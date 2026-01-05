نیروهای مسلح ما، ذرهای در دفاع از کیان ایران اهمال و اغماض نخواهند کرد
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره فضاسازیهای صورت گرفته پیرامون احتمال تکرار تجاوز نظامی به ایران گفت: جنگ روانی و فضاسازی رسانهای علیه کشور، بخشی از راهبرد طرف مقابل برای اعمال فشار بر ایران است مراقب رفتارهای طرفهای مقابل هستیم و در دفاع از کیان ایران، نیروهای مسلح ما ذرهای اهمال و اغماض نخواهند کرد.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری صبح روز دوشنبه (۱۵دی ماه) با اشاره به اینکه این جلسه نخستین جلسه سخنگویی در سال جدید میلادی است، اظهار داشت: سال گذشته بدترین سال از حیث بیحرمتی به اصول و اهداف منشور این سازمان، از منظر نقض قواعد بنیادین حقوق بینالملل و از حیث استمرار بیکیفرمانی در قبال جنایات شنیع بینالمللی بود. آنچه در غزه شاهد آن بودیم و متأسفانه کماکان در کرانه باختری نیز ادامه دارد، نمونهای بنیادین از توسل به بدترین اشکال جنایت و زور برای استعمار یک سرزمین است.
وی در پاسخ به این پرسش که «برخی تحلیلگران گفتند که بعد از حمله آمریکا به ونزوئلا، ایران ممکن است نوبت بعدی باشد و اگر آمریکا مستقیماً وارد حمله نظامیشود، خط قرمز ایران دقیقاً کجاست؟ آیا حمله تنگه هرمز خواهد بود و یا مستقیماً پایگاههای نظامی آمریکا؟» توضیح داد: قاعدتاً نحوه دفاع ایران از خود، نه در تخصص بنده است و نه قرار است در اینجا درباره آن صحبت شود. آنچه مشخص است، این است که ایران در دفاع از کیان خود، هیچ مسامحه و اهمالی نخواهد کرد.
وی ادامه داد: در مورد تفسیرهای مختلف، بله، این مسائل میتواند التهابزا باشد؛ برخی تحلیلها میگویند این اقدام مستقیماً علیه اهداف چین در آمریکای لاتین است و برخی دیگر آن را الگویی برای سایر مناطق تلقی میکنند. اما نکته مهم این است که، همه کشورها، از جمله کشورهایی که به دلیل عضویت در شورای امنیت سازمان ملل مسئولیت مستقیم دارند، باید قانونشکنی را جدی بگیرند و تلاش کنند از تکرار چنین نقضهای فاحشی در روابط بینالملل جلوگیری شود.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «همزمان با تحولات ونزوئلا و ربوده شدن رئیسجمهور این کشور و همسر وی، شاهد تکرار برخی ادعاها از سوی رئیسجمهور آمریکا و نخستوزیر رژیم صهیونیستی درباره تکرار تجاوز نظامی به جمهوری اسلامی ایران هستیم که این بار با چاشنی حمایت از معترضان ایرانی نیز همراه شده است. تحلیل دستگاه دیپلماسی از این فضاسازیهای جدید چیست؟» بیان داشت: در اینکه رژیم صهیونیستی و آمریکا تلاش دارند فضای التهاب و جنگ روانی را همزمان با فشار اقتصادی حفظ کنند، تردیدی وجود ندارد. جنگ روانی و فضاسازی رسانهای علیه کشور، بخشی از راهبرد آنان برای اعمال فشار بر ایران است و امر تازهای محسوب نمیشود. بار دیگر تأکید میکنم آنچه برای ما اهمیت دارد این است که با تمام توان و با همه وجود، مراقب رفتارهای طرفهای مقابل هستیم و در دفاع از کیان ایران، نیروهای مسلح ما ذرهای اهمال و اغماض نخواهند کرد.
فریبکاری رژیم صهیونیستی
برای ما ثابت شده است
اسماعیل بقائی در پاسخ به سؤالی درخصوص خبر منتشر شده درخصوص پیام بنیامین نتانیاهو به رئیسجمهور روسیه مبنی بر عدم تمایل رژیم صهیونیستی به تجاوز مجدد به ایران، گفت: فارغ از این مباحث رسانهای، جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح ما با چشمانی باز مراقب حریم ایران هستند و قرار نیست به حرفهای رژیم صهیونیستی اتکا یا اعتماد کنیم؛ فریبکاری این رژیم برای ما ثابت شده است. بنابراین آنچه برای ما اهمیت دارد و قطعاً نقطه تمرکز ماست، تقویت آمادگیها و داشتن چشمانی باز برای دفاع از حریم و کیان ایران
است.
ربایش رئیسجمهور و همسر رئیسجمهور یک کشور
اصلاً جای افتخار ندارد
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سؤالی درخصوص واکنش جامعه جهانی و سازمان ملل متحد به تحولات ونزوئلا متذکر شد: همه اعضای سازمان ملل متحد باید نسبت به نقض فاحش اصول و قواعد حقوق بینالملل دغدغهمند باشند، زیرا این روند به همینجا متوقف نخواهد شد. همین دیروز یا پریروز، برای نمونه، بحثگرینلند مطرح شد. بنابراین همه کشورها باید این نکته را در نظر داشته باشند که نقض قوانین بینالمللی، در صورتی که با مخالفت قاطع جامعه جهانی مواجه نشود، طرفهای قلدر را در تداوم اقداماتشان جریتر میکند.
وی ادامه داد: امروز قرار است جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست کلمبیا برگزار شود. این موضوع برای آمریکای لاتین بسیار مهم است. حمایت ما، همانطور که پیشتر نیز عرض کردم، ربطی به اشخاص ندارد؛ برای ما اصول اهمیت دارد. ربوده شدن رئیسجمهور و همسر رئیسجمهور یک کشور، اصلاً جای افتخار ندارد؛ این اقدامی کاملاًً غیرقانونی است و همانطور که خود مقامات ونزوئلایی و مردم ونزوئلا تأکید کردهاند، رئیسجمهورشان باید آزاد
شود.
بقائی با اشاره به اینکه بسیاری از کشورها در این خصوص موضع گرفتهاند، خاطرنشان کرد: قطعاً دبیرکل سازمان ملل متحد، سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل متحد مسئولیت مستقیم در قبال صیانت از اصول و اهداف منشور سازمان ملل متحد دارند. عدم واکنش سریع و روشن، جامعه بینالمللی را بیش از پیش با مشکل مواجه خواهد کرد. من پیشنهاد میکنم فیلم قدیمیای را که، اگر اشتباه نکنم، مربوط به سال ۱۹۶۷ است و با عنوان «حادثه» (The Incident) شناخته میشود، در صورت امکان تماشا کنید و ببینید که نتیجه بیتفاوتی و بیعملی در برابر اقدامات زورمدارانه کسانی که به قلدری عادت دارند، چه شرایطی را برای یک جامعه و در اینجا برای کل جامعه بینالمللی
ایجاد خواهد کرد.
قوانین داخلی کشورها
نمیتواند مبنایی برای نقض حاکمیت
یا تعرض به کشورها باشد
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این پرسش که «مقامات آمریکایی دلیل دستگیری رئیسجمهور ونزوئلا و همسر وی را اجرای حکم قضائی دادگاههای آمریکا عنوان کردهاند. آیا بر اساس قوانین بینالمللی، اجرای حکم دادگاه داخلی یک کشور در قلمرو کشور دیگر قابل توجیه است؟» گفت: پاسخ مطلقاً منفی است. بهخوبی میدانیم که به هیچ عنوان قوانین داخلی کشورها نمیتواند مبنایی برای نقض مصونیت سایر حاکمیتها یا تعرض به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها باشد.
از این رو، این ادعا صرفاً پوششی و شبهدلیلی برای توجیه اقدام غیرقانونی آمریکا است؛ اقدامی که نه نزد هیچ محکمه بینالمللی و نه بر اساس هیچ قاعده حقوق بینالملل،
قابل توجیه نیست.