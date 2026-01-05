کارآگاهان پليس امنيت اقتصادي فراجا در استان همدان موفق شدند از دو باند سازمان‌يافته که در استان‌هاي مختلف در حوزه قاچاق آرد فعاليت داشتند، تعداد 35 محموله آرد قاچاق را توقيف نمايند.

به گزارش مرکز اطلاع‌رساني پليس امنيت اقتصادي فراجا، کارآگاهان اين پليس در استان همدان در پي کسب اخبار و اطلاعاتي درخصوص احتکار کالاي اساسي در يک ماه گذشته موفق شدند از دو باند سازمان‌يافته که در استان‌هاي مختلف در حوزه قاچاق آرد فعاليت داشتند تعداد 35 محموله آرد قاچاق را توقيف نمايند.

در اين عمليات 752 تن آرد قاچاق در قالب 18هزار و 800 کيسه به ارزش 15ميليارد تومان کشف شد. در اين رابطه 35 دستگاه خودروي سنگين توقيف و يک محل دپو و نگهداري آرد‌هاي قاچاق پلمب شد و 39 نفر دستگير و تحويل مرجع قضايي شدند. متهمان دستگيرشده در قالب دو شبکه سازمان‌يافته با استفاده از بارنامه‌ها و اسناد جعلي اقدام به قاچاق آرد يارانه‌اي در استان‌هاي مختلف مي‌کردند. برابر بررسي‌هاي صورت‌گرفته اعضا اين باند آردهای در اختيار را تبديل به خوراک دام کرده و با قيمت بالاتر به فروش مي‌رساندند.

هموطنان گرامي مي‌توانند اخبار و اطلاعات خود درخصوص جرايم و مفاسد اقتصادي از جمله قاچاق يا احتکار کالاي اساسي را با شماره تلفن 30110 در ميان بگذارند.

کشف 24 تن تخم‌مرغ قاچاق

در بازارچه مرزي سومار

همچنین جانشين فرمانده مرزباني استان کرمانشاه از كشف 24 تن تخم‌مرغ قاچاق در بازارچه مرزي «ميان‌تنگ» سومار خبر داد.

به گزارش خبرگزاري پليس، سرهنگ اميرهوشنگ نظري اظهار داشت: در راستاي جلوگيري از خروج سرمايه‌هاي ملي و مبارزه با قاچاق، مرزداران غيور هنگ مرزي سومار در بازارچه مرزي ميان‌تنگ، موفق شدند يک دستگاه کاميون حامل بار قاچاق را متوقف کنند.

نظري افزود: در بازرسي از کاميون توقيفي، 24 تن تخم‌مرغ که جهت خروج غيرقانوني از کشور به شکل ماهرانه جاساز شده بود، کشف شد. برابر اعلام كارشناسان، ارزش ريالي اين محموله قاچاق 40ميليارد ريال برآورد شده است.

وی تأکيد کرد: مرزداران با عزم جدي و به منظور برخورد قاطع با هرگونه قاچاق كالا، اقدامات گسترده‌اي را در سطح مرزهاي استان به اجرا گذاشته و با بهره‌گيري از تجهيزات فني و گشت‌هاي مداوم در مرز با هرگونه اقدامات غيرقانوني برخورد خواهند كرد.

11 تن برنج احتکاري در کرمانشاه کشف شد

فرمانده انتظامي استان کرمانشاه نیز از کشف 11 تن برنج ايراني احتکاري به ارزش 250ميليارد ريال در کرمانشاه خبر داد. سردار مهدي حاجيان اظهار داشت: پس از اطلاع ماموران پليس امنيت اقتصادي مبني بر احتکار مقدار زيادي برنج در يکي از محلات شهر کرمانشاه رسيدگي به موضوع در دستورکار قرار گرفت. ماموران با انجام کارهاي اطلاعاتي موفق به شناسايي انبار موردنظر شده و پس از هماهنگي با مقام قضائي بازرسي‌هاي لازم را به عمل آوردند.

حاجيان افزود: در بازرسي‌هاي صورت‌گرفته 11 تن برنج ايراني احتکاري کشف و در اين راستا کارشناسان اقتصادي ارزش کالاي احتکارشده را 250 ميليارد ريال عنوان کردند.

وی با اشاره به تشکيل پرونده‌اي در اين راستا، گفت: احتکار و قاچاق کالا جزو مواردي هستند که پليس با قاطعيت با آنها برخورد مي‌کند.