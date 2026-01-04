رضایی: دستمان برای تغییرات در تیم ملی والیبال نشسته بسته است
سرمربی تیم ملی والیبال نشسته با بیان اینکه بازیکنان تیمش اسطوره هستند، گفت: البته به مرور باید فضا برای تغییر و جابهجایی مهیا شود اما وقتی تدارکاتی نداریم، عملا دستمان بسته است.
هادی رضایی در تازهترین صحبتهای خود اظهار داشت: هدفگذاری ما قهرمانی در مسابقات جهانی هانگژو است تا اینگونه هم قهرمانی جهان را تکرار کنیم و هم به سهمیه پارالمپیک دست یابیم. برنامههای تمرینی و آمادهسازی را بر این منوال دنبال میکنیم. حداقل در ماه یک مرحله اردو خواهیم داشت و تلاش میکنیم تا بتوانیم اردیبهشت یا خرداد سال آینده هم در یک تورنمنت شرکت داشته باشیم. پیش از مسابقات قهرمانی جهان، تورنمنتهای زیادی برگزار میشود اما برایمان مهم است در تورنمنتی حاضر شویم که حریفان اصلیمان در آن شرکت داشته باشند. اینکه پیش از ورود به مسابقات قهرمانی جهان با تیمهایی مانند آلمان، بوسنی و برزیل دیدار داشته باشیم، روی عملکردمان خیلی تاثیرگذار خواهد بود.
سرمربی تیم ملی والیبال نشسته در مورد ترکیب این تیم برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان و اینکه «آیا همچون بازیهای پاراآسیایی هانگژو برنامهای برای تغییر ترکیب این تیم دارید؟»، گفت: در ترکیب تیم ملی والیبال نشسته بازیکنانی داریم که واقعا اسطوره هستند و در دنیا تک هستند، آنها مثل و مانند ندارند. اگر بازیکن در حد و اندازه این نفرات باشد حتما او را به اردوها دعوت میکنیم اما واقعیت این است که دستمان برای استفاده از بازیکنان جدید و تغییر ترکیب خیلی بسته است.
رضایی با یادآوری اینکه برای بازیهای پاراآسیایی هانگژو ترکیب تیم اعزامی ۵۰ درصد تغییر کرد، گفت: برای رقابتهای قهرمانی جهان شرایط خیلی متفاوت است. جای ریسک برای این رویداد خیلی کمتر است و مهمتر اینکه واقعا فرصتی برای ایجاد فرصت آزمون و خطای بازیکنان نداریم. اردو و تمرین صرفا برای آمادهتر کردن بازیکنان، هماهنگی میان آنها و آنالیز وضعیتشان است. وضعیت دقیق بازیکن در جریان مسابقه رسمی مشخص میشود نه صرف تمرین و اردو؛ وقتی اعزامی نداریم که در آن بازیکنان جدید در وضعیت آزمون و خطا قرار بگیرند، چطور میتوان به جابهجایی در ترکیب تیم ملی فکر کرد و امیدوار بود. همین مسئله است که باعث میشود بگویم دستمان بسته است.