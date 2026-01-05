اغتشاشگران بدانند دیگر خبری از مماشات و ارفاقات گذشته نخواهد بود

رئیس قوه قضائیه گفت: اغتشاشگران بدانند که اگر در مقاطع پیشین، ارفاقاتی اعمال می‌شد، دیگر خبری از آن قبیل ارفاقات و مماشات نخواهد بود، چرا که آمریکا و رژیم صهیونیستی رسماً و علناً از آشوب حمایت کرده‌اند.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست دیروز شورای عالی قوه قضائیه، با اشاره به ورود مجدانه سازمان بازرسی به مبحث نوسانات ارزی و مسائلی که بدین‌واسطه در اقتصاد کشور پدید آمده است، اظهار داشت: سازمان بازرسی کل کشور طی یک‌ماه اخیر با مشارکت مسئولان ذی‌صلاح دولت و مجلس و ایضاً دستگاه‌های نظارتی، ورود مجدانه‌ای به مقوله نوسانات ارزی و مسائلی که از این حیث در اقتصاد کشور پدید آمده، داشته است. محصول این تلاش مجدانه، یک جمع‌بندی ۱۷ماده‌ای است که حک و اصلاح آن نیز صورت پذیرفته است؛ در کنار این امر، هیئت دیگری را نیز متشکل از اعضای دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله سازمان تعزیرات تشکیل داده‌ایم تا اقدامات لازم و مصوب را در بحث کنترل بازار و نوسانات ارزی داشته باشد.

اخطار جدی به بدهکاران ارزی

محسنی اژه‌ای با اشاره به احضار‌هایی که در ارتباط با کنترل نوسانات ارزی صورت گرفته است، بیان داشت: قوه قضائیه کار خود را در بحث کنترل بازار و نوسانات ارزی آغاز کرده است و در این راستا، افرادی احضار شده‌اند و به آنها اخطار شده که باید ارز‌ها را بازگردانند؛ در این زمینه یک رقم قابل‌توجهی مطرح است؛ ارقامی نیز طی همین روز‌ها بازمی‌گردد، چنانچه این ارز‌ها بازگردانده شوند و یا با صلاحدید دولت، معادل آنها، کالا‌های اساسی وارد کشور شود، فبهاالمراد؛ لکن چنانچه دارندگان ارز که احضار شده و اخطار دریافت کرده‌اند، به دستور صادره تمکین نکنند، به نحو دیگری با آنها برخورد خواهد شد؛ امید است کار به آنجا نکشد، اما اگر ناگزیر شویم، قطعاً به‌گونه‌ای دیگر در قبال آنها عمل خواهیم کرد.

تلاش‌های شبانه‌روزی دولت و مجلس

برای حل مشکلات مردم

وی در ادامه با اشاره به تصویب کلیات بودجه ۱۴۰۵ در مجلس گفت: مسئولان دولتی و مجلسی طی روز‌های اخیر با وجود تعطیلی‌ها، تا پاسی از شب، درخصوص پرحجم‌ترین مسائل و مسئله بودجه، به نحوی که حداکثر انتفاع مردم تأمین و تضمین شود، جلسه و نشست برگزار کردند و به نتایج و جمع‌بندی‌هایی نائل شدند که بخشی از آنها اعلام شده و بخشی دیگر به مرور اعلام خواهد شد. لایحه بودجه وقتی در کمیسیون تلفیق مجلس مطرح شد، با چند اشکال و ابهام مواجه بود، اما نمایندگان مجلس، با احساس مسئولیت و با هدف کمک به دولت، سرعت عمل به خرج دادند و در ضمن رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، پس از اعمال اصلاحات از ناحیه دولت در بودجه در راستای معیشت مردم، کلیات بودجه به تصویب رساندند.

دشمن بر روی زخم‌ها می‌نشیند

رئیس قوه قضائیه با اشاره به توطئه دشمن برای بهره‌برداری از مشکلات معیشتی موجود در داخل کشور، تصریح کرد: باید توجه داشت که دشمن بر روی زخم‌ها می‌نشیند؛ زخم‌ها و مشکلاتی که بعضاً واقعی هستند و علاوه‌بر فشار تحریمی دشمن، در به وجود آمدن آنها، ضعف‌ها و نواقص خود ما نیز دخیل بوده‌اند؛ فلذا باید با مشارکت مردم و نخبگان، این زخم‌ها را مرهم کنیم و بر مشکلات فائق آییم؛ امروز کثیری از مردم ما با مشکلات معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ باید تمام همت خود را مصروف رفع این مشکلات کنیم.

مسئولان به میان مردم معترض بروند

محسنی اژه‌ای با اشاره به وقایع اخیر و تلاش مذبوحانه دشمنان برای ایجاد اغتشاش و ناامنی در کشور اظهار داشت: همان‌طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، نظام جمهوری اسلامی ایران، حرف و سخن معترض و منتقد را می‌شنود و صف او را جدا و متمایز از صف اغتشاشگر می‌داند؛ بر همین اساس، بر همه ما مسئولان فرض است که هرچه بیشتر به میان مردم در بازارها، مساجد، دانشگاه‌ها و سایر مراکز و مجامع برویم و ضمن تبیینگری و شبهه‌زدایی، سخنان و دغدغه‌های آنان را بشنویم؛ باید نسبت به عملکرد خود در میان مردم پاسخگو باشیم و نقد و اعتراض مردم به عملکرد دیگر قوا و دستگاه‌ها را نیز به متولیان‌امر، منتقل و منعکس کنیم. باید از مردم و نخبگان در جهت رفع مشکلات موجود کمک و مشورت بگیریم؛ اینها از جمله راه‌های مؤثر در شنیدن کلام و صدای معترضان و منتقدان است.

تأکید بر تصمیم‌گیری سریع و قانونی

در مورد اغتشاشگران

وی با اشاره به فرصتی که نظام به فریب‌خوردگان و غافلان می‌دهد، بیان داشت: نظام جمهوری اسلامی همواره در میانه فتنه‌ها و اغتشاشات، فرصت می‌دهد تا کسانی که فریب خورده‌اند و یا غفلت ورزیده‌اند و یا ناخواسته در زمین دشمن بازی کرده‌اند، صف خود را از اغتشاشگران جدا کنند؛ این امر برگرفته و مُنبعث از مکتب اسلام ناب و مکتب علوی است.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به برخورد قانونی وقاطع با عناصر اغتشاشگر گفت: ما حرف معترضین و منتقدین که بعضاً بحق و به‌درستی، دغدغه‌های معیشتی و دغدغه‌های مرتبط با رفاه اجتماعی و اقتصادی را دارند، می‌شنویم، اما با عناصری که بخواهند از این فضا سوء‌استفاده کنند و اغتشاش به راه بیندازند و امنیت کشور و مردم را مخدوش کنند، به حکم قانون، با قاطعیت برخورد می‌کنیم و در برابر اغتشاشگران و آشوب‌طلبان، ساکت نمی‌نشینیم.

هیچ اغتشاشگری دیگر نمی‌تواند

مدعی فریب‌خوردن شود

محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه، ارفاقی در قبال اغتشاشگران در کار نخواهد بود، افزود: اغتشاشگران بدانند که اگر در مقاطع پیشین، ارفاقاتی اعمال می‌شد، دیگر خبری از آن قبیل ارفاقات و مماشات نخواهد بود، چرا که دشمنان اصلی مردم ما یعنی رژیم‌های آمریکا و صهیونیستی در مقطع فعلی رسماً و علناً از آشوب در کشور ما حمایت کرده‌اند؛ بنابراین هیچ اغتشاشگری دیگر نمی‌تواند مدعی فریب‌خوردن شود.

وی با اشاره به برخورد قانونی نیرو‌های فراجا با عناصر مختل‌کننده امنیت مردم در معابر و میادین تصریح کرد: به دادستان کل و دادستان‌های سراسر کشور دستور می‌دهم که وفق قانون و با قاطعیت، در قبال عناصر اغتشاشگر و عناصری که تجهیزات و امکانات در اختیار اغتشاشگران قرار می‌دهند، عمل کنند و هیچ‌گونه اغماض و مماشاتی در قبال آنها نداشته باشند؛ اکنون جای هیچ‌گونه ارفاقی برای اغتشاشگران و آشوب‌طلبان نیست.

محسنی اژه‌ای با اشاره به اهمیت شناسایی عناصر پشت‌پرده و محرک اغتشاشات، گفت: دادستان کل و دادستان‌های سراسر کشور با کمک نیرو‌های اطلاعاتی، عناصر اصلی و پشت‌پرده اغتشاشات را شناسایی کنند؛ در این قبیل اغتشاشات و آشوب‌ها یک‌سری لیدر و محرک اصلی وجود دارد که چه‌بسا به خیابان هم نمی‌آیند، بلکه صرفاً به عناصر میدانی اغتشاشات خط می‌دهند و ابزار و ادوات در اختیار آنها قرار می‌دهند.

تأکید بر سرعت محاکمه بازدارنده اغتشاشگران

وی در ادامه دستورات مهمی را خطاب به مقامات قضائی ذی‌صلاح در باب نحوه رسیدگی به پرونده عناصر اغتشاشگر صادر و تاکید کرد: پرونده عناصر اغتشاشگر که در خلال اغتشاشات، جرائم دیگری نیز مرتکب شده‌اند و حامل سلاح گرم و یا سرد بوده‌اند، بلافاصله و با دقت، در دادسرا‌ها رسیدگی و تکمیل شود و وقتی این پرونده‌ها به دادگاه‌ها نیز ارسال شد، در برگزاری جلسات محاکمه و صدور رأی این عناصر اغتشاشگر، تأخیر و تعلل صورت نگیرد؛ این‌گونه نباشد که برای عنصر اغتشاشگری که جرائم دیگری نیز در خلال آشوب‌ها مرتکب شده، ۶ ماه بعد رأی صادر شود؛ این امر فاقد بازدارندگی خواهد بود؛ همچنین رؤسای کل دادگستری‌ها نیز شعبی اختصاصی را که در زمینه رسیدگی به پرونده اغتشاشگران دارای تجربه، علم و انگیزه هستند، برای این مهم در نظر گیرند.

در بخش دوم جلسه دیروز شورای عالی قوه قضائیه، دادستان کل کشور با بیان اینکه در ایجاد و شکل‌گیری حوادث و اغتشاشات اخیر، مجموعه عوامل داخلی و خارجی مدخلیت داشتند، گفت: از همان ساعات اولیه وقوع حوادث و اغتشاشات اخیر در برخی شهر‌های کشور، اطلاع‌رسانی لازم را به دادستان‌ها انجام داده و سیاست‌هایمان را ابلاغ کردیم و هم‌اکنون در این زمینه، هماهنگی قابل‌توجهی شکل گرفته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی عنوان کرد: به دادستان‌های سراسر کشور تاکید شده کسانی که چنانچه دلایل کافی دایر بر اتهاماتِ متهمین حوادث و اغتشاشات اخیر وجود دارد، این متهمان بدون اغماض و مماشات مورد برخورد قرار بگیرند.

وی افزود: همچنین تاکید شده که دادستان‌ها علاوه‌بر استفاده حداکثری از همه ظرفیت‌های ضابطین و جامعه اطلاعاتی استانی و شهرستانی، بر همه مراحل بازداشت متهمین اعم از تحقیق و نگهداری و زندان و... نظارت کامل داشته باشند.

صالحی دادستان تهران نیز در این جلسه با بیان اینکه ما در دادسرای تهران، صف معترضین به حق را از اغتشاشگران که با اقدامات مجرمانه خود، موجب اخلال در نظم عمومی، تخریب اموال عمومی و خصوصی و همچنین تمرد نسبت به مامورین حافظ امنیت می‌شدند، جدا کرده و برخورد با این افراد را با سرعت، دقت، قاطعیت و بدون مماشات را در دستورکار قرار داده‌ایم، گفت: همکاران من در دادسرای تهران، طی چهار روز تعطیلات اخیر، سر کار بودند و تحقیقات خود را با سرعت و دقت انجام می‌دادند.