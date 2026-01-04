بازگشت برق ۲۲۰ هزار خانوار به شبکه با کشف ۲۲ هزار ماینر

شرکت توانیر از کشف بیش از ۲۲ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز از ابتدای سال تاکنون خبر داده که معادل بازگشت برق ۲۲۰ هزار خانوار به شبکه شده است.

به گزارش فارس؛ با افزایش فشار مصرف برق ناشی از استخراج غیرمجاز رمزارز، گزارش‌ها از رشد قابل توجه کشفیات دستگاه‌های ماینر در کشور حکایت دارد.

هر دستگاه ماینر غیرمجاز به اندازه مصرف برق ۱۰ خانوار مسکونی انرژی مصرف می‌کند. موضوعی که به گفته کارشناسان یکی از عوامل فشار بر شبکه، کاهش کیفیت برق و بروز قطعی‌های مکرر در برخی مناطق کشور بوده است.

«هادی سفیدمو» مجری نظارت و ساماندهی استخراج رمز دارایی‌های شرکت توانیر، اظهار داشت: طی سال گذشته ۱۹ هزار و ۵۰۰ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف شد و این رقم از ابتدای امسال تاکنون به بیش از ۲۲ هزار دستگاه رسیده است.

وی ادامه داد: کشف این تعداد دستگاه، معادل تأمین برق مورد نیاز حدود ۲۲۰ هزار خانوار عنوان می‌شود. همچنین طی دو سال اخیر بار تحمیلی ماینرهای غیرمجاز بر شبکه برق کشور بیش از

دو هزار مگاوات برآورد شده است.

بر پایه این گزارش، تاکنون بیش از سه هزار مرکز استخراج غیرمجاز شناسایی شده و رشد مصرف برق در ساعات کم‌باری شبکه (یک تا شش بامداد) بیش از ۱۰ درصد اعلام شده که بخش مهمی از آن به فعالیت پنهانی ماینرها نسبت داده می‌شود.

در حوزه برخورد با متخلفان نیز مشوق‌های جدیدی در نظر گرفته شده است. سقف پاداش معرفی مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز از ۲۰۰ میلیون تومان به

۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافته و برای کشف هر دستگاه ماینر غیرمجاز نیز پاداش یک و نیم میلیون تومانی تعیین شده است.

گزارش‌های استانی نیز از تداوم برخوردها حکایت دارد. در استان یزد طی هفته گذشته ۱۷۲ دستگاه و از ابتدای سال حدود ۸۰۰ دستگاه ماینر کشف شده که ارزش آنها ۲۲ میلیارد تومان برآورد و ۶۲ نفر در این ارتباط دستگیر شده‌اند.

در چهارمحال و بختیاری ۵۵۰ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و امحا شده و در شوشتر نیز ۴۱ دستگاه ماینر از یک منزل مسکونی کشف شده است.

به گفته کارشناسان، فعالیت ماینرهای غیرمجاز که عمدتاً به‌صورت پنهانی و خارج از مجوز در منازل، کارگاه‌ها و مزارع و عمدتاً در ساعات کم‌باری شبکه انجام می‌شود، باعث فشار بر تجهیزات، کاهش بهره‌وری تولید صنعتی، افت کیفیت برق و تشدید خاموشی‌ها شده و برخورد با این فعالیت‌ها همچنان در دستور کار دستگاه‌های متولی قرار دارد.