تأکید علمای اهل سنت بوشهر بر اطاعت از رهبری و پرهیز از آشوب

علمای اهل سنت استان بوشهر درخصوص وضعیت این روزهای کشور با تأکید بر امنیت، وحدت ملی و تبعیت از رهبری، ضمن به رسمیت شناختن اعتراضات قانونی، نسبت به اغتشاش، خشونت و توطئه جریان‌های معاند هشدار دادند.

امنیتی که داریم از خیرات و برکات نظام و رهبری است

شیخ خلیل افرا، رئیس هیئت افتاء اهل سنت بوشهر در گفت‌وگو با فارس با موضع‌گیری نسبت به اغتشاشات کشور، بر اطاعت از مقام معظم رهبری تاکید کرد و گفت: امنیتی که داریم از خیرات و برکات نظام و در رأس آن مقام معظم رهبری است. امنیتی که در حال حاضر برقرار است در هیچ کشوری وجود ندارد و دشمنان درصدد و تلاش هستند که این امنیت را برهم بزنند. وی با بیان اینکه مسئولین مشکلات را پیگیری می‌کنند افزود: اگر خواسته‌ای دارید باید از در وارد شوید نه از دیوار، کسی حاجتی دارد باید از در وارد شود.

امنیت و آرامش کشور با عقلانیت مردم

و تدبیر مسئولان حفظ می‌شود

شیخ محمد فاروقی، امام جمعه اهل سنت گناوه نیز در گفت‌وگو با فارس گفت: اعتراض مسئولانه و شنیدن منصفانه دو رکن اصلاح پایدار است لذا اعتراض مسالمت‌آمیز مردم حق قانونی آنهاست و نشانه پویایی جامعه؛ بنابراین مردم با آرامش و قانون‌مداری و مسئولان با گوش دادن و پاسخگویی می‌توانند امنیت، آرامش و اصلاح پایدار را تضمین کنند.

گوش به فرمان رهبری هستیم

همچنین، حسین افروز، امام جمعه اهل سنت بخش سیراف در گفت‌وگو با فارس ابراز داشت: یکی از واجبات و اصول دین حفظ وحدت و انسجام و تبعیت از اوامر و دستورات خداوند است. طبق آیه شریفه اطاعت از خدا و پیامبر و اولی‌الامر مسلمین لازم است. الحمدلله ملت شریف ایران همیشه پای کار بوده‌اند و خواهند بود. وی با بیان اینکه ما مردم ایران اسلامی گوش به فرمان فرمانده کل قوا حضرت امام خامنه‌ای هستیم و لازم است بر ما که از ولی امر مسلمین تبعیت کنیم افزود: همه قومیت‌ها برای حفظ وحدت، اخوت و امنیت کشور، ملت و حفظ وطن و آرمان‌های نظام و اصول دین باید کنار هم باشند؛ به دشمن نیز اجازه نخواهیم داد که باعث اختلاف و تفرقه

شود.

توطئه دشمن در تبدیل مطالبات قانونی

بحق بازاریان و کسبه به اغتشاش

شیخ اسماعیل بازدار، امام جمعه اهل سنت بوشهر نیز در گفت‌وگو با فارس با انتقاد از ناکارآمدی برخی مسئولین غیرمتخصص در امر مدیریتی اظهار داشت: امروز معاندین نظام جمهوری اسلامی ایران و فتنه‌گران خارجی با کمک رسانه‌ها و تبلیغات گسترده خود در شبکه‌های ماهواره‌ای و فضای مجازی و با کمک منافقان و دستان پلیدشان در داخل کشور، فضای آرام جامعه را متشنج نموده، انتقادات و مطالبات قانونی بحق بازاریان و کسبه را به سمت اغتشاش و آشوب کشانده و فضا را گل‌آلود کرده تا بتوانند به توطئه خود دست یابند.

وی گفت: از دستگاه‌ها و مسئولین محترم ذی‌ربط و قضائی می‌خواهیم برخورد جدی با مفسدان و رانت‌خواران و احتکارکنندگان مدنظر و در دستور کار قرار دهند.