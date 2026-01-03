

رئیس سازمان صداوسیما اعلام کرد: تا پایان سال جاری، مراکز تولیدات مردمی در ۱۰ مرکز صداوسیما در سراسر کشور راه‌اندازی خواهد شد.

پیمان جبلی در سفرش به استان قم و نشستی با هنرمندان و فعالان فرهنگی این استان با بیان اینکه این اقدام در راستای تقویت جریان فرهنگی اصیل و برخاسته از متن جامعه صورت می‌گیرد، اظهار کرد: هدف از راه‌اندازی این مراکز، حمایت از تولید محتوای متناسب با نیازهای روز جامعه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی برای پخش در رسانه‌های ملی و استانی است.

وی افزود: مرکز «مُتم» به‌عنوان حلقه ارتباطی میان سازمان صداوسیما و نیروهای جوان، خلاق و علاقه‌مند ایفای نقش خواهد کرد و بستر شناسایی استعدادها، آموزش فرآیندهای حرفه‌ای تولید محتوا و سامان‌دهی و جهت‌دهی به تولیدات خودجوش مردمی را فراهم می‌کند.

جبلی در ادامه گفت: با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موجود، در بازه زمانی کوتاهی موفق شدیم طرح «ایران‌جان» را در استان‌های مختلف کشور به مرحله اجرا درآوریم. این اقدام تحولی، مبتنی‌بر سند تحول رسانه ملی و با نگاهی روشن به آینده طراحی و پیاده‌سازی شده است.

همچنین رئیس صداوسیما در دیدار با تولیت آستان حضرت معصومه(س) با اشاره به پیگیری‌ها برای تولید سریال در زمینه زندگی حضرت فاطمه معصومه(س) گفت: مراحل بازنویسی فیلمنامه این مجموعه نمایشی به اتمام رسیده و امیدواریم با آغاز فرآیند تولید، بتوانیم ادای دین شایسته‌ای به ساحت بانوی کرامت داشته باشیم.