سعید پیردوست بازیگر سینما و تلویزیون بامداد روز ۱۶ دی در سالروز تولدش در سن ۸۵ سالگی به دلیل ابتلا به سرطان درگذشت.

مراسم خاکسپاری زنده‌یاد سعید پیردوست بازیگر سینما و تلویزیون پنجشنبه ۱۰ صبح در قطعه هنرمندان بهشت زهرا‌(س) برگزار می‌شود.

از جمله شاخص‌ترین آثار این بازیگر عبارتند از فیلم سینمایی «خائن‌کشی»، «آنجا همان ساعت»، «قاتل اهلی»، «حکم»، «سربازهای جمعه»، «دختر شیرینی‌فروش»، «دست‌های آلوده»، «قرمز»، «دندان مار»، «سرب»، «گوزن‌ها» و... پیردوست همچنین در سریال‌های «کارگاه علوی»، «پاورچین»، «نقطه‌چین»، «شب‌های برره»، «مرد هزار چهره»، «خسته‌دلان»، «ستایش» و ... حضور داشته است. پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما نیز به همین مناسبت پیامی صادر کرد: «درگذشت بازیگر توانمند و خوش‌نام تلویزیون، سینما و تئاتر، زنده‌یاد سعید پیردوست را به خانواده محترم ایشان و جامعه هنری کشور تسلیت عرض می‌کنم.»

در ادامه این پیام آمده: «او از آن دست هنرمندانی بود که بی‌هیاهو، اما مؤثر، سال‌ها در قاب تصویر زیست و با صداقت حرفه‌ای و حضوری باورپذیر در فیلم‌ها و مجموعه‌های نمایشی، روایتگر بخش‌هایی از زندگی مردم شریف این سرزمین شد و بی‌گمان، همین خاطره‌اش را ماندگار خواهد کرد. از خداوند رحمان برای آن هنرمند مردمی آرامش ابدی و برای بازماندگان، شکیبایی و تسلی خاطر مسئلت دارم.»