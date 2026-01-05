سرویس ورزشی-

مربی کشتی فرنگی گفت: محمدرضا گرایی قهرمان المپیک و یکی از سرمایه‌های کشتی فرنگی است که باید در چند مسابقه بین‌المللی محک بخورد و در صورت شرایط قابل قبول، وارد چرخه انتخابی تیم ملی شود.

دومین اردوی تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در رقابت‌های رنکینگ کرواسی از دیروز آغاز شد و تا ۲۳ دی‌ماه در خانه کشتی برگزار می‌شود. پیش از این مسابقات قهرمانی کشور که مرحله اول چرخه انتخابی کشتی محسوب می‌شد، برگزار و نفرات نخست این مسابقات هم به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

شروع دومین مرحله اردوی تیم ملی کشتی فرنگی در شرایطی است که نام دو فرنگی‌کاری که در اوزان 87 و 130 کیلوگرم در مسابقات کشوری قهرمان شده بودند، از برنامه‌های آینده تیم ملی خارج شده است. ماجرا از این قرار بود که نفرات اول کشور در همه اوزان توسط حسن رنگرز به اردو فراخوانده شدند، اما به دلایل مختلفی مرتضی الغوثی در وزن 130 کیلوگرم و بهروز هدایت در وزن 87 کیلوگرم در اردوی دوم حضور ندارند و نامشان در میان اسامی دعوت شده نیست.

مرتضی الغوثی که در مدت اخیر شایعاتی درخصوص پیوستنش به تیم ملی آذربایجان وجود داشت از ابتدای اردوی تیم ملی در تمرینات حاضر نشد. باوجودی که او طی فیلمی حضورش در آذربایجان را تکذیب کرد، اما به گفته کادرفنی تیم ملی، نه از سمت خودش و نه هیئت کشتی مازندران هیچ مکاتبه‌ای با فدراسیون کشتی درخصوص مصدومیت این کشتی‌گیر که دلیل عدم حضورش در اردو بوده، اتفاق نیفتاده است.

قهرمان وزن ۸۷ کیلوگرم کشور، بهروز هدایت، به اردوی تیم ملی آمد. اما این کشتی‎‌گیر کرمانشاهی، به دلیل آنچه که بی‌انضباطی خوانده شد، از اردو خارج شده و این‌طور که پیداست دو قهرمان مسابقات کشوری از برنامه‌های فنی تیم ملی کشتی فرنگی در سال ۲۰۲۶ خارج شده‌اند.

بازگشت دادمرز و گرایی به اردوی تیم ملی

اما مرحله دوم اردوی تیم ملی مهمانان ویژه‌ای هم دارد. پیش از این مسابقات قهرمانی کشور که مرحله اول چرخه انتخابی کشتی محسوب می‌شد، برگزار و نفرات نخست این مسابقات هم به اردوی تیم ملی دعوت شدند. علاوه‌بر این برخی ملی‌پوشان همچون پویا دادمرز و محمدرضا گرایی علی‌رغم اینکه در مسابقات قهرمانی کشور حضور پیدا نکردند به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

پویا دادمرز در وزن ۵۵ کیلوگرم در مسابقات قهرمانی کشور شرکت نکرد که پس از آن هم اعلام شد دچار مصدومیت بوده اما پس از مدتی اعلام شد که مدارک پزشکی او به دلیل مصدومیت از سوی فدراسیون تأیید نشده است.

با این حال فدراسیون و اعضای کادر فنی به این نایب قهرمان جهان فرصت دوباره دادند و با وجود اینکه در مسابقات قهرمانی کشور شرکت نکرده است اما به تیم ملی دعوت شده و از دیروز تمرینات خود را در اردوی تیم ملی همراه با دیگر کشتی‌گیران آغاز کرد. اولین رویداد رنکینگ جهانی به میزبانی کرواسی (۱۵ تا ۱۹ بهمن) پیش روی کشتی فرنگی است و به نظر می‌رسد پویا دادمرز و محمدرضا گرایی در این مسابقه شرکت خواهند کرد و پس از آن وارد چرخه انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی خواهند شد.

گرایی محک می‌خورد و وارد چرخه می‌شود

مجید رمضانی مربی تیم ملی کشتی فرنگی دیروز در گفت‌و‌گویی با خبرگزاری مهر در مورد حضور محمدرضا گرایی در اردوی تیم ملی کشتی فرنگی گفت: من قصد دارم این موضوع را با مثال توضیح بدهم. حسن یزدانی جز کشتی‌گیرانی بود که در المپیک ۲۰۲۴ موفق به کسب مدال نقره شد پس از آن یک سال غیبت داشت و حالا دوباره به دو وزن بالاتر آمده است. او قهرمان المپیک است و ۱۰ مدال جهانی و المپیک در کارنامه خود دارد و باید یک امتیازی برای چنین کشتی‌گیری قائل شد. او یکی از سرمایه‌های کشتی آزاد است و مگر بالاتر از او هم داریم؟ محمدرضا گرایی همچنین شرایطی دارد او چند سال در کشتی فرنگی مدال گرفت و قهرمان المپیک شد.

وی ادامه داد: گرایی در آن زمان به دلایلی به دو وزن بالاتر نیامد، البته اگر در آن زمان من مربی او بودم قطعاً اجازه نمی‌دادم گرایی در آن وزن بماند اما به هر حال تصمیمی که گرفت و در نهایت در آن وزن ماند و بدنش روز به روز تحلیل رفت و در نهایت به المپیک ۲۰۲۴ نرسید. الان او به عنوان یک قهرمان المپیک یک درخواست داشته و ما باید به آن توجه کنیم. اما قطعاً بدون انتخابی قرار نیست به مسابقه‌ای اعزام شود. ضمن اینکه وزن ۷۷ جز اوزان بسیار سنگین در آسیایی، جهانی و المپیک است و ما باید دنبال نفرات خوب بگردیم.

مربی تیم ملی کشتی فرنگی عنوان کرد: محمدرضا گرایی قهرمان المپیک است او باید مسابقه بدهد و شرایطش را مربیان بررسی کنند. این امکان وجود دارد که به قهرمان المپیک یک امتیاز داد و خودش را در یک مسابقه محک بزند و پس از آن وارد چرخه انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی شود. این طور نیست که او به یک باره و بدون محک خوردن وارد چرخه شود و به مسابقات اعزام شود. اگر او بتواند در یک مسابقه نظر مربی تیم ملی را جذب کند قطعاً وارد چرخه می‌شود و با سایر کشتی‌گیران بر سر دوبنده تیم ملی رقابت خواهد کرد.

رمضانی در مورد حضور گرایی در مسابقات پیش‌رو گفت: ما الان دو مسابقه رنکینگ‌دار کرواسی و جام یاشاردوغو ترکیه را پیش‌رو داریم که محمدرضا می‌تواند به یکی از این دو مسابقه اعزام شود و محک بخورد. قطعاً او باید در یکی دو تا مسابقه شرکت کند و شرایطش مورد ارزیابی قرار بگیرد و اگر وضعیت خوبی داشت به بقیه نفرات اضافه شود. ما چشم به هم بزنیم به مسابقات المپیک می‌رسیم و هر کسی که روی کار باشد باید کشتی‌گیران وزن ۷۷ کیلوگرم را محک بزند تا به یک مهره مطمئن برسد. الان وضعیت کشتی‌گیران وزن ۷۷ کیلوگرم با هم کاملاً برابر است و باید بهترین گزینه را انتخاب و روی آن سرمایه‌گذاری شود.