بحران ونزوئلا بهانه جدید بدهکاران ارزی برای پس ندادن پول کشور

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین عنوان کرد: خیلی از بدهکاران قدیمی مبحث بدهی ونزوئلا را مطرح می‌کنند و تراستی‌ها می‌گویند پول‌ها در ونزوئلا بوده است تا پول کشور را پس ندهند

به گزارش ایسنا، با انتشار خبر دستگیری رئیس‌جمهور ونزوئلا توسط آمریکا، نگرانی‌ها درباره آینده روابط اقتصادی این کشور با شرکای خارجی، به‌ویژه ایران، افزایش یافته است.

این تحولات سیاسی، بار دیگر وضعیت سرمایه‌گذاری‌های ایران در ونزوئلا را در کانون توجه فعالان اقتصادی قرار داده است. حال باید دید که تکلیف سرمایه‌گذاری شرکت‌ها، منافع و مطالبات ایران از ونزوئلا و همچنین بانک ایران و ونزوئلا چه خواهد شد؟

در همین زمینه «مجیدرضا حریری» رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با اشاره به وضعیت بانک ایران و ونزوئلا اظهار کرد: این بانک در سال‌های گذشته عملا فعالیت مؤثری نداشته و به‌عنوان یک بانک تجاری فعال عمل نکرده است. به‌گونه‌ای که مبادلات مالی میان تجار ایران و ونزوئلا نیز از مسیر این بانک انجام نمی‌شده است.

او افزود: اینکه گفته می‌شود دو میلیارد دلار ونزوئلا به ایران بدهی داشته مشخص نیست که این اعداد از کجا می‌آید! الان اتفاقی که افتاده این است که عده‌ای همه چیز را برای ونزوئلا فاکتور می‌کنند. خیلی از بدهکاران قدیمی مبحث بدهی ونزوئلا را مطرح می‌کنند و تراستی‌ها می‌گویند پول‌ها در ونزوئلا بوده است.

حریری عنوان کرد: مسئله بی‌ثباتی ونزوئلا حداقل شش ماه است که مطرح بوده و اگر کسی پولی در آنجا داشته تا الان خارج کرده، ولی بهانه خوبی برای فاکتور کردن بدهی‌های عده‌ای به نام ونزوئلا است.

رئیس اتاق ایران و چین تأکید کرد: دستگاه‌های مسئول مراقب باشند که همه کسانی که پول ایران در اختیارشان بوده به نام ونزوئلا فاکتور نکنند، چون به نظر می‌رسد که فرصت کافی برای تسویه حساب‌ها وجود

داشته است.

گفتنی است؛ بانک مشترک ایران و ونزوئلا در سال ۱۳۸۸ به‌منظور تسهیل روابط اقتصادی ایران و ونزوئلا تأسیس شد.