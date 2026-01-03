مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران گفت: همزمان با فصل زمستان، ون و اتوبوس‌های مستقرشده در میادین اصلی، مشغول ارائه خدمات به افراد بی‌خانمان و بی‌سرپناه در پایتخت هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عبدالمجید رحمانی اظهار داشت: در فصل زمستان و افزایش سرما تعداد نیروها، ون‌ها و اتوبوس‌های سیار تا حدودی افزایش یافته و تا صبح به افرادی بی‌خانمان یا بی‌سرپناه که تمایل ندارند از سرا‌های ثابت استفاده کنند، خدمات ویژه ارائه می‌دهند.

رحمانی افزود: امسال با تقسیم‌بندی ون‌های سیار بخشی از آنها تحت مدیریت خودرو‌های فوریت‌های خدمات اجتماعی سازمان فعالیت می‌کنند و مناطق شهرداری می‌توانند به تعداد موردنیاز خود، گشت‌های ون را هماهنگ کنند که حداقل در هر منطقه یک تا دو گشت فعال است و در صورت نیاز تعداد گشت‌ها قابل افزایش است.

وی درباره فعالیت اتوبوس‌های سیار نیز گفت: این اتوبوس‌ها برای افرادی که تمایل ندارند از سرا‌های ثابت استفاده کنند، خدمات ارائه می‌دهند که افراد می‌توانند با وسایل شخصی خود در اتوبوس حضور یابند، غذا و پتو دریافت کنند و بدون محدودیت از خدمات بهره‌مند شوند.

مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی با بیان اینکه خدمات اتوبوس‌های سیار در پایتخت به صورت رایگان به این افراد ارائه می‌شود، ادامه داد: این اتوبوس‌ها به‌طور مداوم تحت نظارت قرار دارند و از ابتدای فصل سرما بیش از یک ماه است که فعالیت خود را آغاز کرده و تعداد آنها نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است. این خدمات تا پایان اسفند سال جاری برای این گروه‌ها ادامه خواهد داشت و در صورت نیاز اوایل فروردین نیز خدمات‌رسانی می‌شود.