روایت ایثار در سینما  برای تزریق امید به جامعه



دومین جشنواره ملی فیلم ایثار، آغاز شد و 16 دی ماه در پردیس سینمایی 29 بهمن شهر تبریز برگزار می‌شود.

در نشست رسانه‌ای جشنواره که همزمان با آغاز رسمی این رویداد هنری، صبح روز شنبه 13 دی در تبریز با حضور مدیران جشنواره و اهالی رسانه و تعدادی از هنرمندان برگزار شد، محمد کرم‌اللهی، دبیر جشنواره با اشاره به مأموریت اصلی این رویداد فرهنگی هنری اظهار کرد: هدف ما ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از مسیر هنر است و بر همین اساس جشنواره فیلم و فیلم‌نامه ایثار در شهری برگزار می‌شود که با نام شهید، مقاومت، فرهنگ و تاریخ عجین شده است. وی افزود: تمایز این جشنواره در رویکرد ترویجی آن است؛ به ‌گونه‌ای که صرفاً به رتبه‌بندی و اعطای مقام بسنده نکرده و عملکرد افراد و سازمان‌های فعال در حوزه ایثار و شهادت را در بازه زمانی یک‌ساله ارزیابی و از آنان تقدیر می‌کند.

وی با بیان اینکه پس از انجام هماهنگی‌ها و طی مراحل اداری، مقرر شد جشنواره ایثار به‌صورت دائمی در استان آذربایجان شرقی برگزار شود، گفت: با توجه به شرایط کشور و نقش کلیدی امید در جامعه، شعار «ایران سرای امید» پس از نشست‌ها و هم‌فکری‌های متعدد انتخاب شد و معتقدیم سینما می‌تواند با روایت ایثار، امید را به جامعه تزریق کند.

کرم‌اللهی همچنین از استقبال گسترده هنرمندان کشور از جشنواره خبر داد و گفت: در مجموع دو هزار و ۴۴۰ اثر در پنج بخش به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که شامل ۲۱۰ اثر مستند، ۱۵۳ فیلم داستانی کوتاه، هزار و۵۴۶ اثر پویانمایی و موشن‌گرافی، ۱۵۸ فیلم‌نامه و ۳۷۱ نماهنگ است.

در ادامه این نشست فرهاد قائمیان دبیر هنری جشنواره، گزارشی را از روند انتخاب آثار و نحوه انتخاب داوران بخش‌های مختلف ارائه داد و افزود: انتخاب آثار و داوران جشنواره با حساسیت و دقت ویژه‌ای انجام شده است. تلاش کردیم از داورانی بهره بگیریم که علاوه‌بر تخصص حرفه‌ای در حوزه‌های مختلف سینما، شناخت عمیق و دغدغه‌مند نسبت به مفاهیم ایثار، مقاومت و ارزش‌های انسانی داشته باشند. فرآیند داوری به‌صورت مرحله‌ای و کاملاً تخصصی انجام شده و آثار صرفاً بر اساس معیارهای فنی، هنری و محتوایی مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند تا عدالت و کیفیت در داوری به‌طور کامل رعایت شود. وی اضافه کرد: فرآیند داوری آثار به اتمام رسیده و به زودی اسامی نامزدهای بخش‌های مختلف رقابتی جشنواره اعلام می‌شود. وی یادآور شد: در این دوره از جشنواره ایثار بیش از ۷۰ اثر در ۲۲ نوبت اکران خواهد شد که شامل ۸ اثر سینمایی، ۳۱ اثر داستانی کوتاه، ۳۱ اثر مستند و ۷ اثر پویانمایی است.