در حالی که از روز گذشته برف و باران بسیاری از نقاط کشور را فرا گرفته، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی از تداوم بارش برف و باران در برخی نقاط کشور خبر داد.

صادق ضیائیان به ایسنا گفت: روز یکشنبه در برخی نقاط خراسان‌جنوبی، شمال خراسان‌شمالی و ارتفاعات کرمان بارش پراکنده رخ می‌دهد و در سایر مناطق کشور تا چهارشنبه جوی پایدار و در مناطق صنعتی و پرتردد شهری افزایش نسبی غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا قابل پیش‌بینی است. لازم به ذکر است که از یکشنبه تا سه‌شنبه در نوار شمالی کشور افزایش محسوس دما رخ خواهد داد.

ضیائیان افزود: از بعدازظهر شنبه تا دوشنبه در نوار مرزی غرب و بخش‌هایی از جنوب‌غرب و جنوب همچنین یکشنبه تا سه‌شنبه در شرق و جنوب‌شرق کشور وزش باد شدید و در مناطق مستعد خیزش گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود. همچنین یکشنبه دریای خزر و یکشنبه و دوشنبه خلیج‌فارس، تنگه ‌هرمز و دریای عمان مواج می‌باشند. وی درباره وضعیت جوی تهران طی یکشنبه و دوشنبه ادامه داد: آسمان تهران یکشنبه صاف تا کمی ابری همراه با غبار رقیق با حداقل و حداکثر دمای ۱- و ۷ درجه سانتیگراد و دوشنبه صاف تا کمی ابری با غبار محلی با کمترین و بیشترین دمای ۲- و ۸ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.