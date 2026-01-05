سرویس خارجی-

منبع نظامی از مزدوران امارات اعلام کرد که به دنبال حملات هوائی عربستان و درگیری‌ها میان نیروهای تحت حمایت سعودی و نیروهای نزدیک به امارات، دست‌کم ۸۰ نفر از اعضای شورای انتقالی کشته و ۱۵۲ نفر زخمی شده‌اند. بعد از این هم، حملات ریاض همچنان ادامه داشته است و جنگنده‌های سعودی مواضع مزدوران امارات در المهره را بمباران کردند.

در سال‌های اخیر، رژیم سعودی و امارات به عنوان دو نیروی اصلی اشغالگر در یمن، برای مقابله با استقلال‌طلبی مردم یمن به رهبری انصارالله، بخش‌های وسیعی از خاک این کشور در جنوب و شرق را عملاً زیر کنترل خود درآورده‌اند، اما این اشغالگران چنان که باید هم همین‌طور باشد به دنبال تأمین منافع اقتصادی و ژئوپلیتیکی خودشان بوده‌اند تا حل بحران یمن. تنش‌های پنهان میان این دو از سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۸) آشکار شد، وقتی امارات با حمایت از شورای انتقالی جنوب، به دنبال جداسازی جنوب یمن و کنترل بنادر و منابع نفتی آن بود، در حالی که عربستان بر حفظ وحدت یمن (بخش جنوبی و شرقی) تحت دولت مورد حمایت خود اصرار داشت. به هر حال، اشغالگران بر سر تقسیم غنایم درگیر شده‌اند. در ماه‌های پایانی ۲۰۲۵ (۱۴۰۴)، این تنش‌ها به اوج رسید، شورای انتقالی جنوب با پشتیبانی امارات حمله‌ای گسترده به مناطق شرقی یمن مانند حضرموت و المهره آغاز کرد و کنترل شهرهایی مانند سیئون را به دست آورد، که این اقدام مستقیماً منافع عربستان را تهدید می‌کرد. عربستان در پاسخ به این پیشروی‌ها، در ۳۰ دسامبر ۲۰۲۵ (۹ دی ۱۴۰۴)، حمله هوائی به بندر مکلا انجام داد و تجهیزات نظامی ارسالی امارات را نابود کرد، که این اقدام نه‌تنها جدایی‌طلبان را هدف قرار داد بلکه مستقیماً به امارات هشدار داد و منجر به اعلام خروج نیروهای باقی‌مانده اماراتی از یمن شد. این درگیری‌ها، که با پیشروی نیروهای مورد حمایت عربستان در ژانویه ۲۰۲۶ (دی ۱۴۰۴) و بازپس‌گیری شهرهایی مانند مکلا ادامه یافت، آشکارا نشان می‌دهد چگونه اشغالگری این دو کشور، به جای آوردن ثبات، به چرخه‌ای از خشونت داخلی تبدیل شده و مردم یمن را قربانی رقابت‌های منطقه‌ای کرده است. این رویدادها، با وجود ائتلاف ظاهری، عمق شکاف‌ها را برجسته می‌کند و مشکل‌ساز بودن ادامه حضور نظامی‌شان در یمن را عیان می‌کند.

تلفات جنگ داخلی مزدوران

منبع نظامی در شورای انتقالی جنوب یمن اعلام کرد که به دنبال حملات هوائی و درگیری‌ها میان ائتلاف عربی به رهبری عربستان و نیروهای این شورا از روز جمعه دست‌کم ۸۰ نفر از اعضای شورای انتقالی کشته و ۱۵۲ نفر زخمی شده‌اند. به گزارش «فارس»، این عضو ارشد در شورای انتقالی جنوب یمن، روز یکشنبه، اظهار داشت که اغلب نیروهای این شورا در حملات هوائی علیه پایگاه‌های نظامی در دو منطقه الخشعه و سیئو و اردوگاه بارشید و مسیر منتهی به المکلا کشته شده‌اند. وی گفت که این آمارِ اولیه است و شمار قطعی تلفات هنوز مشخص نیست. این مقام شورای انتقالی جنوب یمن همچنین تعداد اسرای این شورا را ۱۳۰ نفر تخمین زد و گفت: «سرنوشت آن‌ها هنوز مشخص نیست.» در مقابل، یک مقام دولتی در نیروهای تحت حمایت عربستان هم گزارش داد که تعداد کشته‌شدگان آن‌ها از روز جمعه به «۱۴ کشته و ۳۴ زخمی در درگیری‌ها با نیروهای شورای انتقالی

جنوب متمرکز در اردوگاه الخشعه و سیئون» رسیده است.

ادامه حملات

به گزارش «مهر» به نقل از «عربی ۲۱»، جنگنده‌های سعودی طی روز گذشته بار دیگر مواضع عناصر شورای انتقالی جنوب یمن وابسته به امارات را بمباران کردند. این مواضع در استان المهره در شرق یمن قرار دارند. منابع آگاه اعلام کردند که این حملات هوائی مقر فرماندهی محور الغیظه واقع در مرکز استان المهره را هدف قرار داده‌اند چراکه عناصر وابسته به امارات با تخلیه این مقر مخالفت کرده بودند. بعد از حملات مذکور یک گذرگاه امن برای خروج این عناصر از استان المهره و حرکت به سمت عدن ایجاد شد. چند روز قبل نیز جنگنده‌های سعودی محموله‌های تسلیحاتی ارسالی از سمت امارات به یمن را که قرار بود به دست عناصر شورای انتقالی جنوب برسد بمباران کردند.

مزدوران عربستان به مزدوران امارات: حد خود را بدانید!

«خنبشی»، استاندار حضرموت و فرمانده نیروهای سپر میهن وابسته به عربستان، تأکید کرد که این نیروها در استان مذکور واقع در شرق یمن مستقر شده‌اند. وی بیان کرد: «عناصر شورای انتقالی جنوب یمن (مزدوران امارات) باید حد و اندازه خود را بدانند و دست از بازی با منافع سیاسی این استان بردارند. ما از مقامات عالی می‌خواهیم تصمیمات قاطعی برای توقف تلاش‌ها در راستای بی‌ثبات کردن حضرموت اتخاذ کنند. اگر این عناصر در لحظات آخر توافق نمی‌کردند برای بیرون کردن آنها به زور متوسل می‌شدیم. بیانیه وزارت خارجه عربستان درخصوص ضرب‌الاجل ۲۴ ساعته برای خروج نیروهای اماراتی یک نشانه کاملاً واضح و قاطع بود.»

استان حضرموت در شرق یمن در سال‌های اخیر به یکی از محورهای اصلی منازعه میان دولت خودخوانده یمن و نیروهای جنوبی تبدیل شده است. این منطقه به دلیل موقعیت استراتژیک و منابع نفتی، همواره صحنه رقابت و کشمکش گروه‌های مختلف یمنی بوده است. در هفته‌های اخیر و با عقب‌نشینی عربستان از مناطقی در جنوب یمن و واگذاری مواضع خود به امارات و تغییر موازنه قدرت در جنوب این کشور به سود شورای انتقالی جنوب، بحران یمن به سوی مرحله‌ای پیچیده‌تر و خطرناک‌تر وارد می‌شود. به تازگی نیز مزدوران وابسته به عربستان پیشروی‌هایی در این استان محقق کرده‌اند.

مشکلی که یکی و دوتا نیست!

هر دم از باغِ ویرانِ جنوب بری می‌رسد! به گزارش «ایسنا»، منابع محلی در استان حضرموت یمن از بروز وضعیت امنیتی بی‌سابقه‌ای خبر می‌دهند که با گزارش‌هایی درباره فرار شماری از عناصر سازمان القاعده از یکی از زندان‌ها همراه شده است، تحولی که ناظران آن را نشانه‌ای از استفاده ابوظبی از «کارت القاعده» در واکنش به تحرکات اخیر عربستان ارزیابی می‌کنند. براساس گزارش رسانه‌های محلی، تعدادی از اعضای القاعده از زندان امنیت سیاسی شهر المکلا‌ گریخته‌اند، رخدادی که همزمان با تحولات سیاسی و امنیتی و استقرار نیروهای جدید در این شهر روی داده است. این گزارش‌ها نسبت به سوءاستفاده احتمالی القاعده از خلأ امنیتی موجود برای اجرای عملیات انتقام‌جویانه هشدار داده‌اند. در همین حال، استان حضرموت شاهد موجی از یورش‌ها و غارت پادگان‌ها و تأسیسات نظامی در مناطق ساحلی و وادی حضرموت بوده است. به گفته منابع محلی، شماری از شهروندان موفق به تصاحب مقادیر قابل‌توجهی سلاح و مهمات شده‌اند،

موضوعی که در سایه غیبت محسوس نیروهای امنیتی رخ داده است. کارشناسان امنیتی هشدار می‌دهند که این شرایط، بستر مناسبی برای احیای فعالیت گروه‌های تروریستی، به‌ویژه القاعده، فراهم می‌کند؛ گروهی که ممکن است از وخامت اوضاع امنیتی برای سازمان‌دهی مجدد و گسترش دامنه عملیات

خود بهره ببرد.