فهرست کاروان ایران برای حضور در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ قرار دارند تا نیمه اسفندماه فرصت دارند تا فهرست اولیه ورزشکاران خود را مشخص و اعلام رسمی کنند.
ثبت‌نام اولیه کاروان ورزش ایران برای شرکت در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، منوط به ترکیب اولیه ورزشکاران در رشته‌های مختلف است. بر این اساس، کمیته ملی المپیک به فدراسیون‌ها فرصت داده که تا نیمه اسفند سال جاری نسبت به این مهم یعنی اعلام ترکیب اولیه خود (لانگ لیست) اقدام کنند تا طبق آن، ثبت‌نام اولیه کاروان ورزش ایران برای ناگویا انجام شود. بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ۲۸ شهریور تا ۱۲ مهر ۱۴۰۵ (۱۹ سپتامبر تا ۴ اکتبر ۲۰۲۶) به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد. استان نایچی و شهرهای مختلف این استان از جمله ناگویا محل برگزاری این دوره بازی‌ها هستند. البته رقابت‌های چند رشته هم در توکیو برگزار می‌شود.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

سکوت فدراسیون دوومیدانی در سیاه‌ترین پرونده ورزش!

بیچاره جرج!(گفت و شنود)

کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاهای اساسی پس از حذف ناگهانی ارز ترجیحی

ترامپ کمی تاریخ بخواند!(یادداشت روز)

بجز از امشب و فردا شب و شب‌های دگر!(نکته)

حمله به ونزوئلا هم وسط مذاکره انجام شد

ضرب‌شست حافظان امنیت به «شبکه مخفی» موساد

اخبار ویژه

اغتشاشگران بدانند دیگر خبری از مماشات و ارفاقات گذشته نخواهد بود

اروپا اگر مسلح نشود کارش تمام است هیچ‌کس کشورهای ضعیف را جدی نمی‌گیرد