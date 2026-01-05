ضرورت اجرای سریع طرح نورد گرم ۲ فولاد مبارکه اصفهان

اصفهان- خبرنگار کیهان:

رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) تدوین برنامه جبرانی برای تسریع طرح نورد گرم ۲ فولاد مبارکه اصفهان را خواستار شد.

محمدمسعود سمیعی‌نژاد، رئیس هیئت عامل ایمیدرو، در جلسه پایش ۲ طرح مهم مجتمع فولاد مبارکه ضمن خواستار تدوین برنامه جبرانی برای تسریع طرح نورد گرم ۲ فولاد مبارکه، اظهار کرد: طرح نورد گرم ۲ فولاد مبارکه جزو طرح‌های استراتژیک و حیاتی کشور است که متأسفانه اجرای آن طولانی شده است.

وی افزود: وزیر صنعت، معدن و تجارت پیگیر تکمیل این طرح است، ایمیدرو رفع مسائل پیش روی این طرح از جمله ثبت سفارش ارزی و مسائل گمرکی را پیگیری می‌کند تا ان‌شاءالله تا پایان دولت فعلی وارد مدار تولید شود.

وی همچنین درباره طرح احداث کارخانه تولید کنسانتره سنگ آهن سنگان با ظرفیت ۲.۴ میلیون تن بیان کرد: این طرح نیز از جمله طرح‌های مهم ایمیدرو است که به دلیل نیاز کارخانه‌های گندله‌سازی در منطقه سنگان، تکمیل زودتر این طرح باید به صورت ویژه پیگیری شود.

بنا به این گزارش، نورد گرم ۲ فولاد مبارکه با ظرفیت تولید سالانه ۴.۲ میلیون تن ورق فولادی، با هدف تأمین نیاز صنایع اصلی کشور، همچون خودروسازی و لوازم‌خانگی اجرائی شده و حدود ۵۳ درصد پیشرفت دارد؛ طرح احداث کارخانه تولید کنسانتره سنگ آهن سنگان نیز از پیشرفت ۷۸.۳ درصدی برخوردار است.