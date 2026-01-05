سازمان غذا و دارو درباره داروی تقلبی پیوند عضو هشدار داد

اداره کل داروی سازمان غذا و دارو در پی هشدار رسمی سازمان جهانی بهداشت نسبت به شناسایی داروی تقلبی Basiliximab یک سرکوب‌کننده ایمنی حیاتی، بر هوشیاری و تشدید نظارت‌ها در سطح کشور تأکید کرد.

بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، سازمان جهانی بهداشت هشدار داده است که نمونه‌های تقلبی دارویBasiliximab با نام تجاری SIMULECT با سری ساختSFYD2 در برخی کشورها شناسایی شده‌ است. این دارو نقش حیاتی در جلوگیری از رد پیوند دارد و استفاده از نمونه‌های تقلبی آن می‌تواند سلامت بیماران را به‌ طور جدی تهدید کند.

اداره کل داروی سازمان غذا و دارو از معاونت‌های غذا و دارو دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی خواست ضمن اطلاع‌رسانی مناسب، در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را در اسرع وقت به این اداره کل اعلام کنند. همچنین تأکید شده است که تشخیص اصالت دارو صرفاً از طریق برچسب اصالت و سامانه‌های مربوطه انجام شود. رعایت این دستورالعمل‌ها برای حفاظت از سلامت بیماران الزامی است.