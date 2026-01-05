ضربشست حافظان امنیت به «شبکه مخفی» موساد
سرویس سیاسی-
دشمن که در میدان مقهور اقتدار و اتحاد مقدس مردم ایران شده، اکنون با راه انداختن سیرک در واشینگتن و تلآویو، به دنبال تنفس مصنوعی به هستههای آشوب است؛ اما کشف مخفیگاهها و انهدام شبکههای رمزنگاریشده بهوسیله حافظان امنیت، ثابت کرد که قمار روی پادوهای دلاری و توهم ونزوئلایی کردن ایران، فرجامی جز شکست مفتضحانه ندارد.
ارزیابیهای دقیق امنیتی نشان میدهد که دشمن پس از ناکامی در عرصههای نظامی، اکنون تمام توان خود را بر روی «جنگ ترکیبی» و ایجاد آشوب متمرکز کرده است. حوادث اخیر، نه یک حرکت خودجوش، بلکه خروجی اتاقهای فکر سرویسهای جاسوسی غربی-صهیونیستی برای جبران شکستهای منطقهای و تضعیف اقتدار ملی ایران در دوران پس از جنگ 12روزه است.
ارزیابی اولیه اطلاعاتی از ناآرامیهای اخیر
آنچه از ارزیابیهای اولیه اطلاعاتی درباره برخی ناآرامیهای اخیر کشور به دست آمده این است که این بار از طریق یک فناوری رمزنگاری ناشناخته شده یا کمتر مورد اشراف، تلاش شده ارتباط لیدرها و هدایت تجمعات و تبدیل آن به اغتشاشات و سپس ایجاد اعتصابات صورت بگیرد. این پیچیدگی جدید در فناوری، کار اطلاعات شناسایی لیدرها و تفکیک عوامل سرویسها را از مردم معترض سختتر کرد. اما اخبار دستگیریها نشان میدهد که عملیات شناسایی با موفقیتهای خوبی همراه بوده و حتی میتوان گفت در برخی حوزهها، پیروزی اطلاعاتی و تجربه و مهارتهای جدیدی نیز برای جامعه اطلاعاتی کشور کسب شده است. در حقیقت دشمن با تکیه بر ابزارهای نوین ارتباطی که فراتر از بسترهای معمول مانند واتساپ و تلگرام عمل میکنند، قصد داشت نوعی «شبکه مخفی» برای هدایت عملیاتی ایجاد کند. اما سرعت عمل دستگاههای امنیتی نشان داد که «اشراف اطلاعاتی» ایران همواره یک گام جلوتر از تکنولوژیهای وارداتی است.
شکست طرح «تعدد جغرافیا» و پیشدستی نیروهای امنیتی
تولید اغتشاش، برنامه قطعی سرویسهای اطلاعاتی برای پساجنگ بود و اینکه در فاصله کوتاهی اغتشاشات به سمت فروکش اولیه رفته و اغتشاش گسترده و تعدد نقطه جغرافیای آن بسیار پایینتر از حد برنامهریزی طراحی شده است، خود نشانه اقدامات مؤثر پیشگیرانه و پیشدستانه اطلاعاتی چند ماه گذشته هست. جنگ اطلاعاتی چند ماه اخیر البته محدود به محیط داخلی ایران نمانده و در پشت مرزهای ایران، بهنوعی فعالتر از هر دورانی در جریان است و تلاش برای اشراف، مهار و مقابله با تجهیزشدن کمسابقه گروههای تروریستی و تجزیهطلب شبانهروزی ادامه دارد.
مثلث اینستاگرام، تلگرام و الگوریتمهای فریب
در این میان، شبکه اجتماعی اینستاگرام با مأموریت احساسیسازی و شبکه تلگرام بهعنوان بستر اصلی شبکهسازیهای عمومی و عملیاتی، ایفای نقش مستقیم و برنامهریزی و در عین حال تفکیک شده در حوادث اخیر داشته و دارند. مأموریت مشترک تعریف شده این دو شبکه اجتماعی نیز این بود که تجمعات کوچک خیابانی را با تکنیکهای روانی و الگوریتمهای فنی بهعنوان یک اکثریتپنداری به افکار عمومی تزریق کنند. ارزیابی اولیه خیلی زود مشخص کرده که اکثریت بسیار بالای محتواهای منتشر شده در این دو شبکه پیرامون حوادث اخیر به نسبت ایام اغتشاشات ۱۴۰۱ بهمراتب بیشتر سازمانیافتهتر بوده و بخش کمتری از مردم و فعالین در تولید محتوا درباره اغتشاشات اخیر نقش داشتند.
استفاده از «رباتها» و «اکانتهای فیک» برای بزرگنمایی تجمعات چندنفره، تلاشی بود تا جامعه را دچار خطای محاسباتی کند؛ اما عدم همراهی بدنه اصلی مردم، این حباب مجازی را خیلی زود ترکاند.
شکار شبکه خرابکاری در بجنورد
و ضرب شست سپاه به عناصر معاند
در همین راستا، ضربات مهلکی به هستههای عملیاتی در استانهای مختلف وارد شده است. طبق اطلاعیه رسمی سپاه پاسداران:
«با تلاشهای شبانهروزی سربازان گمنام امام زمان(عج) در سازمان اطلاعات سپاه خراسان شمالی، یک شبکه سازمانیافته از عناصر خرابکار که قصد انجام اقدامات ضدامنیتی، ایجاد ناامنی و برهم زدن نظم عمومی را داشتند، شناسایی شد. با دستور قضائی و در چند عملیات همزمان و غافلگیرانه، تمامی اعضای این شبکه پیش از هرگونه اقدام عملیاتی دستگیر شدند. امنیت مردم خط قرمز نظام است و هیچگونه مماشاتی با مخلان نظم صورت نخواهد گرفت.»
این دستگیری پیشدستانه نشان میدهد که لایههای پنهان آشوب حتی در نقاط دورتر از مرکز نیز تحت رصد دقیق هستند.
پیادهنظام دشمن را بشناسیم!
در شرایط کنونی مواضع دشمن شاد کن شریفی زارچی، استاد دانشگاه شریف، بهجای ایفای نقش آرامساز و روشنگرانه، با تمرکز بر بازتولید روایتهای مسئلهدار و بازی در زمین دشمن، این پرسش را پیشروی افکار عمومی قرار میدهد که مرز اعتراض با همصدایی با پروژههای التهابآفرین دشمن کجاست؟!
در روزهایی که ترامپ با ادبیاتی عریان از پادوهای اجارهای حمایت و ایران را به حمله نظامی تهدید میکند، شریفی زارچی بهجای تقویت جبهه داخلی، به ارکان انقلاب و کسانی حمله میکند که در برابر دشمن سینه سپر کردهاند! او با استفاده از تریبون دانشگاهیاش، اقدام به انتشار تصاویر جعلی (مانند تصویر منتسب به شلوغیهای تهران که سناریوی طراحیشده پلیس بود) کرد. استادی که با داده کار میکند، نمیتواند ادعای بیاطلاعی از جعلی بودن محتوا داشته باشد. همچنین مواضع وی در قبال تحولات ونزوئلا و حمایت از عناصر مرتبط با سرویسهای بیگانه و حتی افراد شیطانپرست، نشاندهنده مسیری است که او آگاهانه یا ناآگاهانه در آن قرار گرفته است؛ مسیری که کاربران فضای مجازی آن را «پیادهنظام بیمزد دشمن» نامیدهاند.
پایان خودنمایی گروهکهای تجزیهطلب در ایلام
با وجود تلاشهای حامیان گروهکهای تجزیهطلب و معاند برای التهابآفرینی در ایلام، نیروهای امنیتی فرصت را از آنها گرفتند. این عناصر از هر فرصتی برای آشوبگری دریغ نکرده و حتی با پرتاب نارنجک جنگی به سمت نیروهای امنیتی، در تلاش برای ایجاد ناامنی بودند که با اقتدار حافظان امنیت، این نارنجک خنثی و توطئه آنها در نطفه خفه شد. اکنون امنیت کامل در ایلام برقرار است.
شکار عامل مستقیم موساد در قلب پایتخت
یکی از مهمترین موفقیتهای اخیر، دستگیری عامل مستقیم سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی است. معاونت اجتماعی فراجا گزارش داد:
«یک عامل وابسته به موساد که در پوشش حضور در میان اغتشاشگران فعالیت میکرد، دستگیر شد. این فرد اعتراف کرده است که از طریق اینستاگرام و تلگرام جذب شده و مأموریتهای او در قبال دریافت پول، از حضور در خانههای تیمی تا ایجاد آشوب در بازار تغییر میکرده است. گوشی او به گونهای تنظیم شده بود که مستقیماً سیگنالهای هدایتی را دریافت و موقعیت اطراف را مخابره میکرد.»
این دستگیری سندی زنده از کارگردانی رژیم صهیونیستی در مدیریت میدانی آشوبهاست. استفاده از پادوها در ازای دلار، حقارت دشمنی را نشان میدهد که در جنگ 12روزه برای آتشبس التماس میکرد.
همچنین با اقدامات ویژه اطلاعاتی و اشراف کامل عملیاتی، مأموران سازمان اطلاعات پلیس پایتخت از مخفیگاه تعدادی از متهمان دستگیرشده در اغتشاشات چند روز اخیر تهران، مقادیر قابل توجهی سلاح، مهمات و ملزومات ساخت بمبهای دستساز کشف و ضبط کردند.
پلیس با بیان اینکه این کشفیات نشاندهنده برنامهریزی عناصر دستگیرشده برای ایجاد ناامنی و اخلال در نظم عمومی بوده است میگوید که این اقدام قاطع و پیشدستانه در راستای تأمین امنیت پایدار شهروندان و برخورد بدون اغماض با عوامل ناامنکننده بوده و از سوی دیگر اقتدار، هوشمندی و آمادگی کامل پلیس در مقابله با هرگونه تهدید امنیتی را نشان میدهد.
روز دوشنبه(15 دیماه) هم پلیس از دستگیری عامل موساد در بین اغتشاشگران خبر داد که متهم به صراحت از دستورات عوامل مستقر در سازمانی در آلمان برای ساخت تجهیزات و شرکت در اغتشاشات میگفت.
کشتهسازی با جادوی هوش مصنوعی!
در کنار آشوب خیابانی، «اغتشاش رسانهای» نیز با تمام قوا به میدان آمده است. پلیس تهران بزرگ در عملیاتی هوشمندانه، ۴۰ نفر از عوامل تولید و انتشار اخبار کذب را که با سوءاستفاده از هوش مصنوعی و بازنشر تصاویر آرشیوی اغتشاشات سالهای گذشته، قصد تشویش اذهان عمومی در اینستاگرام را داشتند، شناسایی و دستگیر کرد. این شبکه با تکنیکهای جعل عمیق، به دنبال القای فضای بحرانی در پایتخت بود که با ضربه قاطع پلیس فتا متلاشی شد.
همزمان، سناریوی تکراری «کشتهسازی» نیز با رسوایی جدیدی مواجه شد. رسانههای معاند در حالی مدعی جانباختن جوانی به نام «اسماعیل قریشوندی» در حوادث ایذه شدند که اسناد نشان میدهد وی چند روز پیش از آغاز هرگونه تجمع، در اصفهان فوت کرده و پیکرش در تاریخ ۳ دیماه تشییع شده بود.
علاوه بر این، اسامی افرادی نظیر ساغر اعتمادی، مهدی سماواتی، مسعود نعمتی و فرشید مختاری نیز که به عنوان کشتهشده معرفی میشوند، بخشی از پازل فریب دشمن برای تحریک احساسات عمومی است؛ پروژهای که هدف آن تبدیل «مرگهای عادی و فوتیهای قبل از اغتشاش» به سوخت جنگ خیابانی است.
صدای شیطان؛
وقتی آمریکا و صهیونیست به سیم آخر میزنند
امروز اتاق جنگ دشمن در واشینگتن و تلآویو، به یک «سیرک سیاسی» بدل شده که بازیگران آن با یاوهگویی به دنبال گرم نگه داشتن تنور سرد شده اغتشاشات هستند. نگاهی به جزئیات اظهارات آنها، عمق کینه و البته استیصالشان را نشان میدهد:
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، بار دیگر در گفتوگو با خبرنگاران در هواپیمای اختصاصی، بار دیگر در قامت مدافع آشوبگران ظاهر شد و با وقاحت تمام به نظام ایران هشدار داد. او گفت: «اگر ایران بخواهد مانند گذشته شروع به کشتن مردم (اغتشاشگران مسلح) کند، با برخورد محکم آمریکا روبهرو خواهد شد.» این اظهارات نشان میدهد که کاخ سفید نشینان، آشوب خیابانی را به عنوان بخشی از استراتژی رسمی خود علیه ایران تعریف کردهاند و ابایی از اعلام عمومی آن ندارند.
در سوی دیگر، سناتور لیندسی گراهام با به سر گذاشتن کلاهی با شعار «ایران را دوباره بزرگ کنیم» اوج بلاهت و توهم بافی خود را به نمایش گذاشت. او با وقاحت مدعی شد: «مردم ایران به طور آشکار دست به اعتراض زدهاند؛ آنها دیگر نمیخواهند اینگونه زندگی کنند. برخلاف اوباما، رئیسجمهور ترامپ پشت مردم ایران را خالی نکرده است. دعا میکنم و امیدوارم که سال ۲۰۲۶ سالی باشد که ایران را دوباره بزرگ کنیم.»
این حرکت نمایشی گراهام، چیزی جز تلاش برای روحیه دادن به هستههای تروریستی شکستخورده نیست.
ایدی کوهن، خبرنگار و مهره رسانهای سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی، با انتشار پیامی در شبکه ایکس، پرده از نقشه خیالی صهیونیستها برای تغییر جغرافیای منطقه برداشت و نوشت:«هنگامی که حکومت در ونزوئلا سرنگون شود، حکومت ایران نیز سرنگون میشود. پس از آن قطر، الجزایر، تونس و پس از آنها حکومت ترکیه سرنگون خواهد شد. ما چهره خاورمیانه را تغییر خواهیم داد و پس از آن رژیم سعودی را ادب خواهیم کرد.»
نامه یک نویسنده یهودی و هشداری که باید شنید
اما حقیقت ماجرا چیست؟ «آلون میزراحی»، نویسنده یهودی در پیامی تکاندهنده خطاب به مردم ایران، پرده از نیت واقعی غرب برمیدارد. او مینویسد:
«ای مردم ایران: اسرائیل و غرب تشنه به خون شما هستند؛ آنها میخواهند شما را به بند کشیده و قتلعام کنند، پسران و دخترانتان را به بردگی بفروشند... آنها تمام هستی و آرمانهایتان را خواهند بلعید. خانههایتان ویران خواهد شد و زیارتگاههایتان به مقر شرکتهای غربی بدل میگردد. نه عزتی برایتان میماند، نه آزادی و نه نانی؛ و آنها بر گورهای دستهجمعی شما پایکوبی خواهند کرد، همانگونه که بر فراز غزه چنین میکنند.»
این هشدار یک نویسنده یهودی، دقیقترین توصیف از نقشهای است که دشمن برای ایران کشیده است. آنها نه دنبال «آزادی» و «معیشت» مردم ایران، بلکه دنبال «تجزیه» ایران هستند. اما هوشیاری جامعه اطلاعاتی، اقتدار نیروهای مسلح و بصیرت ملت ایران، بار دیگر نشان داد که این آرزو را با خود به گور خواهند برد. پیروزی مقاومت نزدیک است و نفرین صهیونیسم به زودی از جغرافیای منطقه پاک خواهد شد.