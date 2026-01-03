فرمانده کل انتظامی کشور گفت: پلیس ایران جهت حفاظت از حریم و حرمت و امنیت مردم‌، سناریوهای آشوب و تجزیه دشمنان وطن را از مسیر شرافت سازمانی، نجابت رفتاری و اشراف عملیاتی نقش بر آب می‌کند.

به گزارش خبرگزاری پلیس، سردار احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کل کشور در پیامی ضمن گرامیداشت سالروز ولادت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام، نوشت: «پلیس ایران با تفکری برخاسته از امنیت ملی هوشمند، شبکه‌محور و اطلاعات‌پایه، جهت حفاظت از حریم و حرمت و امنیت مردم‌، سناریوهای آشوب و تجزیه دشمنان وطن را از مسیر شرافت سازمانی، نجابت رفتاری و اشراف عملیاتی نقش بر آب می‌کند. پلیس به عنوان خط‌مقدم و حلقه نخست امنیت پایدار، ماندگار، متوازن و چندلایه، جانانه با خون پاک همکاران خود، در برابر نگاه ناپاک متجاوزان خارجی و مزدوران و اشرار داخلی، از کیان وطن دفاع می‌نماید. شاکله و ستون فقرات پلیس را کارکنان پاکدستی تشکیل می‌دهند که بهترین سرمایه خود را اعتماد اجتماعی می‌دانند. هوشیاری، اقدام متحد و شناخت راهبردی پلیس ایران جهت مقابله با فضاسازی معیوب رسانه‌ای و دروغ‌پراکنی مزمن سکوهای معاند جهت تولید تصویر مخدوش هرج‌ومرج با روایتِ صحیح و سفیدِ مورد اعتماد هم‌وطنان، معنا و مفهوم می‌یابد.

من از یک‌سو به تاب‌آوری چندبخشی همکاران خود که با سینه ستبر، سپر امنیتی ایران عزیزمان از نقطه صفر مرزی تا قلب شهرها می‌باشند، به خود می‌بالم و از سویی دیگر از کارنامه موفق همرزمانم در درک فوق‌العاده، اقدام موفق میدانی، صبوری مؤمنانه،‌ تعهد مسئولانه‌ و مدیریت هدفمند هوش هیجانی خود، علی‌رغم وجود مشکلات معیشتی و اقتصادی، با افتخار دفاع و بدون شک پاداش واقعی مجاهدت صبورانه عزیزان من در پیشگاه خداوند عزّوجلّ و جریده تاریخ پرافتخار این مرز و بوم و ذهن و قلب ایرانیان، ثبت و ضبط خواهد ماند.»

سخنگوی فراجا نیز گفت: پلیس با تفکیک دقیق میان مطالبه قانونی مردم و اقدامات مخرب، از حقوق مردم و امنیت ملی صیانت می‌کند و اجازه نخواهد داد که دشمنان، اعتراض مدنی را به بی‌ثباتی و آشوب تبدیل کنند.

سردار سعید منتظرالمهدی اظهار داشت: در روزهای گذشته، اعتراضاتی در تهران و برخی شهرستان‌ها به دلیل وضعیت اقتصادی و نوسانات نرخ ارز شکل گرفت که ماهیت آن کاملاً اقتصادی و مدنی بوده و مردم به‌دنبال بهبود شرایط معیشتی و ایجاد ثبات اقتصادی هستند.

منتظرالمهدی افزود: پلیس با استفاده از اطلاعات دقیق و رصد میدانی، تلاش کرده تا از بروز آسیب و تنش جلوگیری کند. تعامل میدانی پلیس و همکاریِ معترضان باعث شد تا فضای تجمع امن و ایمن باقی بماند. با وجود این همکاری، در برخی نقاط افرادی خارج از بدنه معترضان با دستور یا هدایت بازیگران خارجی و دشمنان امنیت کشور، تلاش کردند اعتراضات مشروع را به عملیات مخرب و خشونت‌آمیز تبدیل نمایند. این افراد قصد داشتند با اقدامات محدود اما هدفمند، بر شهروندان، مراکز خدماتی و انتظامی فشار وارد کرده و زمینه‌ «کشته‌سازی» و بزرگ‌نماییِ بحران کنند.

وی تاکید کرد: پلیس با اشراف کامل اطلاعاتی و آمادگی عملیاتی به محض شناسایی این تحرکات، با اقدام فوری و هدفمند، آنها را مهار کرده و امنیت مردم و اماکن عمومی حفظ شده است.

سخنگوی فراجا ادامه داد: این رویکرد نشان می‌دهد که پلیس با تفکیک دقیق میان مطالبه قانونی مردم و اقدامات مخرب، از حقوق مردم و امنیت ملی صیانت می‌کند و اجازه نخواهد داد که دشمنان، اعتراض مدنی را به بی‌ثباتی و آشوب تبدیل کنند.

منتظرالمهدی گفت: خط قرمز پلیس امنیت مردم و پیشگیری از هرگونه تخریب اموال و تعدی به اماکن عمومی بوده و طبیعتاً با خرابکاران و متعرضان به حقوق مردم برخورد می‌شود. فرماندهی انتظامی کشور به ملت عزیز ایران اطمینان می‌دهد که اجازه نخواهیم داد دشمنان این مرز و بوم اعتراض مدنی را به اغتشاش و شورش تبدیل نمایند و تا پای جان از مردم حفاظت، حراست و پشتیبانی خواهیم کرد.