اجرای برنامه ملی پیشگیری از فلج اطفال با واکسن ایرانی
رئیس اداره بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت، از اجرای برنامه ملی ایمنسازی تکمیلی فلج اطفال با استفاده از واکسن تولید داخل خبر داد.
به گزارش وبدا، سیدمحسن زهرایی با تشریح جزئیات اجرای عملیات ایمنسازی تکمیلی فلج اطفال در کشور گفت: برنامه واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال هرساله با توجه به شرایط اقلیمی متفاوت استانها طراحی و اجرا میشود.
زهرایی افزود: به طور معمول این عملیات در نیمهجنوبی کشور در اواخر دیماه و بهمنماه انجام میگیرد و فاصله بین دو نوبت اجرای آن حدود یک ماه است. گروه هدف این طرح کودکان زیر پنج سال، اعم از ایرانی و غیرایرانی، بدون توجه به سابقه قبلی دریافت واکسن هستند.
وی ادامه داد: این برنامه تحت عنوان «عملیات ایمنسازی تکمیلی» اجرا میشود و در آن، تمامی کودکانی که در محدوده عملیاتی قرار دارند دو قطره واکسن خوراکی فلج اطفال دریافت میکنند.
رئیس اداره بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت با اشاره به مناطق اولویتدار اجرای این طرح گفت: بیشترین تمرکز برنامه در مناطقی است که خطر ورود بیماری فلج اطفال به کشور وجود دارد. با توجه به درگیری دو کشور همسایه شرقی با این بیماری، بیشترین خطر متوجه مناطق جنوبشرق کشور است. به همین دلیل، عملیات ایمنسازی بهصورت کامل در استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان و نیمهجنوبی استان کرمان، شامل مناطق تحت پوشش دانشگاههای علوم پزشکی بم و جیرفت، در تمام شهرها و روستاها اجرا میشود.
زهرایی افزود: در سایر استانهای نیمهجنوبی کشور، از جمله خوزستان، فارس و بوشهر، واکسیناسیون در مناطق پرخطر انجام میشود؛ مناطقی که از نظر مراکز بهداشت استانها احتمال تجمع افراد غیرواکسینه، اتباع غیرایرانی یا پوشش ناکامل واکسیناسیون جاری در آنها وجود دارد.
وی درباره نحوه اجرای عملیات تصریح کرد: اجرای واکسیناسیون به صورت خانهبهخانه انجام میشود. در استانهایی مانند سیستان و بلوچستان و کرمان، تمامی مناطق با اطلاعرسانی قبلی به خانوادهها تحت پوشش قرار میگیرند و تیمهای بهداشتی با مراجعه به منازل واکسن را تزریق میکنند. در عین حال، پایگاهها و مراکز بهداشتی نیز آماده ارائه خدمات به خانوادهها هستند. در سایر مناطق، واکسیناسیون عمدتا توسط تیمهای سیار بهداشتی و در مناطق دورافتاده یا روستایی انجام میشود.
رئیس اداره بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت درباره بازه زمانی اجرای طرح گفت: این عملیات بهصورت سهروزه برنامهریزی شده و پیشبینی میشود از روز شنبه تا دوشنبه اجرا شود. در صورت باقی ماندن مناطق نیازمند پوشش یا انجام لکهگیری، ممکن است برنامه در برخی مناطق تا روز سهشنبه یا چهارشنبه نیز ادامه یابد.
زهرایی با اشاره به جمعیت هدف این طرح افزود: برآورد ما این است که در نیمهجنوبی کشور حدود ۷۵۰هزار کودک زیر پنج سال، ایرانی و غیرایرانی، واکسن دریافت کنند. نوبت دوم واکسیناسیون نیز حدود یک ماه بعد انجام خواهد شد. در استانهای نیمهشمالی کشور، این عملیات معمولا در اواخر فروردین و اردیبهشتماه و در مناطق پرخطر اجرا میشود که جمعیت هدف آن حدود ۳۵۰هزار کودک خواهد بود و این گروه نیز شامل اتباع غیرایرانی هم میشود.
وی با تاکید بر استفاده از واکسن تولید داخل گفت: خوشبختانه در کشور، مؤسسه تحقیقات واکسنسازی رازی با بیش از ۵۰ سال سابقه، تولیدکننده واکسن خوراکی فلج اطفال است. تمامی واکسنهای مورد استفاده در برنامه واکسیناسیون جاری کودکان و همچنین در عملیات ایمنسازی تکمیلی، تولید داخل و حاصل تلاش متخصصان این مؤسسه است.
رئیس اداره بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت درباره اطمینانبخشی به خانوادهها خاطرنشان کرد: تمامی ماموران بهداشتی دارای کاور مشخص، کارت شناسایی و برگه ماموریت هستند و هماهنگیهای لازم با فرمانداریها و مسئولان محلی از پیش انجام شده است. خانوادهها در صورت تمایل میتوانند کارت شناسایی ماموران را مشاهده کنند.