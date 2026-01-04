کد خبر: ۳۲۵۶۲۶
تاریخ انتشار : ۱۴ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۳
درخواست وزیر بهداشت از پزشکیان:
ارز دارو برای سال آینده همان ۲۸۵۰۰ باقی بماند
وزیر بهداشت در نامهای به رئیسجمهور، به ناموفق بودن طرح «دارویار» اشاره کرد و خواستار ثابت ماندن ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی برای دارو در سال ۱۴۰۵ شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا ظفرقندی در نامهای به مسعود پزشکیان، عنوان داشت: با توجه به اینکه امکان حذف ارز ۲۸۵۰۰ دارو و ملزومات مصرفی پزشکی در سال ۱۴۰۵ پیشبینی شده است، خواهشمند است با توجه به تجربه ناموفق سالهای اخیر در اجرای طرح دارویار، دستور فرمایید برای سال آینده نیز کماکان همین نرخ ارز برای دارو در نظر گرفته شود.