تاریخ انتشار : ۱۴ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۳۲
دادستان مرکز استان همدان خبر داد

برخورد قانونی و بدون اغماض با آشوبگران

همدان- خبرنگار کیهان:
دادستان مرکز استان همدان گفت: برای افراد دستگیرشده در جریان تجمعات و اغتشاشات اخیر، پرونده‌های قضائی تشکیل شده ‌است.
  عباس نجفی با اشاره به تجمعات اخیر در برخی نقاط استان، اعلام کرد: دستگاه قضائی استان با رصد دقیق تحولات میدانی و اطلاعاتی و در چارچوب وظایف قانونی، نسبت به رسیدگی به اقدامات غیر قانونی اغتشاشگران اقدام کرد.
وی افزود: برخی از عناصر سازمان‌یافته و آموزش‌دیده با سوءاستفاده از فضای اعتراضات، نظم و امنیت شهروندان را به هم زده و موجبات نا‌امنی و اخلال در نظم عمومی شدند.
دادستان مرکز استان همدان اظهار داشت: تعدادی از سرشبکه‌ها و هسته‌های اغتشاش بازداشت ‌شده، به‌صورت سازمان‌یافته آموزش دیده و مأموریت داشته‌اند با اقدامات تحریک‌آمیز، از جمله نزدیک شدن به مراکز مذهبی و حساس مانند مساجد و کلانتری‌ها، واکنش نیرو‌های انتظامی را برانگیزند و فضای جامعه را ملتهب 
کنند.
نجفی افزود: عملکرد هوشمندانه  همراه با سعه ‌صدر نیروی‌های بسیجی و عوامل انتظامی در مدیریت شرایط و هوشیاری و همراهی مردم، دو عامل مهم در کنترل اوضاع، خنثی‌سازی سناریو‌های خشونت‌آمیز و حفظ امنیت عمومی بوده است.
وی با تأکید بر حق قانونی مردم در بیان مطالبات و اعتراضات قانونی اظهار داشت: هرگونه اقدام که منجر به اخلال در نظم عمومی، تخریب اموال عمومی و خصوصی یا ایجاد ناامنی شود، با برخورد قانونی و قاطع مواجه خواهد 
شد.

