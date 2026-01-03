کمیسیون کشاورزی نقشی در انتخاب نوری قزلجه نداشته است

در حالی‌که رئیس‌جمهور از فشار مجلس برای معرفی وزیر سخن گفت، اما نمایندگان انتخاب نوری‌قزلجه را صرفاً تصمیم رئیس‌جمهور دانستند و بر لزوم پاسخگویی دولت تأکید کردند.

به گزارش کیهان، چند روز قبل و پس از بالا گرفتن انتقادات از عملکرد وزیر جهاد کشاورزی در تأمین و تنظیم بازار کالاهای اساسی، رئیس‌جمهور در نشست با فعالان اجتماعی استان چهارمحال بختیاری درخصوص شیوه انتخاب وزیر جهادکشاورزی گفت: همین مجلس به ما گفت فلانی خوب است او را بگذارید.

ما بر اساس نظر کمیسیون کشاورزی مجلس که به تصور ما کارشناسان آنجا هستند و منتخبین مردم بودند این کار را انجام دادیم.

پزشکیان مدعی شد: آن فردی که ما انتخاب کردیم را کنار گذاشتیم، این فردی را که شما می‌گویید دوست من است، را انتخاب نکردم.

این سخنان به عقب‌نشینی پزشکیان از انتخاب نوری قزلجه تعبیر شد و گمانه‌زنی‌ها درباره استعفای وزیر جهادکشاورزی را در پی داشت.

پس از بالا گرفتن این احتمالات، رئیس‌جمهور برخلاف اظهارات قبلی خود، به وزارت جهاد کشاورزی رفت و با وزیر و معاونان این نهاد دیدار کرد تا این شایعات خاموش شود.

اما بلافاصله بعد از اظهارات پزشکیان، مجلسی‌ها روایت کاملاً متفاوتی از نحوه انتخاب وزیر کشاورزی ارائه داد. «حامد یزدیان» عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت با بیان اینکه رئیس‌جمهور برای معرفی وزرا، اختیار دارد، گفت: آقای رئیس‌جمهور خودشان آقای نوری قزلجه را پیشنهاد داده و از برنامه‌های او دفاع کرد و به‌هیچ‌وجه فشاری از مجلس نبوده است.

وی افزود: آقای نوری قزلجه و دکتر پزشکیان از گذشته سابقه رفاقت قدیمی داشته و هم استانی بوده‌اند و اتفاقاً ایشان گزینه دولت بوده است، ازاین‌رو صحبت‌های اخیر پزشکیان برای نخستین‌بار است که شنیده می‌شود و جای تعجب دارد.

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون کشاورزی ادامه داد: هیچ‌گونه توافقی میان دولت و مجلس برای معرفی وزیر جهاد کشاورزی وجود نداشته است. مجموعه دولت و شخص رئیس‌جمهور باید درخصوص وضعیت نهاده‌ها پاسخگو باشند و مشکلات را به گردن قوه دیگر نیندازد.

به گفته یزدیان، انتقاد مجلس به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی نیز صرفاً متوجه شخص وزیر نیست بلکه این انتقاد به رویکرد مجموعه دولت در حوزه‌های مختلف از جمله تخصیص ارز به نهاده‌ها باز می‌گردد که بلاتکلیفی آن به کشور آسیب می‌زند.

«حاجی پور» سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس هم با بیان اینکه کمیسیون کشاورزی مجلس در فرآیند انتخاب وزیر جهاد کشاورزی هیچ‌گونه نقشی نداشته است، گفت: مطابق روال قانونی، پس از معرفی وزرای پیشنهادی دولت به مجلس، کمیسیون کشاورزی به عنوان کمیسیون تخصصی، صرفاً صلاحیت وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی را مورد بررسی کارشناسی قرار داد و گزارش خود را به صحن علنی ارائه کرده است.

وی افزود: انتخاب و معرفی وزیر، تصمیم دولت است و مجلس و کمیسیون‌های تخصصی تنها وظیفه بررسی برنامه‌ها، سوابق و صلاحیت‌های گزینه معرفی‌شده را برعهده ‌دارند و ورود به فرآیند انتخاب وزیر در حیطه وظایف مجلس تعریف نشده است.

«عباسی» نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی هم اظهار داشت: آقای رئیس‌جمهور هر جا که تحت‌فشار قرار می‌گیرند، اظهارنظرهایی مطرح می‌کنند که یا اساساً با واقعیت مطابقت ندارد یا بخش اعظم آن با واقعیت منطبق نیست و تنها بخش اندکی ممکن است، درست باشد.

وی ادامه داد: همان‌طور که در روز رأی اعتماد به وزرا نیز اعلام کردند که همه وزرا با مقام معظم رهبری هماهنگ شده‌اند و از آن جلسه نتیجه گرفته‌اند اما بعداً مشخص شد که این ادعا با واقعیت فاصله دارد. در موضوع وزیر جهاد کشاورزی نیز شرایط به همین صورت است.

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی تصریح کرد: حدود ۱۶ یا ۱۷ ماه از انتصاب وزیر جهاد کشاورزی می‌گذرد و در این مدت اتفاقات متعددی در حوزه کشاورزی رخ داده است. بسیاری از فعالان بخش کشاورزی و افرادی که در این حوزه نقش دارند، نسبت به عملکرد وزیر انتقادات جدی مطرح می‌کنند.

عباسی تصریح کرد: رئیس‌جمهور باید این شهامت را داشته باشد که از وزیر خود و عملکرد او دفاع کند و این‌گونه نباشد که در برخی جایگاه‌ها شانه خالی کند و مسئولیت را بر گردن دیگران بیندازد.

به گفته وی، اکنون حدود شش ماه است که مجلس در رابطه با وزیر جهاد کشاورزی موضوع استیضاح را مطرح کرده است. اگر واقعاً رئیس‌جمهور به این نتیجه رسیده که وزیر مناسب نیست، باید با مجلس همراهی کند و پیش از آنکه مجلس دست به استیضاح بزند، خودشان تغییر لازم را انجام دهند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: اینکه گفته می‌شود مجلس یا کمیسیون کشاورزی وزیر

جهاد کشاورزی را معرفی کرده‌اند، قطعاً با واقعیت مطابقت ندارد.

«جلالی» عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هم با اشاره به اینکه کمیسیون نمی‌تواند نقشی برای اصرار بر معرفی کسی به رئیس‌جمهور داشته باشد، گفت: اصلاً این‌گونه نیست که کمیسیون کشاورزی برای معرفی وزیری اصراری کرده باشد، رئیس‌جمهور نباید مباحثی را مطرح کند که نتایج مثبتی برای جامعه ندارد.

وی ادامه داد: برخی نمایندگان انتقاد داشتند که چرا طرح‌های استیضاح وزرا اعلام وصول نمی‌شود. آقای قالیباف معتقد است پیش از ورود مجلس به استیضاح، خود دولت باید ترمیم کابینه را آغاز کند که تصمیم درستی است و باید این فرصت به دولت داده می‌شد.

به گفته این عضو کمیسیون کشاورزی، اگر رئیس‌جمهور به این نتیجه رسیده خودش باید در این راستا اقدام کند و با فرافکنی و پاک‌کردن صورت مسئله، موضوعات را به گردن قوه مقننه نیندازد.