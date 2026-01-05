حضور نوجوانان در اعتکاف،گامی بزرگ در مسیر تعالی روح و تقویت هویت انسانی است
شیراز- خبرنگار کیهان:
حسینعلی امیری، استاندار فارس با حضور در جمع نوجوانان معتکف در حرم حضرت علی بن حمزه(علیهالسلام)، بر نقش تربیت معنوی در شکلگیری شخصیت نسل جوان تأکید کرد و اعتکاف را فرصتی ارزشمند برای تقویت فضیلتهای انسانی دانست.
امیری در این دیدار صمیمانه، با تبریک میلاد حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) و روز مرد و روز پدر، یکی از نعمتهای بزرگ خداوند را وجود ائمه معصومین و امامزادگان واجبالتکریم علیهمالسلام دانست که به شیعیان ارزانی داشته شده است. وی با اشاره به تشرف به زیارت حضرت علیبنحمزه علیهالسلام، اظهار کرد: وجود ائمه معصومین(ع) و امامزادگان واجبالتکریم، از بزرگترین نعمتهای الهی برای جامعه شیعه به شمار میرود و حرم مطهر حضرت علیبنحمزه(ع) یکی از جلوههای ارزشمند این نعمت است. استاندار فارس با بیان این که شخصیت انسان در سنین نوجوانی شکل میگیرد، بر اهمیت معنویت در زندگی انسان، تأکید کرد و گفت: انسان موجودی است که نیاز بهپرستش، معنویت و ارتباط با عالم ماوراء دارد و فضیلتهایی چون راستگویی، درستکاری، امانتداری، احترام به والدین، تواضع، مردانگی و تقوا، در سایه همین معنویت شکل میگیرد. وي حضور نوجوانان را در این اعتکاف گامی بزرگ در مسیر تعالی روح و تقویت هویت انسانی و شرایط اعتکاف را فرصتی برای آمادهسازی برای حضور در مناسک حج و تقویت اراده توصیف کرد. امیری با تحسین این حضور آگاهانه، خاطرنشان کرد: چنین انتخاب درست و مسئولانهای موجب برکت در مسیر زندگی میشود و اعتماد خانواده، جامعه و همسالان را به همراه دارد؛ مسیری که در نهایت، میتواند نوجوانان را به انسانهایی شایسته احترام و دارای جایگاه اجتماعی ارزشمند تبدیل کند.