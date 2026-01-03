نبرد هوایی شدیدی میان اوکراین و روسیه جریان دارد و منابع روسی از کشته‌شدن ۲۷ نفر در حمله اوکراین خبر دادند.

به گزارش «مهر»، وزارت دفاع روسیه از سرنگونی ۲۰۱ پهپاد اوکراینی بر فراز اراضی روسیه خبر داد؛ ۲۱ پهپاد که روانه مسکو بودند، از سوی سامانه دفاع هوایی روسیه منهدم شدند. اوکراین نیز با اشاره به حملات هوایی شدید روس‌ها به این کشور از ساقط‌کردن ۸۶ پهپاد روسی خبر داد. ارتش اوکراین اعلام کرد ۲۷ پهپاد روسی ۲۳ نقطه را در جنوب و شرق اوکراین هدف قرار داده‌اند. همزمان کمیته تحقیقات روسیه از کشته‌شدن ۲۷ نفر، از جمله دو فرد نوجوان، بر اثر حمله به منطقه خرسون خبر داد. «سوتلانا پترنکو»، سخنگوی کمیته تحقیق روسیه، به «ریانووستی» گفت که ۲۷ نفر در روستای خورلی در منطقه خرسون کشته شده‌اند. به گفته او، ۳۱ مجروح این حمله به مراکز درمانی منتقل شده‌اند که در میان آنها پنج کودک وجود دارد.