بازتاب گسترده یک برنامه قرآنی در اروپا

داور افغانستانی برنامه «محفل ستاره‌ها» با اشاره به بازخوردهای بین‌المللی این برنامه قرآنی، تأکید کرد که پخش «محفل» بسیاری از تصورات نادرست درباره قرآن‌خوانی شیعیان را در میان مخاطبان اروپایی تغییر داده است.

سیدجلال معصومی در گفت‌وگو با مهر، «محفل ستاره‌ها» را نسخه‌ای کودک و نوجوان‌محور از برنامه اصلی «محفل» دانست و گفت: سطح علاقه، محفوظات قرآنی و کیفیت تلاوت شرکت‌کنندگان در سنین پایین برای او شگفت‌انگیز بوده است. به گفته وی، برخی از استعدادهای معرفی‌شده در این برنامه، امروز به عنوان قاریان بین‌المللی در کشورهای مختلف فعالیت می‌کنند.

معصومی با اشاره به بازخوردهای مثبت در کشورهای اروپایی از جمله آلمان، فرانسه و انگلستان افزود: تنوع محتوایی «محفل» و استفاده از نشیدها و اجرا به زبان‌های مختلف، باعث جذب مخاطبان گسترده‌تری در جهان شد. وی تأکید کرد که این برنامه توانست تصویری متفاوت از قرآن و قرآن‌خوانی ارائه دهد و حتی برخی مخاطبان اروپایی اذعان داشتند که پیش از دیدن «محفل» تصور می‌کردند شیعیان ارتباط چندانی با قرآن ندارند؛ تصوری که با پخش این برنامه به‌کلی دگرگون شد.