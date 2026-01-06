ساخت کمپ 5 هزار متری والیبال در دستور کار قرار گرفت
در جلسه هیئترئیسه فدراسیون والیبال با حضور استاندار تهران ساخت کمپ پنج هزار متری والیبال ایران در دستور کار قرار گرفت.
جلسه هیئترئیسه فدراسیون والیبال حضور محمدصادق معتمدیان استاندار تهران، سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون، علیاصغر مونسان نایبرئیس، شهرام دبیری عضو هیئترئیسه، امیرحسین منظمی دبیرکل، مصطفی کارخانه کارشناس خبره مردان، فریبا صادقی کارشناس خبره زنان، مهدی اسلامی خزانهدار، حمید بادامی نجات نماینده هیئتهای استانی، محمد رحیمی نماینده باشگاهها، سید روحالله مهدوی دستیار ویژه رئیس فدراسیون و یوسف شاهی بازرس فدراسیون برگزار شد. در این جلسه تقوی رئیس فدرسیون والیبال گفت: فدراسیونی هستیم که با قهرمانان خود به دورترین و کمبرخوردارترین نقاط ایران میرویم تا مردم آن خطه قهرمانان خود را ببیند و والیبال را در آنجا احیا کنیم و به قهرمان خود یادآوری کنیم که هواداران و طرفداران شما چه کسانی هستند. امروز که در جنگ با قدرتهای والیبال دنیا هستیم، متوجه شدیم از نظر زیرساختی باید کار زیادی انجام دهیم. من به شخصه از اینکه کمپ تیمهای ملی والیبال کشورمان در شأن پرافتخارترین رشته گروهی ایران نیست و مجبورم تیم ملی را به هتل المپیک بفرستم، ناراحتم و تقاضا داریم با همکاری و همیاری یکدیگر دست به دست هم بدیم و ساخت کمپ تیمهای ملی والیبال را با مساحت حدود ۵ هزار متر (۴۹۰۰ متر مربع) که زمین آن با نگاه ویژه دنیامالی وزیر ورزش و جوانان و شرکت توسعه در مجموعه ورزشی آزادی به فدراسیون والیبال واگذار شد را هر چه سریعتر استارت بزنیم تا بتوانیم یک مجموعهای آبرومند برای والیبال احیا کنیم.
در ادامه علیاصغر مونسان و شهرام دبیری هم در سخنان کوتاهی با اشاره به عملکرد والیبال در چند ماه اخیر، پیشنهادات و برنامههای خود را برای رشد و ارتقای این رشته ارائه کردند و ساخت کمپ تیمهای ملی والیبال را پروژهای عظیم ولی بسیار ارزشمند دانستند و اظهار کردند از تمام توان و ظرفیت خود برای کمک در این مسیر استفاده خواهند کرد.